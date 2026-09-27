Noémi már rontásra gyanakodott – de valami egészen más okozhatta a „bajt”

Néha egyetlen rossz nap is elég ahhoz, hogy azt gondoljuk, összeesküdött ellenünk a sors. De mi van akkor, ha heteken keresztül követik egymást a dühítő események? Ahogy a mondás is tartja: a baj csőstül jön. De amit először annak vélünk, olykor valami egészen mást is takarhat...
Noémi éppen családalapítás előtt állt a férjével, amikor a férfi váratlanul közölte vele: elmúltak a mély érzelmei, és így nem szeretne elköteleződni. A nő összetört lélekkel költözött be az új lakásába, hiszen nemcsak a házassága ért véget, hanem annak a jövőképnek is búcsút kellett intenie, amelyben addig hitt.
Semmi kedve nem volt ismerkedni, társkeresőkön múlatni az időt, de még kimozdulni se nagyon akart a lakásból. Egyetlen dologra vágyott; egy helyre, ahol becsukhatja maga mögött az ajtót, és összeszedheti magát.
Az új otthonát első pillanattól kezdve nagyon szerette, csak egy problémája volt vele: a vízhálózat folyamatosan galibát okozott neki.
Először a kádtöltő csappal akadt gondja. A házban ajánlottak egy szerelőt, aki kijött és megjavította, Noémi pedig azt hitte, ezzel le is rendezte az ügyet.
Néhány nappal később a konyhai csap kezdett csöpögni – újabb kör következett a szerelővel. Azután a wc és egyéb technikai apróságok is újabb kiszállást követeltek.
Egyenként egyik sem tűnt jelentős, nagy anyagi terhet jelentő gondnak. Együtt szemlélve azonban valahogy egészen furcsa sorozatot alkottak az események.
– Egy idő után tényleg azt éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben körülöttem – mesélte Noémi. – Már azon gondolkodtam, hogy rontás van rajtam. Az is eszembe jutott, hogy talán a volt férjem haragja teremtett körülöttem valamilyen negatív energiát. Pedig ennek nem sok értelme volt, hiszen ő akart elválni.
Végül tanácstalanságában felkeresett egy jósnőt- bár ezt sosem gondolta volna magáról.
Noémi arra számított, hogy a nő majd energetikai tisztítást vagy valamiféle szertartást ajánl neki, de egészen mást hallott...
– Én itt abszolút semmilyen rontást nem látok – mondta a jósnő.
Sőt, kiemelte, hogy szerinte Noémi erős égi védelem alatt áll, és azok az események, amelyeket most balszerencsének él meg, valójában egy áldásosabb életszakasz felé terelik.
Noémi udvariasan megköszönte a jóslást, de távozáskor még kissé cinikusan odabökte: - „Azt hittem, az univerzum kicsit komolyabb eszközökkel segít majd, mint a csöpögő csapok és az eldugult lefolyók.”
Két héttel később nevetőgörcsöt kapott kínjában, mikor a wc tartály adta meg magát.
Noémi már szabályosan szégyellte felhívni a korábbi szerelőt, aki ráadásul váltig állította, hogy mindent lelkiismeretesen elvégzett, és az egymást követő hibáknak semmi közük egymáshoz.
Így Noémi felment az internetre, és találomra rábökött egy másik szakemberre.
A férfi átnézte a tartályt, kicsit piszkált benne, de különösebb hibát ő sem talált.
– Elméletileg ennek rendesen működnie kellene – jegyezte meg végül.
Már összepakolta a szerszámait, amikor beszélgetés közben kicsit hosszabban a nőre nézett.
– Ne haragudj… te nem Noémi vagy? Az általánosból?
Noémi néhány másodpercig csak bámulta a férfit, aztán beugrott minden:
Konrád az általános iskolai osztálytársa volt, akivel több, mint húsz éve nem látták egymást.
Beszélgetni kezdtek, és hamar kiderült, hogy éppen mindketten szinglik. Konrád néhány nappal később ráírt Noémire, poénosra véve a figurát: - „Minden ok a királynő trónjával?”
Az üzenetváltásból kávézás lett, abból pedig újabb találkozó. A nő, aki néhány héttel korábban még hallani sem akart az ismerkedésről, lassan azon kapta magát, hogy várja Konrád üzeneteit.
Végül egymásba szerettek, és azóta is egy párt alkotnak.
Noéminek azóta többször is eszébe jutottak a jósnő szavai, csak már egészen másként tekintett rá.
Carl Gustav Jung a szinkronicitás fogalmával írta le azokat az egybeeséseket, történéseket, amelyek között nincs nyilvánvaló ok-okozati kapcsolat – mégis fontos jelentőséget hordoznak számunkra.
Noémi történetében meglepően sok apró esemény láncolata vezetett ehhez a végkifejlethez. El kellett romlania több dolognak is a lakásban, majd meg kellett elégelnie, hogy mindig ugyanazt a szerelőt hívja. Az interneten éppen Konrádra szegeződött a figyelme, akiben felismerte egykori osztálytársát. Ez túl sok egybeesés ahhoz, hogy puszta véletlennek tituláljuk.
Noémi ma is meg van győződve arról, hogy a sors balszerencsés eseményeknek álcázott jelzőtáblákkal terelgette őt az úton. És egyetlen lépését sem bánta meg...
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