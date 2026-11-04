Szőcs Reni halálra rémült a zaklató hívásától: „Remegett a hangja...”

Szőcs Reni: „Bontottam a vonalat, majd le is tiltottam a számot”

„Nemrég kaptam egy elég furcsa telefonhívást. Egy vadidegen férfi, aki be sem mutatkozott, remegő hangon kérdezte, hogy hova küldheti a klipet, és kérdezte, hogy valami módosításokat megcsináljon rajta vagy sem. Majd arra kért, hogy SMS-ben küldjek neki fényképeket. Mivel fogalmam sem volt, hogy miről beszél, visszakérdeztem, hogy ki is ő pontosan.”

Nagyon ideges lett és hebegve-habogva annyit tett hozzá, hogy a forgatáson hagytam a platformos cipőmet, amit szeretne visszaadni.

„Ezen a ponton közöltem vele, hogy amit állít, az nem fedi a valóságot és bontottam a vonalat, majd le is tiltottam a számot. Ugyanakkor nagyon meg is ijedtem, mert az kiderült számomra, hogy a képtelen történetet az alapján rakta össze, amiket megosztottam magamról a közösségi oldalaimon. Ugyanakkor el is gondolkodtatott, hiszen kaptam már obszcén üzeneteket, sőt fotókat és videóhívásokat is, de ez most valami más, valami sokkal ijesztőbb volt…” - kezdte lapunknak Szőcs Reni énekesnő.

Szőcs Reni gyerekeit nem akarja mutogatni (Fotó: Facebook)

„A megosztott tartalmakból ma már bárki képes hamis képeket, videókat generálni”

Reniben az eset után még inkább kiélesedtek az anyai, védelmező ösztönei és villám gyorsan átnézte a közösségi felületeit, melyekre, ha csak ritkán is, de töltött fel olyan képeket, melyeken a gyermekei is láthatóak voltak. Néhány felvételt ugyan fent hagyott, de végérvényesen eldöntötte, hogy az igény ellenére sem mutat meg több bensőséges, családi pillanatot. „Arra jutottam, hogy a gyermekeink megmutatása sajnos tényleges veszélyforrás lehet. Egy ártatlan, kedves családi fotó, napi rutin kiposztolása mögött is rengetek felelősség húzódik meg. Ezt a témát fel is vettettem a követőimnek, akik között rengeteg édesanya is van. Ők pedig támogatólag reagáltak, vagyis megerősítettek a döntésemben, hogy a jövőben a gyermekeimet egyáltalán nem mutatom meg, és a privát életemmel kapcsolatos posztokat is csökkenteni fogom” – magyarázta a Borsnak az énekesnő, aki kitért a mesterséges intelligencia térnyerésével felmerülő aggályaira is. „Az anyaság és a zenei életem finomhangolásával vagyok jelen a különböző platformokon. Sokat beszélgettem erről szakemberekkel is, és arra jutottam, hogy az AI is komoly veszélyforrás lehet. Hiszen a megosztott tartalmakból, ma már bárki képes hamis képeket, videókat generálni.”

Ennek is szeretnék elé menni a döntésemmel!”

– tette hozzá Szőcs Reni.