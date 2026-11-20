Sok változást a hétvége közeledtével sem hoz az időjárás. Bár néhol már a csapadéknak búcsút inthetünk, a borús idő marad, és még a hétvégét is végigkíséri.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Pénteken csak rövid időre bukkan elő a nap a felhők mögül, elszórtan pedig esőre is számítani kell, miközben a kiterjedt csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik. A HungaroMet szerint már csak Somogy és Baranya megyében lesz érvényben a citromsárga, azaz elsőfokú riasztás a zivatarok miatt. A nap folyamán szél nyugatias irányba fordul és megerősödik, sokfelé viharos, 75 km/h körüli széllökésekre is készülni kell - írja a Köpönyeg. A minimum hőmérséklet 4-9 fok között alakul, miközben a csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között lesz.

Bár hajnalra a szél veszít erejéből, a szombati nap sem ígér sok jót. A borult idő marad, miközben reggel már fagypont körüli hőmérsékletek lesznek.