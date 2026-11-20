Bilincsben vitték el egy amerikai repülőtérről Vera Dijkmanst, aki korábban azzal került a hírekbe, hogy ötezer férfi jelentkezett nála párkapcsolatra. A 29 éves OnlyFans-modellt november 11-én, Miamiból Newarkba érkezve vették őrizetbe az amerikai bevándorlási hatóság emberei, majd a New Jersey-i Delaney Hall fogvatartási központba szállították – írja a New York Post.

Őrizetbe vették Vera Dijkmans OnlyFans-modellt (illusztráció)

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Miért vették őrizetbe az OnlyFans-modellt?

A család szerint továbbra sem kaptak egyértelmű hivatalos magyarázatot. Édesanyja a holland AD lapnak azt mondta, lánya turistavízummal tartózkodott az Egyesült Államokban, amellyel nem vállalhat munkát. Dijkmans ugyanakkor tartalmak készítésére készült egy New York-i UFC-rendezvényen.

Az édesanya elismerte, hogy lánya elmulasztott egy bevándorlási ügyintézési időpontot. Testvére szerint kiutasítási határozat is született ellene. Nem ismert, pontosan mi vezetett az őrizetbe vételéhez.

A család elmondása szerint a modell 12 másik emberrel osztozik a hálóhelyiségén, rossz minőségű ételt kap, és súlyos higiéniai problémákra panaszkodik.

Telefonálási lehetőségét állítólag öt percre korlátozták, testvére szerint pedig hat napig nem látta a napfényt.

Édesanyja az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon vele. Elmondása szerint lánya sírt, és alig ismerte fel a rabruhában. A közel hatmillió Instagram-követővel rendelkező modell családja ügyvéd segítségét kérte, de egyelőre nem sikerült elérniük a szabadon engedését.

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