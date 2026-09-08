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Kinga csak egy hennával festett szívet kért a beduin kislánytól – hónapokkal később értette meg az üzenetét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 16:30
misztikumhennatetoválás
Kinga és párja egy egyiptomi kiránduláson találkozott egy különös, fekete szemű beduin kislánnyal. A gyermek hennatetoválást készített Kingának, ám amikor a nő kedvese nevének kezdőbetűjét szerette volna a szívbe festetni, a gyermek ezt határozottan megtagadta. Később pedig értelmet nyert a titokzatos arab felirat is.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei
  • Egy beduin kislány nem volt hajlandó a férfi nevének kezdőbetűjét a hennaszívbe rajzolni
  • Az arab felirat hónapokkal később egy jóslatot teljesített be
  • Kinga végül szakított

Vajon megérezheti egy vadidegen ember azt, amit mi még önmagunknak sem merünk bevallani? Kinga számára a hennatetoválás csak kedves emléknek tűnt az egyiptomi nyaralásról, végül azonban kiderült, hogy rendkívül mély üzenetet hordozott – amely előrejelezte élete fontos történéseit is...

Nő hennatetoválást készít egy vendég kezére.
A hagyomány szerint a hennatetoválás szerencsét hoz, és megvéd az ártó szellemektől vagy a rontástól.
Fotó: antony trivet photography

A hennatetoválás, amelyből kimaradt Roli nevének kezdőbetűje 

Kinga és párja, Roli régóta készültek Egyiptomba. A tengerparti pihenés mellett szerettek volna bepillantást nyerni az ország „másik arcába" is, ezért befizettek egy fakultatív kirándulásra, amely a hegyek és őslakosok közé, beduin településekre vitte őket. Imádták együtt felfedezni a világot, alig várták, hogy közelebbről is megismerhessék a helyiek életét. A faluban hamar körbevették őket a turistáknak apró portékákat és szolgáltatásokat kínáló helyiek. Kinga ekkor figyelt fel egy tíz év körüli kislányra, aki hennával festett tetoválásokat. 

– Koszos, szakadt kis ruhácska volt rajta, és hatalmas fekete szemei. Megsajnáltam, de valahol mégis borsódzott tőle a hátam. Nem volt félelmetes, egyszerűen olyan egyedi atmoszféra vette körül, amit nem tudtam szavakba önteni – emlékezett vissza Kinga.

A gyermek csak néhány szót beszélt angolul. Különböző mintákat mutatott, Kinga pedig egy apró, szív alakú sablont választott, majd adott neki néhány dollárt.

Beduin kislány autentikus ruhában.
A beduinok jól tudják, hogy a hennából készült paszta hűsíti a kezeket és lábakat.
Fotó: Hatem Alrashdi

Amikor a jobb alkarjára elkészült a szív, Kinga Rolira mutatott, és jelezte, hogy neki is készítsen egy ugyanilyen festést. A kislány azonban azonnal megrázta a fejét.

– No. No! 

Roli elnevette magát, Kingának viszont ismét végigfutott a hátán a hideg. A kislány közben arabul motyogott valamit, és időnként furcsán méregette a férfit. Kinga ekkor a saját karján lévő szívre mutatott, majd ujjával egy R betűt rajzolt a levegőbe.

– R. Roli.

A beduin kislány tekintete még jobban megváltozott. Határozottan ingatta a fejét, és az R betű helyett apró arab írásjelekkel rajzolta körbe a szívet. Kinga a telefonjával lefényképezte a különös alkotást, aztán hamarosan megfeledkezett az egészről.

nő hennatetoválást készít a vendég alkarjára
A hennát a Lawsonia inermis nevű bokor leveleiből nyerik. A leveleket kiszárítják, majd finom porrá őrlik.
Fotó: Herve Amami

Az arab felirat hónapokkal később nyert értelmet

Nagyjából két hónappal a hazatérésük után Kinga arra lett figyelmes, hogy Roli furcsán viselkedik. Egyre látványosabban őrizte a telefonját, egy pillanatra sem engedte ki a kezéből. Rendszeresen érkeztek késő este is üzenetei, és feltűnően sokat csevegett valakivel. Emellett nagyon sokszor került szóba az egyik kolléganője, aki nemrég vált el a férjétől súlyos drámákat követően. Kingában természetesen felébredt a gyanú és a féltékenység, elhatározta, mindenképpen kideríti, mi zajlik a háttérben. 

Egyik este a férfi szokatlan módon néhány percre őrizetlenül hagyta a telefonját, amíg elszaladt tusolni. Kinga tudta a kódot, és persze győzött a kíváncsisága. 

A megérzései sajnos beigazolódtak. Az üzenetekből egyértelműen kiderült, hogy Roli és a kolléganője között viszony alakult ki, ráadásul nem csupán testi, sokkal inkább érzelmi kapcsolatra következtetett a sorokból. A megcsalás felismerésénél azonban talán még fájdalmasabb volt az, amit régebbi csevegésekben talált. Ezekből ugyanis pontosan kirajzolódott számára, hogy Rolit már jó ideje nem a szerelem tartotta mellette. Sokkal inkább a megszokás, a kényelmes közös élet, a racionalitás és az anyagi előnyök, mint például az egyiptomi utazás is, ami Kinga ajándéka volt kedvese születésnapjára. 

A nő teljesen összeomlott, egy pillanat alatt átértékelődtek számára az elmúlt évek. Nem sokkal később mindent borított, és véget vetett a kapcsolatnak.

Férfi elköltözik a párjától
Megcsalás és traumafeldolgozás, na meg a különös hennatetoválás jelentése Kinga és Robi kapcsolatában.
Fotó: DexonDee

Hónapok teltek el, mire volt annyi lelkiereje, hogy a régi, közös képeket nézegesse a telefonjában - előkerültek az egyiptomi fényképek is. Kingának ekkor szúrt szemet a titokzatos arab felirat, amit a hennaszív köré festett a beduin kislány. A mesterséges intelligencia segítségével lefordította a szöveget, ami így szólt: 

A szerelem érkezik, a hamisság távozik

Kinga teljesen lesokkolódott. Főként azért, mert emlékezett a gyermek fura viselkedésére Rolival szemben, és mert időközben valóban belépett az életébe valaki, akivel sokkal őszintébb, szeretetteljesebb kapcsolatban reménykedett. Vajon a fekete szemű, misztikus energiákat sugárzó beduin kislány már az első pillanatban megérezte a hamisságot Roli és Kinga között? 

Az arab felirat valamiféle jóslat volt, vagy egyszerű véletlen? Esetleg maga az üzenet egyfajta mantraként indított el egy olyan folyamatot, amely később felszínre hozta a hazugságokat, majd helyet teremtett egy új, tiszta szerelemnek?

Kinga erre talán soha nem kap egyértelmű választ. Egyetlen kép azonban örökre emlékezteti arra a napra, amikor egy tündökletes teremtmény mindenáron megakadályozta, hogy Roli neve bekerüljön a karjára festett szívbe.

Kedvet érzel hennatetováláshoz? Az alábbi videóból megtanulhatod:

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