Csomagolj úgy, mint a profik – A legjobb utazási trükkök a helytakarékos megoldásokért

A kompakt tárolókkal és gombokkal rendszerezve tarthatók a kényes piperék és ékszerek.

Egy szemüvegtok vagy vattakorong megvédi a törékeny kozmetikumokat és az elektronikai kábeleket.

A ruhák feltekerése jelentős helyet takarít meg, és megelőzi a gyűrődéseket a bőröndben.

A nyaralás előtti készülődés során gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy a táska kapacitása véges, az elcsomagolandó tárgyak száma viszont végtelennek tűnik. A megérkezéskor kinyitott poggyászban ráadásul meglepetések várhatnak: kifolyt sampon, összegubancolódott vezetékek vagy törött sminkkészlet. Szerencsére léteznek olyan bevált módszerek, amelyekkel mindezt elkerülhetjük. A gyakorlati tapasztalatok alapján minden problémás helyzetre akad egy egyszerű utazási trükk, amit érdemes bevetned a következő úton.

5 zseniális utazási trükk a biztonságos és helytakarékos csomagolás érdekében

Fotó: Shutterstuck

Melyik a legpraktikusabb utazási trükk a helytakarékos csomagoláshoz?

Sminkkészlet kontaktlencse-tartóban

A kozmetikai szerek elcsomagolásakor nem kell a teljes sminkkészletet vagy az egész flakont magaddal vinned. Erre jó megoldás a kontaktlencse-tartó használata, amelybe pont annyi alapozót vagy krémet tudsz adagolni, amennyire a pihenés ideje alatt szükséged lesz. A kis tégelyek hermetikusan záródnak, így garantáltan nem szivárog ki belőlük a tartalom, ráadásul elhanyagolható helyet foglalnak a neszesszerben.

Fülbevalók rögzítése gombbal

A fülbevalók elhagyása és keresgélése ellen is létezik egy rendkívül egyszerű háztartási ötlet. Egy sima ruhagomb lyukaiba fűzve a fülbevalópárok mindig együtt maradnak a szállítás során. A gombra rögzített ékszereket könnyen megtalálod a táskában, így nem kell többé az elhagyott darabok miatt bosszankodnod.

Kábelvédelem szemüvegtokkal

A töltőkábelek védelmére és a gubancok elkerülésére egy már nem használt szemüvegtok nyújtja a legjobb megoldást. A telefon, a fényképezőgép vagy a laptop kábeleit csak tekerd fel lazán, majd helyezd őket a kemény tokba. Ez a módszer nemcsak a rendet biztosítja, hanem megvédi a zsinórokat a megtöréstől és a sérülésektől is.

Púder törésvédelme vattakoronggal

A púderek és pirosítók épségét egyetlen vattakoronggal megóvhatod a szállítási rázkódásoktól. Helyezd a vattakorongot közvetlenül a préselt por felületére, majd így zárd le a dobozt. A puha réteg kitölti a belső teret, tompítja az ütődéseket, így a sminktermék nem törik össze a zökkenők során.