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Szomszédok-kvíz: csak az igazi rajongók tudják mind a 10 választ – Vajon neked sikerül?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors telenovella
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 09:30
SzomszédokmagyarsorozatCsűrös Karola
November 6-án lenne 90 éves Csűrös Karola, akit a legtöbben a Szomszédok felejthetetlen Etusaként ismertek meg. A legendás teleregény szereplői több mint egy évtizeden át a magyar televíziózás mindennapjaihoz tartoztak. De vajon mennyire emlékszel a Gazdagréti lakótelep lakóira? 8 kérdésből álló kvízünkkel most próbára teheted a tudásodat!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Csűrös Karola 1936. november 6-án született, idén lenne 90 éves.
  • A Szomszédok 1987 és 1999 között volt képernyőn.
  • Kvízünkből kiderül, mennyire emlékszel a sorozat szereplőire és történeteire.

A Szomszédok sokkal több volt egyszerű televíziós sorozatnál: a magyar családok életének visszatérő része lett. A nézők évről évre követhették a gazdagréti lakók örömeit, gondjait, szerelmeit és vitáit. A szereplők közül sokan máig összeforrtak az őket alakító színészekkel. Közéjük tartozott Csűrös Karola is, aki a szókimondó, határozott Etust játszotta. A 2021-ben elhunyt színésznő 2026. november 6-án ünnepelné 90. születésnapját. Ebből az alkalomból egy nosztalgikus kvízzel idézzük fel a magyar televíziózás egyik legismertebb sorozatát.

Zenthe Ferenc is szerepel a Szomszédok kvízben
Kvízkérdéseinkkel tesztelheted, mennyire emlékszel a Szomszédok magyar telenovellára. 
Fotó: Schumy Csaba / DFP

Szomszédok kvízzel tisztelgünk Csűrös Karola emléke előtt

A Szomszédok című magyar telenovella-sorozat első epizódját 1987. május 7-én láthatták a nézők, az utolsó, 331. részt pedig 1999. december 30-án sugározták. A történet három család köré épült, de a mellékszereplők is hamar a közönség kedvenceivé váltak.

Etus, Taki bácsi, Lenke néni, Vágási Feri és Mágenheim doktor neve ma is ismerősen csenghet azoknak, akik annak idején rendszeresen követték a teleregényt. Most kiderül, mennyi minden maradt meg az emlékezetedben a Szomszédok szereplőiről!

Válaszolj a következő 8 filmes kvízkérdésre! Mindegyiknél három lehetőség közül választhatsz, a helyes megfejtést pedig a kérdés alatt találod.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Milyen művészeti tevékenységgel foglalkozott Etus?

Hallgasd meg a sorozat főcímdalát:

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