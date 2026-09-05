Miért őrül meg minden hollywoodi sztár egy 150 éves pizsamaboltért? Zendaya is ide jár vásárolni

A legtöbben csak felkapjuk a legkényelmesebb szettet éjszakára, és nem is tulajdonítunk neki túl nagy jelentőséget. Egy különleges római boltban azonban a pizsama nem csupán a gardrób kötelező darabja, hanem a divat és a művészet kombinációja. A Colosseum, a Trevi-kút vagy a Spanyol lépcső mellett a Via della Fontanella di Borghese 29. alatt található boltocska felkeresése is jó program lehet. Nemcsak a kínálat miatt, hanem azért is, mert itt bármikor összefuthatunk a legnagyobb hírességekkel.

Zendaya is nagy rajongója a laza viseleteknek, nem csoda, hogy a 156 éves pizsamaboltba is ellátogatott

Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Nem családi örökség

Miközben a nagy divatházak rendszeresen mutatnak be hálóruhákat a kifutón, a hírességek pizsamatervezőjeként ezen a téren egyértelműen a Schostal számít az egyik legnagyobb névnek. Amikor 1870-ben megnyitotta kapuit, az emberek még hálósapkát viseltek, hintótakaróval utaztak, az asztalaikat pedig hímzett kávé- és teás szalvétákkal terítették meg. Ma, 156 évvel később ugyanezt az anyagok és a részletek iránti elkötelezettséget viszik tovább hitvallásukhoz hűen a modern vásárlók számára. A beszámolók szerint a butikba belépve az embert szinte meditatív hangulat keríti hatalmába. Dobozok sorakoznak egymáson, összehajtogatott darabok várnak a teakfa polcokon, miközben a ropogós ingeket viselő eladók folyamatosan átrendezik a bemutatóteret. Mindezt az utánozhatatlan Shirley Braine felügyeli, aki maga is egy ikon, és nagy szerepet játszik az üzlet népszerűségében. Bár büszkén képviseli a márkát, a Schostal nem családi örökségként került hozzá. Az első tulajdonosok Bécsből érkeztek, majd a háború előtt eladták a butikot a nő férjének családjának - írja a Fanny magazin.

Napközbenre is tökéletes

Bár nem Shirley alapította, ma ő áll a Schostal dizájnjai mögött. Ő választja ki a mintákat, az anyagokat és a színpalettákat. Az ingeket Rómában gyártják, bizonyos pizsamagarnitúrákat pedig a Comói-tó környékén. Azt viszont, hogy pontosan hol készülnek, örök titok övezi: a tulajdonosok senkinek nem hajlandóak elárulni, nehogy lekoppintsák őket.

„Pizsamát mindenki viselhet, de csak kevesen tudják igazán stílusosan hordani” – hangzik az üzlet mottója, ami az 1920-as évekig vezethető vissza. Ebben az időszakban az orosz-grúz divattervező, Irene Galitzine hercegnő népszerűvé tette a széles szárú palazzónadrágokat Róma előkelő palotáiban. Az évek során a márka is a hálóruhákra helyezte a hangsúlyt, de olyan kifinomult szabással és időtálló eleganciával tervezték meg darabjaikat, hogy önmagukban is karakteressé válhassanak, és messze túlmutatnak a hálószobán. Annyira igényesen kidolgozottak, hogy sokan még napközben is hordják őket – sőt, a legtöbben kifejezetten utcai viselésre vásárolják meg a szetteket.