Miért őrül meg minden hollywoodi sztár egy 150 éves pizsamaboltért? Zendaya is ide jár vásárolni

A legtöbben csak felkapjuk a legkényelmesebb szettet éjszakára, és nem is tulajdonítunk neki túl nagy jelentőséget. Egy különleges római boltban azonban a pizsama nem csupán a gardrób kötelező darabja, hanem a divat és a művészet kombinációja. A Colosseum, a Trevi-kút vagy a Spanyol lépcső mellett a Via della Fontanella di Borghese 29. alatt található boltocska felkeresése is jó program lehet. Nemcsak a kínálat miatt, hanem azért is, mert itt bármikor összefuthatunk a legnagyobb hírességekkel.
Miközben a nagy divatházak rendszeresen mutatnak be hálóruhákat a kifutón, a hírességek pizsamatervezőjeként ezen a téren egyértelműen a Schostal számít az egyik legnagyobb névnek. Amikor 1870-ben megnyitotta kapuit, az emberek még hálósapkát viseltek, hintótakaróval utaztak, az asztalaikat pedig hímzett kávé- és teás szalvétákkal terítették meg. Ma, 156 évvel később ugyanezt az anyagok és a részletek iránti elkötelezettséget viszik tovább hitvallásukhoz hűen a modern vásárlók számára. A beszámolók szerint a butikba belépve az embert szinte meditatív hangulat keríti hatalmába. Dobozok sorakoznak egymáson, összehajtogatott darabok várnak a teakfa polcokon, miközben a ropogós ingeket viselő eladók folyamatosan átrendezik a bemutatóteret. Mindezt az utánozhatatlan Shirley Braine felügyeli, aki maga is egy ikon, és nagy szerepet játszik az üzlet népszerűségében. Bár büszkén képviseli a márkát, a Schostal nem családi örökségként került hozzá. Az első tulajdonosok Bécsből érkeztek, majd a háború előtt eladták a butikot a nő férjének családjának - írja a Fanny magazin.
Bár nem Shirley alapította, ma ő áll a Schostal dizájnjai mögött. Ő választja ki a mintákat, az anyagokat és a színpalettákat. Az ingeket Rómában gyártják, bizonyos pizsamagarnitúrákat pedig a Comói-tó környékén. Azt viszont, hogy pontosan hol készülnek, örök titok övezi: a tulajdonosok senkinek nem hajlandóak elárulni, nehogy lekoppintsák őket.
„Pizsamát mindenki viselhet, de csak kevesen tudják igazán stílusosan hordani” – hangzik az üzlet mottója, ami az 1920-as évekig vezethető vissza. Ebben az időszakban az orosz-grúz divattervező, Irene Galitzine hercegnő népszerűvé tette a széles szárú palazzónadrágokat Róma előkelő palotáiban. Az évek során a márka is a hálóruhákra helyezte a hangsúlyt, de olyan kifinomult szabással és időtálló eleganciával tervezték meg darabjaikat, hogy önmagukban is karakteressé válhassanak, és messze túlmutatnak a hálószobán. Annyira igényesen kidolgozottak, hogy sokan még napközben is hordják őket – sőt, a legtöbben kifejezetten utcai viselésre vásárolják meg a szetteket.
De hogyan talál rá a fiatalabb generáció erre a történelmi üzletre? Miközben a tulajdonos fia a hivatalos Schostal Instagram-oldalt kezeli, gyakran Shirley saját profilja az, amelyet felkapnak az interneten. Hollywood legnagyobbjaihoz is így, valamint szájhagyomány és ajánlás útján jut el a butik híre. Mivel folyamatosan érkeznek a világsztár látogatók, Shirley-t nem hozzák zavarba.
– Úgy bánok velük, mint más emberekkel. Közben természetesen próbáljuk tiszteletben tartani a magánéletüket is. És mindannyian olyan kedvesek. Tényleg nagyon kedvesek – nyilatkozta, majd hozzátette, hogy sosem tudja előre, ki érkezik épp az üzletbe. Híres vendégei közt volt többek közt Zendaya, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh O’Connor, Julienne Moore, Mark Ruffalo vagy épp Bruce Springsteen is. És bár a Schostal termékei online is megvásárolhatók, a boltba belépve lehet igazán megtapasztalni azt a különleges atmoszférát, amely több mint másfél évszázada körüllengi a márkát.
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