Krisztina biztos volt benne, hogy összeesküdtek ellene – végül valóra vált a legnagyobb félelme

Krisztina a munkahelyén egyre több jelet vélt felfedezni, amelyek szerinte a már-már paranoiává alakuló félelmeit igazolták. Végül a gyanakvása olyan viselkedésre késztette, aminek súlyos következményei lettek a munkahelyén.
Kriszta közel tíz éve dolgozott ugyanannál a vállalatnál. Megbízható, pontos munkatársnak tartották, többször előfordult, hogy ő tanította be az újonnan érkezőket. A kálváriája akkor kezdődött, amikor új osztályvezetőt neveztek ki föléjük. A férfi átszervezte a munkafolyamatokat, gyakran tartott négyszemközti egyeztetéseket, és egyre több újítást szeretett volna bevezetni. Krisztina ezt az első pillanattól kezdve személyes fenyegetésként élte meg.
Egy alkalommal nem kapott meg egy körlevelet, máskor pedig két kollégája hirtelen elhallgatott, amikor belépett az irodai konyhába. A nő ettől kezdve biztosra vette, hogy róla beszélnek a háta mögött, vagy bizalmas információkat hallgatnak el előle.
– Éreztem, hogy valami készül ellenem. Ha megkérdeztem őket, természetesen mindent letagadtak. Számomra ez csak még gyanúsabbá tette az egészet – mesélte később. A kollégák – mint az később kiderült – valójában Krisztina közelgő születésnapjára készültek, abból az egyszeri csoportos levelezésből pedig csupán figyelmetlenségből maradt ki. Ő azonban már képtelen volt elfogadni bármiféle magyarázatot, csak a saját igazsága létezett a számára.
Krisztina gyanakvása egyre különösebb formát öltött: feljegyezte, ki mikor nézett rá furcsán, éppen melyik kolléga beszélt a főnökkel, és hányszor nem volt jelen egy-egy beszélgetésnél. Amikor kiírtak egy pályázatot, hogy új munkatársat keresnek a céghez, azt gondolta, az utódját készülnek felvenni.
A szorongása miatt már aludni sem tudott éjszakánként, ettől persze nehezebben koncentrált, és egyre több hibát vétett a feladataiban. Bizalmas, céges dokumentumokat mentett le magának, mert úgy hitte, ezekkel később bizonyíthatja az ellene zajló összeesküvést. A kollégáit többször is kérdőre vonta, a frusztrációja pedig odáig fajult, hogy a vezetőségnek – ismeretlen e-mail-címről – egy rendkívül indulatos levelet küldött, tele konspirációs elméletekkel.
Krisztinán annyira eluralkodtak a téves következtetései, hogy minden bizonnyal nem látta önmagát kívülről, mennyire megváltozott a viselkedése. A kollégák idővel valóban kerülni kezdték: nem azért, mert titkoltak előle bármit is, hanem mert már rendkívül kellemetlenné vált a mindenben támadást sejtő nő társasága.
Az új vezető eredetileg egyáltalán nem akarta elbocsátani, hanem egy komolyabb feladatkörrel kívánta volna megbízni Krisztinát. A nő viselkedése azonban nem egész két hónap alatt annyira megváltozott, hogy végül panaszt tettek rá a kollégái, a cég pedig egy belső vizsgálatot indított.
Hamar kiderült, hogy a nő engedély nélkül mentett le iratokat, és bizonyíték nélkül vádolta meg munkatársait – végül pedig a névtelen e-mail tartalma is Krisztinához vezetett. Ahogy azt sejteni lehetett, azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát.
Ami hihetetlen, hogy a nő a történtek ellenére is kitartott a téveszméi mellett: szerinte a kirúgása csak azt igazolta, hogy mindvégig igaza volt. Később egy pszichológussal és egy spirituális tanácsadóval folytatott beszélgetés során értette meg, mi történt vele valójában. Nem arról van szó, hogy szenzitíven megszimatolta a körülötte zajló eseményeket – sokkal inkább a félelmeiből fakadó döntéseivel maga járult hozzá a végkifejlethez.
Miután segítséggel rendet tett a gondolataiban, egy volt kolléganőjével is beszélt a történtekről, akivel korábban nagyon jó viszonyt ápolt. Mikor általa is szembesült a realitással, kitört belőle a sírás – Krisztina önmagában csalódott hatalmasat, mikor rádöbbent, hogy a pozíciójának féltése és a szorongás milyen végzetes eseményekbe torkollott.
A pszichológia ezt nevezi önbeteljesítő jóslatnak: amikor valaki biztosra vesz egy tényt vagy eseményt, akaratlanul is úgy kezdhet viselkedni, hogy növeli annak a bekövetkezési esélyét – ez spirituális értelemben maga a manifesztáció, Kriszta esetében pedig annak a negatív megnyilvánulási formája.
Krisztina története remekül példázza, hogy azok a gondolatok, amelyeket hosszú időn keresztül a félelem energiájával táplálunk, erőteljes hatással lehetnek a döntéseinkre, a kapcsolatainkra, és végül az életünk alakulására is.
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