Igazi zseni vagy, ha 15-ből 10 kérdésre helyesen válaszolsz – Kvíz

Rengetegen vannak, akik dicsekedve mutogatják az érdemeiket azt állítva, ők a világ legnagyobb koponyái. Való igaz, becsülendő és értékelendő, ha valaki számos elismerést, oklevelet, netán rangot birtokol, ugyanakkor nem véletlen a régi mondás, miszerint a diploma mellé nem jár ész – legalábbis nem feltétlenül. Az alábbi IQ-tesztben 15 általános műveltségi kérdést hoztunk. Ha legalább 10 kérdésre helyesen válaszolsz, az jelenti, valóban a zsenik táborát erősíted.

IQ-teszt: hány helyes választ adtál? / Shutterstock

Általános műveltségi IQ-tesz

Legyen a téma nyelvtan, irodalom, gasztronómia vagy történelem, esetleg sport vagy zenetörténet, az általános műveltség az élet minden területét érinti bizonyos mértékig. E fölött a mérték fölött már szakértői szintekről beszélhetünk, ugyanakkor ez alatt a mérték alatt is több szint létezik. Az alábbi kvízből kiderítheted, hogy a te általános műveltséged nagyjából milyen szinten van. Felkészültél? Induljon a teszt!