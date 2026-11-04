Christina Applegate kétségbeesett vallomást tett egészségi állapotáról: újabb vizsgálatok várnak rá

Christina Applegate újabb megrázó egészségügyi hírről számolt be: miután kiderült, hogy éveken át tévesen kezelték szklerózis multiplexszel, most újabb vizsgálatok várnak rá. Az 54 éves színésznőnél több olyan betegséget is ellenőriznek, amelyek hasonló tüneteket okozhatnak, köztük a lupuszt és a Lyme-kórt. A legnehezebb azonban az, hogy bár az orvosok megkérdőjelezték korábbi diagnózisát, a súlyos panaszai egyáltalán nem múltak el.
Christina Applegate őszintén megnyílt egészségi állapotáról és arról, milyen bizonytalan időszakot él át, mióta megtudta, hogy 5 éven keresztül félrekezelték őt. Az 54 éves színésznő az elmúlt években nyíltan vállalta, hogy szklerózis multiplexszel (SM) küzd, ám nemrég kiderült: az orvosai szerint valójában nem is ez a betegség okozza panaszait. A hír már önmagában is sokkoló volt, hiszen az Egy rém rendes család sztárja közel öt éven keresztül úgy élt, hogy azt hitte, tudja, mi okozza az egyre súlyosabb tüneteit.
Most azonban ismét az elejéről kell kezdenie a kivizsgálásokat. A MeSsy című podcast legutóbbi adásában Christina Applegate elárulta, hogy az orvosai több olyan betegséget is vizsgálnak nála, amelyek tünetei hasonlíthatnak a szklerózis multiplexére. A lehetséges magyarázatok között a reumatoid artritisz, a lupus és a Lyme-kór is szerepel.
Visszatérünk a kiindulási pontra: jelenleg csak vizsgálatokat végzünk, és egyenként átnézzük az MS-hez hasonló betegségeket. Van a reumás ízületi gyulladás, a lupus, a Lyme-kór és még sok más betegség, amelyek tünetei hasonlítanak az SM-re. Szóval most lassan, de biztosan mindegyikre elvégzik a vizsgálatokat.
Az 54 éves színésznőnél 2021-ben szklerózis multiplexet diagnosztizáltak. Christina Applegate betegsége bejelentése után fokozatosan vonult vissza a nyilvánosságtól és a színészkedéstől. Amióta pedig megtudta, hogy félrediagnosztizálták, úgy érzi, lelki válságban van és orvosai segítségével kétségbeesetten próbálja kideríteni, hogy milyen betegség okozza az egyre súlyosbodó panaszait.
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