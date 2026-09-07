Megfizethető luxus Dél-Olaszországban: a titkos úti cél, amit kora ősszel kell bebarangolni

Szelídebb időjárás és kedvezőbb árak: nyár végén és kora ősszel lecseng a főszezoni zsúfoltság, valamint érezhetően olcsóbbá válnak a szállások és a repülőjegyek.

nyár végén és kora ősszel lecseng a főszezoni zsúfoltság, valamint érezhetően olcsóbbá válnak a szállások és a repülőjegyek. Autentikus kisvárosok: Alberobello trullói, Locorotondo kör alakú belvárosa és Ostuni fehérre meszelt utcái megőrizték valódi, helyi karakterüket.

Alberobello trullói, Locorotondo kör alakú belvárosa és Ostuni fehérre meszelt utcái megőrizték valódi, helyi karakterüket. Tengerparti hangulat: Polignano a Mare drámai sziklaszirtjei és a tengerparti öblök sokkal kényelmesebben, sorban állás nélkül fedezhetők fel.

Olaszország déli régiója az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, de a nyár végével visszakapja eredeti, csendesebb ritmusát. A szeptemberi és októberi időszak nemcsak a kellemesebb hőmérséklet miatt ideális a felfedezésre, hanem azért is, mert a szállások és a repülőjegyek árai érezhetően csökkennek. Ebben az időszakban Puglia látnivalói sokkal kényelmesebben bejárhatók, nem kell órákat sorban állni a jobb éttermeknél, és a tengerparti sétányokon sincs már tömeg. A régió kisvárosai megőrizték autentikus karakterüket, ahol a helyi élet mindennapi pillanatai találkoznak a több évszázados építészeti örökséggel.

Puglia látnivalói a nyári tömeg eltűnése után mutatják meg igazi arcukat. Ostuni városa ilyenkor csábít igazán felfedezésre.

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Melyek Puglia látnivalói, amelyeket vétek lenne kihagyni?

Alberobello kétségkívül a környék legismertebb szimbóluma, köszönhetően a kúpos tetős, harang alakú kőházaknak, az úgynevezett trullóknak. A várost átszelő szűk utcákon sétálva olyan érzésünk támad, mintha egy teljesen más korban járnánk. Bár a főszezonban meglehetősen zsúfolt, kora ősszel már sokkal közelebbről és nyugodtabban tanulmányozhatjuk ezt a különleges építészeti formát, amelynek gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza.

Alberobello trullói egykor egy adócsalás következményeként születtek, mára azonban UNESCO Világörökségi védettséget élveznek.

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Nem messze innen található a fehérre meszelt falairól nevezetes Locorotondo, amely kerek alaprajzáról kapta a nevét: a latin locus rotundus kifejezés szó szerint azt jelenti: kerek hely. Ez a település elkerüli a megszokott turisztikai felhajtást: a szűk sikátorokban virágos erkélyek, csendes belső udvarok és apró terek váltják egymást. A dombtetőre épült belvárosból kiváló kilátás nyílik az Itria-völgy olajfás tájaira.

Locorotondo romantikus utcácskáit, sikátorait színes virágok díszítik.

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Tengerparti sziklák és barokk pompa

A tenger szerelmeseinek Polignano a Mare jelentheti a fő állomást. A sziklaszirt peremére épült városon átsétálva több ponton is beláthatunk a mélyben húzódó öblökbe és barlangokba. A tengerparti sziklák közé ékelődött strand látványa ikonikus, de a belváros történelmi épületei és a kövezetbe vésett verssorok is maradásra bírják a látogatót.