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Igazi zseni vagy, ha 15-ből 10 kérdésre helyesen válaszolsz – Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 14:30
IQ-tesztáltalános műveltség
Vajon te is a géniuszok közé tartozol? Legújabb IQ-tesztünkből kiderül, hogy valódi zseni vagy-e, vagy csak annak tetteted magad. Kvízünkben általános műveltségi kérdéseket hoztunk.
Vági Bence
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Rengetegen vannak, akik dicsekedve mutogatják az érdemeiket azt állítva, ők a világ legnagyobb koponyái. Való igaz, becsülendő és értékelendő, ha valaki számos elismerést, oklevelet, netán rangot birtokol, ugyanakkor nem véletlen a régi mondás, miszerint a diploma mellé nem jár ész – legalábbis nem feltétlenül. Az alábbi IQ-tesztben 15 általános műveltségi kérdést hoztunk. Ha legalább 10 kérdésre helyesen válaszolsz, az jelenti, valóban a zsenik táborát erősíted.

IQ-teszt: hány pontod lett?
IQ-teszt: hány helyes választ adtál? / Shutterstock

Általános műveltségi IQ-tesz

Legyen a téma nyelvtan, irodalom, gasztronómia vagy történelem, esetleg sport vagy zenetörténet, az általános műveltség az élet minden területét érinti bizonyos mértékig. E fölött a mérték fölött már szakértői szintekről beszélhetünk, ugyanakkor ez alatt a mérték alatt is több szint létezik. Az alábbi kvízből kiderítheted, hogy a te általános műveltséged nagyjából milyen szinten van. Felkészültél? Induljon a teszt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 15
Melyik az az olasz sütemény, amelyet hagyományosan kávéba mártanak?

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu