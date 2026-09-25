Aratóhold-rituálé: így vonzd be a bőséget szilvamaggal

Mikor lesz aratóhold?

Szilvamag felhasználása: így lehetséges a bőség bevonzása - Fotó: Pexels

Az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold különleges helyet foglal el a régi hagyományokban: a termés betakarításának időszaka egyszerre szól a hálaadásról és arról, hogy felkészüljünk a következő ciklusra. Az aratóhold idén szeptember 26-án éjszaka ragyog fel, az ekkor felszabaduló energiákat pedig arra is felhasználhatjuk, hogy a számunkra fontos célokra összpontosítsunk. Hiszen a bőség nem csupán anyagi gyarapodást jelenthet, hanem a szerelmet, a sikert, a harmóniát vagy épp a lelki gazdagságot.

A szilvamag mire jó ilyenkor?

Sokan nem is gondolnák, de a szilvamag jelenése nagyon különleges. A szilvát ősszel kell elültetni, hiszen szüksége van a téli fagyokra ahhoz, hogy tavasszal előbukkanjon. Az apró szilvamag tehát nem törik meg az előtte álló zordabb időszak kihívásaitól, sőt, ezt kihasználva ereszt gyökeret. Idővel pedig, a megfelelő körülmények között növekedni kezd, és termést hoz. A szeánszhoz használt föld is fontos eleme a szimbolikának: visszavezet bennünket a természet körforgásához, ahol semmi sem történik egyik pillanatról a másikra. Ahogy a magból sem lesz egyik napról a másikra termő növény, úgy a gyarapodás utáni vágyainknak is időre, türelemre és gondoskodásra van szükségük - írta a Fanny magazin.

Mit várhatunk a szilvamag szertartástól?

A bőségvonzó rituálé célja nem az, hogy egyetlen éjszaka alatt megváltoztassa az életünket. Inkább egy jelképes újrakezdés: kijelölünk valamit, amire vágyunk, kimondjuk a szándékunkat, majd szó szerint elvetjük annak „magját”. A szertartás közben érdemes nemcsak a kívánságunkra gondolni, hanem arra az érzésre is, amelyet akkor élnénk át, ha már valóra vált volna. Ugyanakkor a hála legalább ilyen fontos része: miközben arra kérjük az életet, hogy adjon többet, vegyük észre azt is, ami már most körülvesz bennünket. A kis mag pedig napokon át emlékeztethet arra, hogy a kívánság önmagában még csak a kezdet, nekünk is tennünk kell azért, hogy egyszer valóban „termést” hozzon.

A szilvamag felhasználása hogyan segít a bőség bevonzásában?

Szükségünk lesz egy szilvamagra, egy kis papírdarabra, egy marék földre és egy cserépre. A magot alaposan tisztítsuk meg, majd a papírra írjuk fel azt az egy dolgot, amelyből többet szeretnénk az életünkben. Fogalmazzunk konkrétan, jelen időben, mintha a vágyott dolog már az életünk része lenne. Például: „Sikeres saját vállalkozásom van”, „Megtalálom a számomra ideális munkát”, „Anyagi biztonságban élek”, „Megérkezik hozzám a vágyott szerelem”, „Megvalósítom a régóta dédelgetett álmom”.