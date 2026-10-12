Ez kínos volt, Kim Kardashian magyarázkodott a bunkó reakciója után

Kim Kardashian és Martin Brundle hónapokkal a kínos monacói jelenet után ismét összefutott egymással a Forma–1-ben. A világsztár a Szingapúri Nagydíj rajtrácsán ezúttal már nem kerülte el a Sky Sports riporterét, sőt rögtön szóba hozta korábbi viselkedését, és megpróbálta tisztázni, miért alakult olyan kellemetlenül az első találkozásuk.
A történet még a júniusi Monacói Nagydíjon kezdődött, amikor Martin Brundle a futam előtti rajtrácsbejárása során megpróbálta megszólítani Kim Kardashiant. A realitysztár azonban nem állt meg beszélgetni vele, és gyakorlatilag faképnél hagyta a korábbi Forma–1-es versenyzőt. Szingapúrban aztán újra találkoztak, Brundle pedig ezúttal is odalépett Kardashianhoz. A világsztár már az elején visszautalt a kínos monacói jelenetre.
Nem ismertem a szabályokat. Rossz lábbal indultunk?
– kérdezte Kardashian.
Brundle erre jelezte, hogy nincs köztük harag, majd arról kérdezte a világsztárt, milyen benyomást tett rá a Forma–1 világa. Kardashian lelkesen válaszolt, és úgy fogalmazott, hogy az egész „elképesztő, szórakoztató és vad”, ráadásul korábban még soha nem tapasztalt ehhez hasonlót. Természetesen a szerelme, Lewis Hamilton is szóba került, Brundle pedig arra is kíváncsi volt, mennyire magabiztos a Ferrari versenyzője a futam előtt?
Nagyon és én is az vagyok. Csak a legjobbakban reménykedhetünk
Lewis Hamilton magabiztossága azonban ezúttal nem párosult kiemelkedő eredménnyel, a hétszeres világbajnok ugyanis csak a hatodik helyen zárta a Szingapúri Nagydíjat. Csapattársa, Charles Leclerc ezzel szemben a második helyen ért célba. A 2026-os világbajnokság két hét múlva, az Amerikai Nagydíjjal folytatódik Austinban, ahol Antonelli már a világbajnoki cím megszerzéséért is harcba szállhat.
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