Megfizethető luxus Dél-Olaszországban: a titkos úti cél, amit kora ősszel kell bebarangolni

Olaszország déli régiója az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, de a nyár végével visszakapja eredeti, csendesebb ritmusát. A szeptemberi és októberi időszak nemcsak a kellemesebb hőmérséklet miatt ideális a felfedezésre, hanem azért is, mert a szállások és a repülőjegyek árai érezhetően csökkennek. Ebben az időszakban Puglia látnivalói sokkal kényelmesebben bejárhatók, nem kell órákat sorban állni a jobb éttermeknél, és a tengerparti sétányokon sincs már tömeg. A régió kisvárosai megőrizték autentikus karakterüket, ahol a helyi élet mindennapi pillanatai találkoznak a több évszázados építészeti örökséggel.
Alberobello kétségkívül a környék legismertebb szimbóluma, köszönhetően a kúpos tetős, harang alakú kőházaknak, az úgynevezett trullóknak. A várost átszelő szűk utcákon sétálva olyan érzésünk támad, mintha egy teljesen más korban járnánk. Bár a főszezonban meglehetősen zsúfolt, kora ősszel már sokkal közelebbről és nyugodtabban tanulmányozhatjuk ezt a különleges építészeti formát, amelynek gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza.
Nem messze innen található a fehérre meszelt falairól nevezetes Locorotondo, amely kerek alaprajzáról kapta a nevét: a latin locus rotundus kifejezés szó szerint azt jelenti: kerek hely. Ez a település elkerüli a megszokott turisztikai felhajtást: a szűk sikátorokban virágos erkélyek, csendes belső udvarok és apró terek váltják egymást. A dombtetőre épült belvárosból kiváló kilátás nyílik az Itria-völgy olajfás tájaira.
A tenger szerelmeseinek Polignano a Mare jelentheti a fő állomást. A sziklaszirt peremére épült városon átsétálva több ponton is beláthatunk a mélyben húzódó öblökbe és barlangokba. A tengerparti sziklák közé ékelődött strand látványa ikonikus, de a belváros történelmi épületei és a kövezetbe vésett verssorok is maradásra bírják a látogatót.
Ha beljebb merészkedünk a szárazföldön, Ostuni, a „fehér város” várja az utazókat. A három dombra épült település falai a napsütésben vakítóan világítanak, a labirintusszerű utcák pedig folyamatos felfedezésre csábítanak. A legmagasabb ponton álló katedrális gótikus elemei éles ellentétben állnak a lakóházak egyszerű kialakításával.
A nyár végi időszakban Puglia különösen kedvező feltételeket kínál a költségkímélőbb utazásra vágyóknak.
Nézd meg a videót is Pugliáról:
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