Még utolsót lobban a nyár hétvégén: ilyen időre számíthatunk

Pénteken a többfelé párás, helyenként ködös reggelt követően napközben délnyugat felől gyakran zavarja meg felhősödés a hosszabb-rövidebb napos időszakokat. Elszórtan eső, zápor, helyenként egy-egy zivatar kialakulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel 7 és 15, délután 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, keleten mérhetjük a magasabb értékeket.

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Szombaton többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte délen, délkeleten kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, gyenge, mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti maximumokkal.