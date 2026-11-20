Aurelio nem tagadja, rossz úton indult el, amikor 2014. május 11-én újdonsült milliomosként, egy lakással és egy autóval kisétált a Való Világ villájából, hogy megkezdje új életét. Híres volt, jóképű és nem igazán tudta kezelni a hihetetlen népszerűséget, amit a valóságshow adott neki. Az arca nagy volt, az orra pedig kicsi. Aztán az a bizonyos légzőszerv a folyamatos és mértéktelen drogfogyasztásnak köszönhetően „hosszában nőtt” az arcához. Aztán jöttek a börtönévek és a rácsok mögött komoly jellemfejlődésnek indult a srác, akinek nem sokan jósoltak szép jövőt. Pedig ma már felelős családapa, aki éppen mostanában számolt le végleg a kevéssé dicső múltjával azzal, hogy rendbe hozatta az orrát, ami minden reggel emlékeztette őt arra, hogy mennyi éven át ült egy vonaton, ami a biztos halál felé robogott vele.

Aurelio átesett egy plasztikai beavatkozáson. Az eredményt Hajdú Péternek mutatta meg először (Fotó: YouTube)

Aurelio: „Annyira puha volt az orrom, hogy olyan volt, mint egy gyurma”

Aurelio a Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő epizódjának felvételén leplezte le a beavatkozás eredményét és őszintén beszélt arról, hogy mit tett az orrával az a közel 70 millió forintnyi por, amit betermelt, mióta 12 évvel ezelőtt belevágott a sztáréletbe. „Te vagy az első, aki látni fogja. A tévések már nagyon sokat hívogattak, de mondtam, hogy én neked szeretném először megmutatni az eredményt. És el is magyarázom, miért döntöttem a műtét mellett. Nagyon zavart esztétikailag a látvány. Konkrétan az volt, hogy az orrom hegye már annyira eldeformálódott, hogy ki volt csúcsosodva. Annyira, hogy olyan volt, mintha lett volna rajta egy gömböcske. Annyira puha volt az orrom, hogy olyan volt, mint egy gyurma. Egy rosszabb napomon, rendesen lehetett formálni az egészet. Mindez a kábítószerektől lett… Nagyon csúnya volt.”

A másik, ami nagyon zavart, hogy volt a jobb oldalán egy horpadás, ami a kamerafelvételeken nagyon látható volt.

„A csodadoki pedig mindet megszüntette” – magyarázta Hajdú Péternek a valóságshow-hős, majd levette az arcát fedő maszkot.

Aurelio nagyon nehezen vette rá magát a műtéti beavatkozásra, de elégedett az eredménnyel (YouTube)

„Több éve nem fogyasztok már kábítószert”

Aurelio arról is beszélt, hogy szabályosan rettegett a műtéttől. „Nagyon be voltam sz*rva a műtéttől. Az utolsó nap gondolkodtam azon, hogy mégse csináltatom meg” – vallotta meg a felvételen Aurelio, aki nem megváltoztatni, hanem visszaváltoztatni szerette volna az orra formáját. „Nekem minden adott volt. Szép arcot örököltem a szüleimtől és az orrom is szép volt. Sosem panaszkodtam a külsőmre. Rá kellett magamat vennem erre, hogy újra jól érezzem magam a bőrömben. Ráadásul nem az volt a cél, hogy másmilyen legyen, hanem olyan, mint a régi” – fogalmazott a híresség, aki amolyan mementónak szánta a beavatkozást. „Több éve nem fogyasztok már kábítószert és éppen azért is akartam megcsináltatni, hogy örök fék legyen az életemben” – zárta rövidre a témát Aurelio.

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