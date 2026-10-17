Hát te ki vagy? Így megváltoztak a régi hírességek

Az öregedés a régi hírességeket sem kerüli el. A legtöbbüket fiatalkora óta ismerjük, azonban mára rengeteget változtak. Mutatjuk!
A 63 éves színésznő ma jóval visszafogottabb életet él, mint fiatalkorában, ami a külsején is meglátszik – írja a hot!.
Az Amerikai pite és A nagy Lebowski szőke szépsége a kétezres évek egyik nagy kedvence volt, majd a Sharknado-filmekkel tért vissza a köztudatba. Az 50 éves színésznő idén Cannes-ban is feltűnt, ahol elegáns fekete estélyiben vonult végig a vörös szőnyegen.
A kilencvenes évek egyik legfoglalkoztatottabb színésze volt, többek között az Egyenesen át és a Lake Placid című filmekben is játszott. A 66 éves sztár ma ősz hajjal kevésbé felismerhető, de továbbra is aktív.
A vörös hajú, bőrdzsekis Horatio Caine hadnagy szerepében vált világsztárrá a CSI: Miami című sorozatban. A 70 éves színész 2012 után visszavonult a színészettől, azóta ritkán mutatkozik nyilvánosan, ezért sokan megdöbbentek, látva, hogy mennyit változott.
A Superbad – Miért pont ők? sztárja a Pénzcsináló és A Wall Street farkasa című filmekkel is bizonyított, a külseje pedig az évek során többször is látványosan megváltozott. A 42 éves színészt mostanában a korábbi súlya felére fogyva, dús szakállal és vastag keretes szemüvegben láthatjuk.
Elvis Presley egykori feleségét fiatalon a világ egyik legszebb nőjeként emlegették, később pedig a Dallasban és a Csupasz pisztoly-filmekben is láthattuk. A 81 éves Priscillát ma már nem biztos, hogy mindenki felismerné.
A 90-es évek egyik legkeresettebb színésznője olyan filmekben szerepelt, mint a Jackie Brown és A Keresztapa III. A 62 éves sztár az új évezred elején visszavonult Hollywoodtól, azóta a nyilvánosságtól távol él a férjével, Danny Elfmannel és a fiukkal, Oliverrel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.