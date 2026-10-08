Ez a 2 csillagjegy elképesztő gazdagságot és sikert ér el októberben

Két csillagjegy most gazdag és sikeres korszakában van. A szeptember végi Kos telihold egy új fejezet kezdetét jelentette. Néhány asztrológiai jegyeknek ez a szerencse és a bőség időszaka lesz szinte egész októberben.

Két csillagjegy szülöttei, akiknek igazán jó dolgokat tartogat az október. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Két csillagjegy szülöttei, akiknek igazán jó dolgokat tartogat az október

Ikrek

Bármit is tűzöl most ki célul, megvan hozzá az erőd - de azért érdemes óvatosan bánni vele. "Egy lendület épül fel, amit áprilisban kezdtél el" - magyarázta Helena Hathor asztrológus. Bár akkor jelentéktelennek tűnhetett, ez az energia most valóban hatással van rád, és a gazdagság és a siker korszakába taszít.

Alapvetően egy hatalmas mérföldkőhöz fogsz érni. Valami hatalmas dolog közeleg, és az emberek mögéd fognak állni.

Lehet, hogy ennek köze van a közösségi médiához vagy a publikáláshoz. Tehát, ha már gondoltál egy könyv megírására vagy az online jelenléted erősítésére, itt az ideje megtenni. Csak arra ügyelj, hogy ne tegyél olyan ígéreteket, amelyeket nem tudsz betartani.

Bár ez az új fejezet tagadhatatlanul izgalmas, nem mentes a nehézségektől. Nagyszerű dolgokat érsz el a karrieredben, de nem mindenki támogat az életedben.

A Vénusz és a Plútó kvadrátja miatt sok feszültség adódhat a munkatársakkal, alkalmazottakkal vagy olyan emberekkel, akikkel csak szerződéses kapcsolatban állsz

- magyarázta az asztrológus.

Érdemes lesz a saját céljaidra koncentrálni, függetlenül attól, hogy mások hogyan látnak téged.

Rák

A karriered hamarosan a következő szintre lép. "Volt valami, amit áprilisban elkezdtél, és a kezdeti lendületet a tűz hajtotta" - mondta Hathor. Most látod ennek az intenzitásnak a csúcsát. Sok Kos energia dolgozik benned, és ez egy sikeres, új korszakba vezet.

A nagyszerű az egészben, hogy ez a gazdagság nem a mentális egészséged rovására megy.

Ki fog derülni, hol égetted ki magad, és hol kell újratöltened a poharadat. Csak arra ügyelj, hogy vigyázz magadra.

Talán már kezdtél kételkedni abban, hogy a pénzügyeid valaha is gyarapodni fognak – főleg azért, mert a vagyonod más emberekhez van kötve. Lehet, hogy késett egy kifizetés, vagy a fizetésed nem tükrözte azt, amit valójában megérdemeltél. Akárhogy is, most változik a helyzet. Egy kreatív projekt beindul, vagy váratlanul előléptetést ajánlanak fel neked. Úgy fogod érezni, mintha minden nulláról százra gyorsulna - írta a Your Tango.