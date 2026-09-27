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Ködös reggelek után nyárias meleg: 26 fokot is mérhetünk

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 27. 07:00
csapadékidőjárás
Úgy tűnik, ismét visszakacsint a nyár. A vénasszonyok nyara köszönthet ránk jövő héten.

Vasárnap a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyolfelhők és kevés gomolyfelhő jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A délies szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fokot mérhetünk.

Fotó: zgr / Pexels

Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A nyugati és az északnyugati tájakon élénk lehet a déli, délkeleti szél. Hajnalra, reggelre helyenként ismét párássá, ködössé válik a levegő. Hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben kellemes időben lesz részünk 22-26 fokos csúcsértékekkel.

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