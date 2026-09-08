Kinga csak egy hennával festett szívet kért a beduin kislánytól – hónapokkal később értette meg az üzenetét

Egy beduin kislány nem volt hajlandó a férfi nevének kezdőbetűjét a hennaszívbe rajzolni

Az arab felirat hónapokkal később egy jóslatot teljesített be

Kinga végül szakított

Vajon megérezheti egy vadidegen ember azt, amit mi még önmagunknak sem merünk bevallani? Kinga számára a hennatetoválás csak kedves emléknek tűnt az egyiptomi nyaralásról, végül azonban kiderült, hogy rendkívül mély üzenetet hordozott – amely előrejelezte élete fontos történéseit is...

A hagyomány szerint a hennatetoválás szerencsét hoz, és megvéd az ártó szellemektől vagy a rontástól.

Fotó: antony trivet photography

A hennatetoválás, amelyből kimaradt Roli nevének kezdőbetűje

Kinga és párja, Roli régóta készültek Egyiptomba. A tengerparti pihenés mellett szerettek volna bepillantást nyerni az ország „másik arcába" is, ezért befizettek egy fakultatív kirándulásra, amely a hegyek és őslakosok közé, beduin településekre vitte őket. Imádták együtt felfedezni a világot, alig várták, hogy közelebbről is megismerhessék a helyiek életét. A faluban hamar körbevették őket a turistáknak apró portékákat és szolgáltatásokat kínáló helyiek. Kinga ekkor figyelt fel egy tíz év körüli kislányra, aki hennával festett tetoválásokat.

– Koszos, szakadt kis ruhácska volt rajta, és hatalmas fekete szemei. Megsajnáltam, de valahol mégis borsódzott tőle a hátam. Nem volt félelmetes, egyszerűen olyan egyedi atmoszféra vette körül, amit nem tudtam szavakba önteni – emlékezett vissza Kinga.

A gyermek csak néhány szót beszélt angolul. Különböző mintákat mutatott, Kinga pedig egy apró, szív alakú sablont választott, majd adott neki néhány dollárt.

A beduinok jól tudják, hogy a hennából készült paszta hűsíti a kezeket és lábakat.

Fotó: Hatem Alrashdi

Amikor a jobb alkarjára elkészült a szív, Kinga Rolira mutatott, és jelezte, hogy neki is készítsen egy ugyanilyen festést. A kislány azonban azonnal megrázta a fejét.

– No. No!

Roli elnevette magát, Kingának viszont ismét végigfutott a hátán a hideg. A kislány közben arabul motyogott valamit, és időnként furcsán méregette a férfit. Kinga ekkor a saját karján lévő szívre mutatott, majd ujjával egy R betűt rajzolt a levegőbe.

– R. Roli.

A beduin kislány tekintete még jobban megváltozott. Határozottan ingatta a fejét, és az R betű helyett apró arab írásjelekkel rajzolta körbe a szívet. Kinga a telefonjával lefényképezte a különös alkotást, aztán hamarosan megfeledkezett az egészről.