Kevesebb turista, kisebb tömeg: az új évszak beköszöntével nemcsak nyugodtabban fedezhetjük fel kedvenc úti céljainkat, hanem számos szolgáltatásért kevesebbet is kell fizethetünk. Mutatjuk, hogyan használjuk ki az utószezon kedvezőbb árait anélkül, hogy le kellene mondanunk a nyaralás élményéről. Olvasd el összegyűjtött őszi utazási tippjeinket!

Őszi utazás tippek - Hogyan fogj ki egy olcsó tengerparti utat? Fotó: unsplash.com

A legjobb spórolós őszi utazás tippek 2026-ra

1. Több látnivaló kevesebbért az őszi nyaralás során

Az utószezonban gyakran olcsóbbak egyes strandok, hajójáratok, látványosságok, belépőjegyek ára, ám arra érdemes odafigyelni, hogy ezek a helyek általában ilyenkor már rövidebb nyitvatartással működhetnek. Indulás előtt mindig ellenőrizzük, hogy meddig látogatható az adott program – írja a Fanny magazin.

2. Foglaljunk lemondható szállást!

Augusztus végétől gyakran jelennek meg a különböző szállásfoglaló oldalakon kedvezőbb ajánlatok az induláshoz közeledve. Ha először díjmentesen lemondható szobát választunk, később veszteség nélkül lecserélhetjük egy még olcsóbb lehetőségre, hiszen ekkor már nehezebben telnek meg a szállások, így az árból is hajlandóak lecsípni a vendéglátók.

3. Legyünk rugalmasak az őszi utazás időpontjában

Már néhány nap eltérés is sokat számíthat, ezért indulás előtt hasonlítsuk össze több légi- és busztársaság költségeit. Minél távolabb kerülünk a nyári csúcsszezontól, annál kedvezőbb jegyárakkal találkozhatunk, miközben a mediterrán országokban még októberben is kellemes, nyárias idő fogadhat minket. Az őszi utazás külföld könnyen lehet tengerparti vakáció is, válaszd ezeket a tengerparti úti célokat!

4. Válasszunk nyaranta drága úti célt!

Azok a tengerparti városok és szigetek, amelyek főszezonban megfizethetetlenek, szeptembertől jóval elérhetőbbé válhatnak. Ilyenkor akár magasabb színvonalú szállást is találhatunk a nyári középkategóriás árakért.

5. Használjuk ki az üres helyeket!

Kevesebb turista mellett nemcsak a szállás lehet olcsóbb, hanem könnyebben találhatunk ingyenes parkolást, kedvezőbb napágyat vagy akciós helyi programokat. Ráadásul kisebb az esélye, hogy drágább kerülőmegoldásra kényszerülünk.