Noémi már rontásra gyanakodott – de valami egészen más okozhatta a „bajt”

Noémi a válása utáni műszaki hibák sora miatt rontásra gyanakodott.

A megkeresett jósnő szerint a negatív energia helyett a sors terelte jó irányba.

Az újabb elromlott wc-hez hívott szerelőben a gyerekkori szerelmére talált.

Néha egyetlen rossz nap is elég ahhoz, hogy azt gondoljuk, összeesküdött ellenünk a sors. De mi van akkor, ha heteken keresztül követik egymást a dühítő események? Ahogy a mondás is tartja: a baj csőstül jön. De amit először annak vélünk, olykor valami egészen mást is takarhat...

A sors útjai kifürkészhetetlenek: Noémi pech-szériája végül a jó irányba vitte őt. (A kép csak illusztráció)

Fotó: Shyntartanya

A sors útjai kifürkészhetetlenek

Noémi éppen családalapítás előtt állt a férjével, amikor a férfi váratlanul közölte vele: elmúltak a mély érzelmei, és így nem szeretne elköteleződni. A nő összetört lélekkel költözött be az új lakásába, hiszen nemcsak a házassága ért véget, hanem annak a jövőképnek is búcsút kellett intenie, amelyben addig hitt.

Semmi kedve nem volt ismerkedni, társkeresőkön múlatni az időt, de még kimozdulni se nagyon akart a lakásból. Egyetlen dologra vágyott; egy helyre, ahol becsukhatja maga mögött az ajtót, és összeszedheti magát.

Az új otthonát első pillanattól kezdve nagyon szerette, csak egy problémája volt vele: a vízhálózat folyamatosan galibát okozott neki.

Először a kádtöltő csappal akadt gondja. A házban ajánlottak egy szerelőt, aki kijött és megjavította, Noémi pedig azt hitte, ezzel le is rendezte az ügyet.

Néhány nappal később a konyhai csap kezdett csöpögni – újabb kör következett a szerelővel. Azután a wc és egyéb technikai apróságok is újabb kiszállást követeltek.

Egyenként egyik sem tűnt jelentős, nagy anyagi terhet jelentő gondnak. Együtt szemlélve azonban valahogy egészen furcsa sorozatot alkottak az események.

Noémi már rontástól tartott

– Egy idő után tényleg azt éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben körülöttem – mesélte Noémi. – Már azon gondolkodtam, hogy rontás van rajtam. Az is eszembe jutott, hogy talán a volt férjem haragja teremtett körülöttem valamilyen negatív energiát. Pedig ennek nem sok értelme volt, hiszen ő akart elválni.