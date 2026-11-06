Ettől leesik az állad! Peter Srámek megmutatta álomotthonát

Az énekes nagyon büszke a házára, amit tavaly kezdett építeni. Peter Srámek örömmel engedte be a hot! magazin fotósát tököli álomotthonába.

Peter Srámek felesége, ha lenne, biztos boldogan főzne ebben a konyhában

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Peter Srámek nappalija full extrás

A hot! magazin járt először az énekes álomkecójában, ahol az amerikai konyhás nappaliban a modern bútorok és technika mellett jól megférnek az antik darabok. A helyiség központi helyén a hatalmas, hihetetlenül kényelmes kanapé áll, ahová Peter Srámek az este végén szeret bekuckózni egy jó filmet nézve.

A lakásban minden olyan lett, ahogy az énekes megálmodta

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Terasz

Tavasszal és nyáron a ház szíve a jacuzzis terasz, ahol a házigazda szívesen tölti az idejét a barátaival. Az előadó imád kertészkedni, ami látszik is, hiszen gyönyörű a fű, és a gondos ápolás eredményeként az olajfa termést is hozott. Érdemes egy pillantást vetni Peter dísz kakasaira, kevesen tudják, de élő kakasokat is tart kertjében.

Peter Srámek fellépések mellett készítette házát

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Büszkeségsarok

Jogosan büszke az évek során kapott zenei elismerésekre. A nappali falán és a vitrinekben kaptak helyet a különböző aranylemezek és díjak. Köztük legbüszkébb a Fonogram-díjra és a TV2 Sztárban Sztár All Stars győzelmével járó trófeára.

Gardrób

Az előadó híres a grandiózus, extravagáns és rendkívül értékes zakógyűjteményéről, amelyre – saját bevallása szerint – már egy teljes ház árát elköltötte az évek során. Számára kiemelten fontos a megjelenés; minden darabot Maár Róbert jegyez.

Többszáz extravagáns zakója van

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)