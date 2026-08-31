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Őszi utazás tippek - Hogyan fogj ki egy olcsó tengerparti utat?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ősz
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 12:00
féláronutazásutazási tipp
Egy felejthetetlen őszi külföldi kirándulás, vagy tengerparti last minute út? Mutatunk szuper utazási tippeket. Kattints a trükkökhöz!
Bors
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Kevesebb turista, kisebb tömeg: az új évszak beköszöntével nemcsak nyugodtabban fedezhetjük fel kedvenc úti céljainkat, hanem számos szolgáltatásért kevesebbet is kell fizethetünk. Mutatjuk, hogyan használjuk ki az utószezon kedvezőbb árait anélkül, hogy le kellene mondanunk a nyaralás élményéről. Olvasd el összegyűjtött őszi utazási tippjeinket!

A legjobb spórolós őszi utazás tippek 2026-ra
 Őszi utazás tippek - Hogyan fogj ki egy olcsó tengerparti utat? Fotó: unsplash.com

A legjobb spórolós őszi utazás tippek 2026-ra

1. Több látnivaló kevesebbért az őszi nyaralás során

Az utószezonban gyakran olcsóbbak egyes strandok, hajójáratok, látványosságok, belépőjegyek ára, ám arra érdemes odafigyelni, hogy ezek a helyek általában ilyenkor már rövidebb nyitvatartással működhetnek. Indulás előtt mindig ellenőrizzük, hogy meddig látogatható az adott program – írja a Fanny magazin.

2. Foglaljunk lemondható szállást!

Augusztus végétől gyakran jelennek meg a különböző szállásfoglaló oldalakon kedvezőbb ajánlatok az induláshoz közeledve. Ha először díjmentesen lemondható szobát választunk, később veszteség nélkül lecserélhetjük egy még olcsóbb lehetőségre, hiszen ekkor már nehezebben telnek meg a szállások, így az árból is hajlandóak lecsípni a vendéglátók.

3. Legyünk rugalmasak az őszi utazás időpontjában

Már néhány nap eltérés is sokat számíthat, ezért indulás előtt hasonlítsuk össze több légi- és busztársaság költségeit. Minél távolabb kerülünk a nyári csúcsszezontól, annál kedvezőbb jegyárakkal találkozhatunk, miközben a mediterrán országokban még októberben is kellemes, nyárias idő fogadhat minket. Az őszi utazás külföld könnyen lehet tengerparti vakáció is, válaszd ezeket a tengerparti úti célokat!

4. Válasszunk nyaranta drága úti célt!

Azok a tengerparti városok és szigetek, amelyek főszezonban megfizethetetlenek, szeptembertől jóval elérhetőbbé válhatnak. Ilyenkor akár magasabb színvonalú szállást is találhatunk a nyári középkategóriás árakért.

5. Használjuk ki az üres helyeket!

Kevesebb turista mellett nemcsak a szállás lehet olcsóbb, hanem könnyebben találhatunk ingyenes parkolást, kedvezőbb napágyat vagy akciós helyi programokat. Ráadásul kisebb az esélye, hogy drágább kerülőmegoldásra kényszerülünk.

6. Figyeljük a szezonvégi kiárusításokat!

A tengerparti üzletek, kölcsönzők és programszervezők a bezárás előtt gyakran leárazzák szolgáltatásaikat. Kedvezményesen próbálhatunk ki kerékpárbérlést vagy más nyári programot, de mindig ellenőrizzük, meddig működnek. A kerékpártúrák előtt, jobb ha átnézel pár dolgot, és a váratlan helyzetekre is felkészülsz.

Hasznos tanácsok őszi last minute utakhoz

1. Erre vigyázzunk a last minute utaknál

Last minute ajánlatnál könnyű rábökni az első szimpatikus lehetőségre, nehogy lemaradjunk róla. Pedig érdemes két percet szánni arra, hogy ugyanazt az utat más oldalakon is megnézzük. Ami elsőre kihagyhatatlan üzletnek tűnik, nem biztos, hogy valóban a legjobb ár.

2. Valóban az, aminek látszik?

Ellenőrizzük, hogy valódi kedvezményről van-e szó, vagy csupán jól hangzó címkéről. Nem csak használati tárgyak esetén, hanem utazásnál is megeshet, hogy valójában az akció nem is kedvezőbb az eredeti árnál.

3. A közeli indulásnak ára lehet

Minél közelebb van az indulás időpontja, annál kevesebb időnk marad az előkészületekre. Nézzük meg rögtön, szükség van-e vízumra, regisztrációra vagy bármilyen kötelező dokumentumra, mert ezek pótlására már nem feltétlenül lesz időnk.

4. Ne ragaszkodjunk az úti célhoz!

A last minute utak egyik nagy előnye éppen a rugalmasság. Ha nem egyetlen városhoz vagy országhoz ragaszkodunk, sokkal több kedvező lehetőség közül válogathatunk. Lehet, hogy végül egy olyan helyen kötünk ki, amelyre magunktól nem is gondoltunk volna.

5. Az indulási időpont sokat számít

A nagyon olcsó repülőjegyhez néha hajnali vagy késő esti indulás társul. Számoljunk utána, hogyan jutunk ki a reptérre, illetve megoldható-e a transzfer az érkezés időpontjában. Egy olcsó jegy könnyen drágábbá válhat, ha sürgősen taxit kell foglalnunk.

6. A szállásnál kisebb lehet a választék

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a legjobb elhelyezkedésű vagy legnépszerűbb szállások már elfogytak. Ezért ne csak azt nézzük, mennyibe kerül a szoba, hanem azt is, hol van és hogyan jutunk el onnan a látnivalókhoz.

7. Ne számítsunk mindig álomjáratra!

A maradék helyek között gyakrabban találhatunk kevésbé kényelmes indulási időpontokat, hosszabb átszállást vagy kevésbé ideális útvonalat. Ha az ár a legfontosabb szempont, legyünk felkészülve némi kompromisszumra.

8. Csupán néhány napra pakoljunk

A spontán utaknál nincs idő hosszasan készülődni, ezért praktikus, ha előre van egy bevált mini csomagolási listánk. Ősszel különösen jól jönnek a könnyen kombinálható, réteges darabok.

9. A repülőtéri transzfert se feledjük

Ha már megvan a repülőjegy, rögtön nézzük meg azt is, hogyan jutunk el a szállásra. Last minute érkezésnél előfordulhat, hogy késő este érkezünk, amikor a tömegközlekedés ritkábban jár.

10. Olvassuk el az értékeléseket

A gyors foglalás nem jelenti azt, hogy vakon kell választanunk. Néhány friss vendégvéleményt még a fizetés előtt érdemes átfutni. Különösen a tisztaságról, és a szállás valódi elhelyezkedéséről szóló tapasztalatokat.

11. + Gina könyvajánló

A felépített új világ

A gyerekét egyedül nevelő Pippa Jenkins megörökli nagynénje régi vidéki kávézóját. Megismerkedik a vonzó, egyedülálló Joe-val is, ám váratlanul beállít a volt párja, gyermekének az apja. Pippának fel kell vennie a kesztyűt, hogy meg tudja védeni újra felépített világát.
Sarah Hope: Kávézó a tenger partján (éldekorált)

5999 Ft, Pioneer Books

 

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