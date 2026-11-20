Míg egyesek mindig komolyak és megbízhatóak, mások jóval éretlenebbek, épp ezért a környezetüknek sok türelemre van szükségük, ha egyről a kettőre szeretnének jutni velük. Az asztrológia szerint ehhez a csillagjegynek is köze lehet: az alábbiakban most bemutatjuk, melyek azok az állatövi jegyek, amelyek a leggyermetegebbek!

Csillagjegyek, amelyek a leggyerekesebbek / Fotó: Ludmila Nilava / Pexels (Képünk illusztráció)

Csillagjegyek, amelyek a leggyerekesebbek

Kos

Bár kétségtelenül határozottak, de ez attól függ, hogy mit akarnak, és nem pedig attól, mit kíván maga a helyzet. A hisztijeik gyakran felfordulást okozhatnak, és az impulzivitásuk akár bajba is sodorhatja őket. Ennek a jegynek a szülöttei túldramatizálhatják a dolgokat: ilyenkor nem érdemes a közelükben lenni. Gyakran tartják őket gyermetegnek, és időnként szeretnek erre a hírnevükre támaszkodni.

Nyilas

A Nyilasok hajlanak a vad viselkedésre, ami megbízhatatlansághoz és éretlenséghez vezethet Ha ez nem lenne elég, ennek a jegynek a szülöttei hajlamosak szó szerint igazságbombákat szórni, amik bárkit könnyedén eltalálhatnak.

Rák

A Rákok nagyon sebezhetőek, a viselkedésük pedig gyakran éretlen reakciókhoz vezethet. Hírhedtek a haragtartásukról, ami időnként piszkos elmejátékokhoz, manipulációhoz és cselszövéshez is vezethet.

Ikrek

A kétoldalú természetük ritkán válik a javukra: az egyik felük gyakran nagyon esetlen és gyerekes. Ergo, egy szemtelen gyerek és egy érett felnőtt között ingadoznak. Hírhedtek a ravaszságukról és az impulzivitásukról is. Mindennek a tetejébe pedig ezek az emberek könnyen bűntudatot kelthetnek másokban, amennyiben nem kapják meg, amit akarnak.

Oroszlán

Imádják a valóságshow-kat, különösen, ha az életük hasonlóan drámaivá válik. Szeretik felszítani a lángokat, és nagyon gyerekesek, mi több, kicsinyesek tudnak lenni, ha nem kapnak elég figyelmet vagy szeretetet.

Halak

Ugyan a Halak általában okosak, nagyon éretlenül viselkedhetnek, ha nem kapják meg, amit akarnak: ilyenkor hajthatatlanná és makaccsá válnak, és addig zaklatják az embereket, amíg meg nem kapják, amire vágynak. Meglehetősen durvák is tudnak lenni másokhoz, amikor éretlenül viselkednek.