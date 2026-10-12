Ez kínos volt, Kim Kardashian magyarázkodott a bunkó reakciója után

Kim Kardashian és Martin Brundle hónapokkal a kínos monacói jelenet után ismét összefutott egymással a Forma–1-ben. A világsztár a Szingapúri Nagydíj rajtrácsán ezúttal már nem kerülte el a Sky Sports riporterét, sőt rögtön szóba hozta korábbi viselkedését, és megpróbálta tisztázni, miért alakult olyan kellemetlenül az első találkozásuk.

Kim Kardashian is feltűnt a Szingapúri Nagydíjon Fotó: NurPhoto via AFP

Kim Kardashian a Szingapúri Nagydíjon öntött tiszta vizet a pohárba

A történet még a júniusi Monacói Nagydíjon kezdődött, amikor Martin Brundle a futam előtti rajtrácsbejárása során megpróbálta megszólítani Kim Kardashiant. A realitysztár azonban nem állt meg beszélgetni vele, és gyakorlatilag faképnél hagyta a korábbi Forma–1-es versenyzőt. Szingapúrban aztán újra találkoztak, Brundle pedig ezúttal is odalépett Kardashianhoz. A világsztár már az elején visszautalt a kínos monacói jelenetre.

Nem ismertem a szabályokat. Rossz lábbal indultunk?

– kérdezte Kardashian.

Brundle erre jelezte, hogy nincs köztük harag, majd arról kérdezte a világsztárt, milyen benyomást tett rá a Forma–1 világa. Kardashian lelkesen válaszolt, és úgy fogalmazott, hogy az egész „elképesztő, szórakoztató és vad”, ráadásul korábban még soha nem tapasztalt ehhez hasonlót. Természetesen a szerelme, Lewis Hamilton is szóba került, Brundle pedig arra is kíváncsi volt, mennyire magabiztos a Ferrari versenyzője a futam előtt?

Nagyon és én is az vagyok. Csak a legjobbakban reménykedhetünk

– fogalmazott Kardashian.

F1 fans have educated Kim Kardashian on grid protocol. You don't brush Martin Brundle off...😂 #SingaporeGP #gridwalk #F1 https://t.co/QGvUiyPuEl — Jaja (@JajaBreed) October 11, 2026

Lewis Hamilton magabiztossága azonban ezúttal nem párosult kiemelkedő eredménnyel, a hétszeres világbajnok ugyanis csak a hatodik helyen zárta a Szingapúri Nagydíjat. Csapattársa, Charles Leclerc ezzel szemben a második helyen ért célba. A 2026-os világbajnokság két hét múlva, az Amerikai Nagydíjjal folytatódik Austinban, ahol Antonelli már a világbajnoki cím megszerzéséért is harcba szállhat.