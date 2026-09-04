Krisztina biztos volt benne, hogy összeesküdtek ellene – végül valóra vált a legnagyobb félelme

Krisztina a munkahelyén egyre több jelet vélt felfedezni, amelyek szerinte a már-már paranoiává alakuló félelmeit igazolták. Végül a gyanakvása olyan viselkedésre késztette, aminek súlyos következményei lettek a munkahelyén.

A munkahely biztonsága káosszá alakult

Kriszta közel tíz éve dolgozott ugyanannál a vállalatnál. Megbízható, pontos munkatársnak tartották, többször előfordult, hogy ő tanította be az újonnan érkezőket. A kálváriája akkor kezdődött, amikor új osztályvezetőt neveztek ki föléjük. A férfi átszervezte a munkafolyamatokat, gyakran tartott négyszemközti egyeztetéseket, és egyre több újítást szeretett volna bevezetni. Krisztina ezt az első pillanattól kezdve személyes fenyegetésként élte meg.

Egy alkalommal nem kapott meg egy körlevelet, máskor pedig két kollégája hirtelen elhallgatott, amikor belépett az irodai konyhába. A nő ettől kezdve biztosra vette, hogy róla beszélnek a háta mögött, vagy bizalmas információkat hallgatnak el előle.

Fotó: Andrey_Popov

– Éreztem, hogy valami készül ellenem. Ha megkérdeztem őket, természetesen mindent letagadtak. Számomra ez csak még gyanúsabbá tette az egészet – mesélte később. A kollégák – mint az később kiderült – valójában Krisztina közelgő születésnapjára készültek, abból az egyszeri csoportos levelezésből pedig csupán figyelmetlenségből maradt ki. Ő azonban már képtelen volt elfogadni bármiféle magyarázatot, csak a saját igazsága létezett a számára.

Bizonyítékokat kezdett gyűjteni

Krisztina gyanakvása egyre különösebb formát öltött: feljegyezte, ki mikor nézett rá furcsán, éppen melyik kolléga beszélt a főnökkel, és hányszor nem volt jelen egy-egy beszélgetésnél. Amikor kiírtak egy pályázatot, hogy új munkatársat keresnek a céghez, azt gondolta, az utódját készülnek felvenni.

A szorongása miatt már aludni sem tudott éjszakánként, ettől persze nehezebben koncentrált, és egyre több hibát vétett a feladataiban. Bizalmas, céges dokumentumokat mentett le magának, mert úgy hitte, ezekkel később bizonyíthatja az ellene zajló összeesküvést. A kollégáit többször is kérdőre vonta, a frusztrációja pedig odáig fajult, hogy a vezetőségnek – ismeretlen e-mail-címről – egy rendkívül indulatos levelet küldött, tele konspirációs elméletekkel.