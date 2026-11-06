Ettől leesik az állad! Peter Srámek megmutatta álomotthonát

Az énekes nagyon büszke a házára, amit tavaly kezdett építeni. Peter Srámek örömmel engedte be a hot! magazin fotósát tököli álomotthonába.
A hot! magazin járt először az énekes álomkecójában, ahol az amerikai konyhás nappaliban a modern bútorok és technika mellett jól megférnek az antik darabok. A helyiség központi helyén a hatalmas, hihetetlenül kényelmes kanapé áll, ahová Peter Srámek az este végén szeret bekuckózni egy jó filmet nézve.
Tavasszal és nyáron a ház szíve a jacuzzis terasz, ahol a házigazda szívesen tölti az idejét a barátaival. Az előadó imád kertészkedni, ami látszik is, hiszen gyönyörű a fű, és a gondos ápolás eredményeként az olajfa termést is hozott. Érdemes egy pillantást vetni Peter dísz kakasaira, kevesen tudják, de élő kakasokat is tart kertjében.
Jogosan büszke az évek során kapott zenei elismerésekre. A nappali falán és a vitrinekben kaptak helyet a különböző aranylemezek és díjak. Köztük legbüszkébb a Fonogram-díjra és a TV2 Sztárban Sztár All Stars győzelmével járó trófeára.
Az előadó híres a grandiózus, extravagáns és rendkívül értékes zakógyűjteményéről, amelyre – saját bevallása szerint – már egy teljes ház árát elköltötte az évek során. Számára kiemelten fontos a megjelenés; minden darabot Maár Róbert jegyez.
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