Csípős nyelv a kedves mosoly mögött: ezek a csillagjegyek kifejezetten kegyetlenek

Az asztrológia régóta nyújt lenyűgöző betekintést a különböző személyiségjegyekbe. Ez alapján arra is fény derül, hogy egyes csillagjegyeknek akad a személyiségének egy kifejezetten kellemetlen, mi több, egyenesen gonosz oldala. A legtöbben bizonyára ismernek olyan embert, aki elsőre nagyon kedvesnek és szívélyesnek tűnik, idővel azonban kimutathatja a foga fehérjét. Az alábbiakban most ezeket az állatövi jegyeket fogjuk bemutatni!

Csillagjegyek, akik kifejezetten kegyetlenek tudnak lenni / Fotó: Sudarat Thaneerat / Shutterstock

Csillagjegyek, akik kifejezetten kegyetlenek tudnak lenni

Skorpió

A Skorpiókat az érzelmeik vezérlik, akik a hangulatukat sem képesek leplezni. Ritkán finomkodnak, így ha nem kedvelnek valakit, nem fogják vissza magukat és a provokatív megjegyzéseiket. Ez az intenzitás időnként megterhelő lehet az érintettek számára, az őszinteség azonban számukra mindennél fontosabb.

Bak

A Bakok szeretik a rendet, a terveket, és könyörtelenek lehetnek a kritikákat illetően, ami miatt szigorúnak tűnhetnek. A rendre és a struktúrára törekednek, nem tűrik el az elképzeléseiktől való eltérést, ami mások számára gyakran kihívást jelent. A mindenttudó hozzáállásuk időnként fájdalmas lehet, ugyanakkor kiváló mentorokká is teheti őket, amennyiben építő jelleggel használják a kritikát.

Szűz

A Szüzek tökéletességet várnak el a körülöttük lévőktől, így a hibákra csípős megjegyzésekkel reagálhatnak. Éles szemük van a részleteket illetően, és azonnal kiszúrnak minden pontatlanságot, ami nagyon hatékonnyá, egyben viszont kifejezetten kritikussá teheti őket. A nagy elvárásaik viszont többnyire a saját bizonytalanságukból és az elismerés iránti vágyukból fakad, így saját maguktól is sokat megkövetelnek.

Ikrek

Az Ikrek a kommunikáció mesterei, egyben viszont igen fondorlatosak tudnak lenni. Sokoldalúságuk lehetővé teszi számukra a gyors alkalmazkodást, de hamar meghúzzák a határokat is, ha valaki nem felel meg az elvárásaiknak. A pletykálkodásra való hajlamuk lenyűgöző beszélgetőpartnerré, egyben viszont veszélyes szövetségessé is teheti őket.

Az asztrológia szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer!

(Via)