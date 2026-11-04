Christina Applegate kétségbeesett vallomást tett egészségi állapotáról: újabb vizsgálatok várnak rá

Christina Applegate újabb megrázó egészségügyi hírről számolt be: miután kiderült, hogy éveken át tévesen kezelték szklerózis multiplexszel, most újabb vizsgálatok várnak rá. Az 54 éves színésznőnél több olyan betegséget is ellenőriznek, amelyek hasonló tüneteket okozhatnak, köztük a lupuszt és a Lyme-kórt. A legnehezebb azonban az, hogy bár az orvosok megkérdőjelezték korábbi diagnózisát, a súlyos panaszai egyáltalán nem múltak el.

Christina Applegate kétségbeesett vallomást tett egészségi állapotáról: lupuszra és Lyme-kórra is vizsgálják (Fotó: Armando Gallo / Northfoto)

Christina Applegate egészségi állapota egyáltalán nem javult, és továbbra sem tudja, milyen betegséggel küzd

egészségi állapota egyáltalán nem javult, és továbbra sem tudja, milyen betegséggel küzd Az 54 éves színésznőnél több súlyos betegség is szóba jöhet: lupusz ra és Lyme-kór ra is vizsgálják

ra és ra is vizsgálják Az Egy rém rendes család sztárját 5 éve félrediagnosztizálták szklerózis multiplex-szel és azóta mindvégig ezzel kezelték

Christina Applegate kétségbeesett vallomást tett egészségi állapotáról

Christina Applegate őszintén megnyílt egészségi állapotáról és arról, milyen bizonytalan időszakot él át, mióta megtudta, hogy 5 éven keresztül félrekezelték őt. Az 54 éves színésznő az elmúlt években nyíltan vállalta, hogy szklerózis multiplexszel (SM) küzd, ám nemrég kiderült: az orvosai szerint valójában nem is ez a betegség okozza panaszait. A hír már önmagában is sokkoló volt, hiszen az Egy rém rendes család sztárja közel öt éven keresztül úgy élt, hogy azt hitte, tudja, mi okozza az egyre súlyosabb tüneteit.

Christina Applegate 5 éven keresztül azt hitte, hogy szklerózis multiplexben szenved (Fotó: O'Connor / Northfoto)

Christina Applegate-et lupuszra és Lyme-kórra is vizsgálják

Most azonban ismét az elejéről kell kezdenie a kivizsgálásokat. A MeSsy című podcast legutóbbi adásában Christina Applegate elárulta, hogy az orvosai több olyan betegséget is vizsgálnak nála, amelyek tünetei hasonlíthatnak a szklerózis multiplexére. A lehetséges magyarázatok között a reumatoid artritisz, a lupus és a Lyme-kór is szerepel.