Megőrülnek érte a rajongók: falatnyi miniruhában villantott Eleonora Incardona

Eleonora Incardona ezúttal sem maradt észrevétlen. A DAZN 35 éves műsorvezetője a Juventus–Napoli rangadón dolgozott a pálya szélén, ám a mérkőzés után nemcsak a futballról beszéltek vele kapcsolatban: elegáns, fekete ruhája pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát.

Eleonora Incardona fekete miniruhában varázsolta el a rajongókat Fotó: NurPhoto via AFP

Eleonora Incardona fekete miniruhában varázsolta el a rajongókat

Az olasz televíziós személyiség a Juventus 2–0-s győzelmével véget érő mérkőzésen egy rövid fekete ruhában jelent meg, amelyhez fekete harisnyát és magassarkút választott. A meccs után több fotót is megosztott az Instagram-oldalán, ahol már több mint egymillióan követik.

A képek természetesen nem maradtak visszhang nélkül. Incardona követői egymást túllicitálva dicsérték a műsorvezetőt, akit többen lenyűgözőnek és gyönyörűnek neveztek. A The Sun beszámolója szerint volt, aki egyenesen „istennőként” jellemezte az olasz szépséget.

Incardona az utóbbi időben nemcsak sportműsorvezetőként került a figyelem középpontjába. Magánélete is rendszeresen témát szolgáltat az olasz és brit sajtónak, ugyanis a Como középpályásával, Samuele Riccivel alkot egy párt. A futballista jelenleg kölcsönben szerepel Cesc Fabregas együttesében az AC Milantól.