Sok változást a hétvége közeledtével sem hoz az időjárás. Bár néhol már a csapadéknak búcsút inthetünk, a borús idő marad, és még a hétvégét is végigkíséri.
Pénteken csak rövid időre bukkan elő a nap a felhők mögül, elszórtan pedig esőre is számítani kell, miközben a kiterjedt csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik. A HungaroMet szerint már csak Somogy és Baranya megyében lesz érvényben a citromsárga, azaz elsőfokú riasztás a zivatarok miatt. A nap folyamán szél nyugatias irányba fordul és megerősödik, sokfelé viharos, 75 km/h körüli széllökésekre is készülni kell - írja a Köpönyeg. A minimum hőmérséklet 4-9 fok között alakul, miközben a csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között lesz.
Bár hajnalra a szél veszít erejéből, a szombati nap sem ígér sok jót. A borult idő marad, miközben reggel már fagypont körüli hőmérsékletek lesznek.
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