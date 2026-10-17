Hát te ki vagy? Így megváltoztak a régi hírességek

Az öregedés a régi hírességeket sem kerüli el. A legtöbbüket fiatalkora óta ismerjük, azonban mára rengeteget változtak. Mutatjuk!

Régi hírességek megváltozása: David Caruso ma már felismerhetetlen

(Fotó: SNPSNP/X17online.com / hot! magazin/ Northfoto)

David Caruso, Jonah Hill és Tara Reid külseje látványosan megváltozott az évek során

külseje látványosan megváltozott az évek során Jeanne Tripplehorn és Oliver Platt ma már ősz hajjal, érettebb külsővel tűnik fel

ma már ősz hajjal, érettebb külsővel tűnik fel Priscilla Presley és Bridget Fonda egykori szépsége és megjelenése is sokat változott

egykori szépsége és megjelenése is sokat változott Több egykori hollywoodi kedvenc ma már visszavonult a nyilvánosságtól, és alig láthatjuk őket

Régi hírességek, akik hatalmasat változtak az évek alatt

Jeanne Tripplehorn

A 63 éves színésznő ma jóval visszafogottabb életet él, mint fiatalkorában, ami a külsején is meglátszik – írja a hot!.

Jeanne Tripplehorn

(Fotó: TheImageDirect.com / hot! magazin/ Northfoto)

Tara Reid

Az Amerikai pite és A nagy Lebowski szőke szépsége a kétezres évek egyik nagy kedvence volt, majd a Shark­nado-­filmekkel tért vissza a köztudatba. Az 50 éves színésznő idén Cannes-ban is feltűnt, ahol elegáns fekete estélyiben vonult végig a vörös szőnyegen.

Tara Reid

(Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / hot! magazin/ Northfoto)

Oliver Platt

A kilencvenes évek egyik legfoglalkoztatottabb színésze volt, többek között az Egyenesen át és a Lake Placid című filmekben is játszott. A 66 éves sztár ma ősz hajjal kevésbé felismerhető, de továbbra is aktív.

Oliver Platt

(Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / hot! magazin/ Northfoto)

David Caruso

A vörös hajú, bőrdzsekis Horatio Caine hadnagy szerepében vált világsztárrá a CSI: Miami című sorozatban. A 70 éves színész 2012 után visszavonult a színészettől, azóta ritkán mutatkozik nyilvánosan, ezért sokan megdöbbentek, látva, hogy mennyit változott.

David Caruso

(Fotó: SNPSNP/X17online.com / hot! magazin/ Northfoto)

Jonah Hill

A Superbad – Miért pont ők? sztárja a Pénzcsináló és A Wall Street farkasa című filmekkel is bizonyított, a külseje pedig az évek során többször is látványosan megváltozott. A 42 éves színészt mostanában a korábbi súlya felére fogyva, dús szakállal és vastag keretes szemüvegben láthatjuk.

Jonah Hill

(Fotó: Matt Baron/BEImages / hot! magazin/ Northfoto)

Priscilla Presley

Elvis Presley egykori feleségét fiatalon a világ egyik legszebb nőjeként emlegették, később pedig a Dallasban és a Csupasz pisztoly-filmekben is láthattuk. A 81 éves Priscillát ma már nem biztos, hogy mindenki felismerné.

Priscilla Presley

(Fotó: Nancy Kaszerman / hot! magazin/ Northfoto)

Bridget Fonda

A 90-es évek egyik legkeresettebb színésznője olyan filmekben szerepelt, mint a Jackie Brown és A Keresztapa III. A 62 éves sztár az új évezred elején visszavonult Hollywoodtól, azóta a nyilvánosságtól távol él a férjével, Danny Elfmannel és a fiukkal, Oliverrel.