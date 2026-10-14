Tragikus hirtelenséggel elhunyt a tévésztár: pár órával korábban még boldogan bulizott

A beszámolók szerint október 11-én, vasárnap hajnali fél kettő körül dördült el a végzetes lövés a kaliforniai Oaklandben. A rendőrök egy szórakozóhely előtt találtak rá a súlyosan sérült Mackayla „Kash” Paige-re, akinek lőtt sebe volt.

Fotó: Nai Jose

Az egyenruhások azonnal megkezdték az életmentést, majd a 29 éves tévésztárt kórházba szállították. Az életét azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére sem sikerült megmenteni.

Néhány órával a halála előtt még boldogan bulizott a tévésztár

A KTVU beszámolója szerint a fiatal nő a tragédia előtti órákban még egy szórakozóhelyen töltötte az estéjét. A közösségi oldalán videókat is megosztott a buliról, mit sem sejtve arról, hogy hamarosan véget ér az élete.

A rendőrség közlése szerint a lövöldözéssel összefüggésben már őrizetbe vettek egy Richmondból származó nőt. A tragédia pontos körülményeit és az elkövető lehetséges indítékát egyelőre vizsgálják.

Összetört a családja: képtelenek felfogni a történteket

A tragédia helyszínén a fiatal sztár szerettei és barátai emlékhelyet alakítottak ki. Virágokkal és személyes megemlékezésekkel búcsúznak tőle.

Egyik barátja könnyek között idézte fel, mennyire életvidám személyiség volt Paige.

– Istenem, annyira szórakoztató volt! Mindenhová magával vitt minket, mindig történt körülötte valami – emlékezett vissza a gyászoló barát.

A tévésztár unokatestvére, Azima King szintén megrendülten nyilatkozott.

– Őszintén szólva azt sem tudom, mit érzek. Mintha lebegnék. Reszketek, tegnap óta folyamatosan remegek – mondta.

Egy másik unokatestvére, Nicky Clayton arról beszélt, hogy Paige tele volt tervekkel, és még rengeteg mindent szeretett volna megvalósítani.

A fiatal nő nemcsak realitysztárként akart sikeres lenni, hanem saját vállalkozás indításáról is álmodott. Több cégnek modellkedett, és különösen érdekelte a sminkelés világa.

Fényes jövő állhatott volna előtte

Mackayla „Kash” Paige a Now That's TV produkcióiban vált ismertté. Többek között a Young & Reckless, a Real West Coast Baddie és a RoomH8z című realityműsorokban szerepelt.