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Ettől leesik az állad! Peter Srámek megmutatta álomotthonát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 10:00
Peter Srámeképítkezés
Amikor az énekes belevágott az építkezésbe, egyetlen cél lebegett a szeme előtt: az otthona a béke szigete legyen, ahol minden az ő kényelmét szolgálja. Peter Srámek álma mára valósággá vált. A végeredmény rendkívül ízléses, modern és elegáns lett, és tökéletesen tükrözi a művész személyiségét. A hot! magazin elsőként kapott engedélyt arra, hogy beleshessen az előadó privát életébe.
D.G.
A szerző cikkei

Az énekes nagyon büszke a házára, amit tavaly kezdett építeni. Peter Srámek örömmel engedte be a hot! magazin fotósát tököli álomotthonába.

Peter Srámek ha kell szívesen mosogat is.
Peter Srámek felesége, ha lenne, biztos boldogan főzne ebben a konyhában
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Peter Srámek nappalija full extrás

A hot! magazin járt először az énekes álomkecójában, ahol az amerikai konyhás nappaliban a modern bútorok és technika mellett jól megférnek az antik darabok. A helyiség központi helyén a hatalmas, hihetetlenül kényelmes kanapé áll, ahová Peter Srámek az este végén szeret bekuckózni egy jó filmet nézve.

A sárga kanapé uralja a nappalit.
A lakásban minden olyan lett, ahogy az énekes megálmodta
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Terasz

Tavasszal és nyáron a ház szíve a jacuzzis terasz, ahol a házigazda szívesen tölti az idejét a barátaival. Az előadó imád kertészkedni, ami látszik is, hiszen gyönyörű a fű, és a gondos ápolás eredményeként az olajfa termést is hozott. Érdemes egy pillantást vetni Peter dísz kakasaira, kevesen tudják, de élő kakasokat is tart kertjében. 

Nagyon szép lett Srámek terasza is.
Peter Srámek fellépések mellett készítette házát 
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Büszkeségsarok

Jogosan büszke az évek során kapott zenei elismerésekre. A nappali falán és a vitrinekben kaptak helyet a különböző aranylemezek és díjak. Köztük legbüszkébb a Fonogram-díjra és a TV2 Sztárban Sztár All Stars győzelmével járó trófeára. 

Peter Srámek a díjait is megmutatta.

Gardrób

Az előadó híres a grandiózus, extravagáns és rendkívül értékes zakógyűjteményéről, amelyre – saját bevallása szerint – már egy teljes ház árát elköltötte az évek során. Számára kiemelten fontos a megjelenés; minden darabot Maár Róbert jegyez.

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Többszáz extravagáns zakója van 
(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)
hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.11.04. előtt Geszti Péter és Oláh Ibolya Tornóczky Anita Agárdi Szilvia Peter Sramek Záray Márta és Vámosi János Tücsök Márta
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(Fotó: hot! magazin)

 

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