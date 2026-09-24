Szemétből alkotta meg stílusos darabjait a divat fiatal királynője

Egy zacskó régi kábel, egy használt cipő és egy merész ötlet kellett csak Tega Akinolának a karanténidőszak egyik legvadabb termékéhez. A brit-nigériai tervező 2020-ban kidobásra ítélt tárgyakból alkotott trendje vírusként terjedt a nagyvilágban. Ma már saját márkája van, és többek között olyan világhírű vállalatokkal kollaborál, mint például a Nike.

Tega Akinola a karanténidőszakban lett ismert

Fotó: YouTube

Karantén karrier

Tega Akinola családja Nigériából költözött az Egyesült Királyságba. Édesanyja varrónő, édesapja grafikus, így már gyerekként megtapasztalhatta, hogy egy régi ruhadarabban is lehet még új lehetőségeket felfedezni. Tíz évesen már ruhákat tervezett, 2017-ben divatblogot vezetett, később influenszerként vállalt munkát, de hamar rájött, hogy ennél többre vágyik. Nemcsak viselni akarta a trendeket, szeretett volna létrehozni egy sajátot. Sportpszichológiát tanult, de mellette elkezdett egyre több kreatív ötlettel kísérletezni.

A fordulópont 2020-ban érkezett el. A járvány miatt Londonból visszaköltözött a szüleihez, és a gyerekszobájában rábukkant egy zacskó régi kábelre. Az egyik USB-csatlakozó egy magassarkú csatjára emlékeztette. Vett egy használt cipőt, majd a kábeleket ráragasztotta. A végeredmény furcsa, futurisztikus és meglepően dizájnos lett – vagyis tökéletes Instagram-alapanyag. A hobbiból pedig hamarosan üzlet született.

Szemétből műalkotás

Akinola első darabjai között szerepelt zoknikkal borított cipő és régi pulcsiból készített táska is. Bár a márkája a second hand talaján nőtte ki magát, a Fanny magazinnak kifejtette, hogy nem csupán használt holmiból varázsol divattrendeket.

– Nem minden alkotásom készül hulladékból. Sok darab egyszerűen azt a folyamatot vizsgálja, hogyan lehet egy tárgyat eredeti rendeltetésétől eltérően, valami egészen mássá alakítani – általában valami hordhatóvá – magyarázza a 27 éves divattervező. Ettől függetlenül a second hand filozófiája nagy helyet foglal el a szívében. Óriási sikert aratott kollekciója is kifejezetten az újrahasznosítás fényében született meg:

– A kábelkollekcióm a hulladék újrahasznosítására épült: hibás, kidobott vagy használt kábeleket alakítottam át lábbelikké, szobrokká és kiegészítőkké. De talán épp a legutóbbi munkám –, amit a Ray-Ban RED 2025-ös kampányához készítettem – reprezentálja a legtökéletesebben a „szemétből műalkotás” gondolatát – idézi fel a művész. Utóbbiban is az ikonikus kábeles megoldásokat láthatjuk viszont.