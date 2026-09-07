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Puglia különleges hangulatú településekkel vár a nyár végén is.

Megfizethető luxus Dél-Olaszországban: a titkos úti cél, amit kora ősszel kell bebarangolni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 12:00
tengerparti nyaralásnyár végiolcsó utazás
Ha szeretnéd kihasználni a kellemes kora őszi időjárást és a nyugodtabb hangulatot, az olasz csizma sarka felé érdemes venni az irányt. Nézd meg, mely településeket érdemes felkeresned, hiszen Puglia látnivalói szeptemberben mutatják a legnyugodtabb arcukat!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Szelídebb időjárás és kedvezőbb árak: nyár végén és kora ősszel lecseng a főszezoni zsúfoltság, valamint érezhetően olcsóbbá válnak a szállások és a repülőjegyek.
  • Autentikus kisvárosok: Alberobello trullói, Locorotondo kör alakú belvárosa és Ostuni fehérre meszelt utcái megőrizték valódi, helyi karakterüket.
  • Tengerparti hangulat: Polignano a Mare drámai sziklaszirtjei és a tengerparti öblök sokkal kényelmesebben, sorban állás nélkül fedezhetők fel.

Olaszország déli régiója az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, de a nyár végével visszakapja eredeti, csendesebb ritmusát. A szeptemberi és októberi időszak nemcsak a kellemesebb hőmérséklet miatt ideális a felfedezésre, hanem azért is, mert a szállások és a repülőjegyek árai érezhetően csökkennek. Ebben az időszakban Puglia látnivalói sokkal kényelmesebben bejárhatók, nem kell órákat sorban állni a jobb éttermeknél, és a tengerparti sétányokon sincs már tömeg. A régió kisvárosai megőrizték autentikus karakterüket, ahol a helyi élet mindennapi pillanatai találkoznak a több évszázados építészeti örökséggel.

Puglia látnivalói közé tartozik Ostuni városa is a katedrálisával.
Puglia látnivalói a nyári tömeg eltűnése után mutatják meg igazi arcukat. Ostuni városa ilyenkor csábít igazán felfedezésre. 
Fotó: Shutterstock

Melyek Puglia látnivalói, amelyeket vétek lenne kihagyni?

Alberobello kétségkívül a környék legismertebb szimbóluma, köszönhetően a kúpos tetős, harang alakú kőházaknak, az úgynevezett trullóknak. A várost átszelő szűk utcákon sétálva olyan érzésünk támad, mintha egy teljesen más korban járnánk. Bár a főszezonban meglehetősen zsúfolt, kora ősszel már sokkal közelebbről és nyugodtabban tanulmányozhatjuk ezt a különleges építészeti formát, amelynek gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza.

A pugliai Alberobello trullói szőlőültetvények mögött.
Alberobello trullói egykor egy adócsalás következményeként születtek, mára azonban UNESCO Világörökségi védettséget élveznek. 
Fotó: Shutterstock

Nem messze innen található a fehérre meszelt falairól nevezetes Locorotondo, amely kerek alaprajzáról kapta a nevét: a latin locus rotundus kifejezés szó szerint azt jelenti: kerek hely. Ez a település elkerüli a megszokott turisztikai felhajtást: a szűk sikátorokban virágos erkélyek, csendes belső udvarok és apró terek váltják egymást. A dombtetőre épült belvárosból kiváló kilátás nyílik az Itria-völgy olajfás tájaira.

A pugliai Locorotondo egyik virágos utcarészlete.
Locorotondo romantikus utcácskáit, sikátorait színes virágok díszítik. 
Fotó: Shutterstock

Tengerparti sziklák és barokk pompa

A tenger szerelmeseinek Polignano a Mare jelentheti a fő állomást. A sziklaszirt peremére épült városon átsétálva több ponton is beláthatunk a mélyben húzódó öblökbe és barlangokba. A tengerparti sziklák közé ékelődött strand látványa ikonikus, de a belváros történelmi épületei és a kövezetbe vésett verssorok is maradásra bírják a látogatót.

Ha beljebb merészkedünk a szárazföldön, Ostuni, a „fehér város” várja az utazókat. A három dombra épült település falai a napsütésben vakítóan világítanak, a labirintusszerű utcák pedig folyamatos felfedezésre csábítanak. A legmagasabb ponton álló katedrális gótikus elemei éles ellentétben állnak a lakóházak egyszerű kialakításával.

A nyár végi időszakban Puglia különösen kedvező feltételeket kínál a költségkímélőbb utazásra vágyóknak. 

Paradicsommártásos orecchiette tészta Pugliából.
A kézzel készült orecchiette tészta paradicsommárással Puglia egyik tradicionális pastája. 
Fotó: Shutterstock

Gasztronómiai tippek és autóbérlés

  • Friss sajtok és házi tészták: a krémes burrata és a füstölt scamorza kihagyhatatlanok, ősszel jóval olcsóbbak a kisvendéglőkben, a családi vendéglőkben pedig baráti áron kóstolhatjuk meg a kézzel készült orecchiette tésztát.
  • Szezon ínyencségek: nyár végén roskadoznak a piacok a friss fügétől, szőlőtől és olajbogyótól.
  • Bérautó a repülőtérről: Bari vagy Brindisi repülőterén érdemes autót foglalni a kötetlen utazáshoz.
  • Ritkuló tömegközlekedés: a főszezon után a buszok és vonatok ritkábban járnak, az autóval nem függsz a menetrendtől.
  • Pénztárcabarát árak: kora ősszel a bérautók napidíja és a parkolás is lényegesen olcsóbb.

Nézd meg a videót is Pugliáról:

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