Döbbenetes titkot osztott meg gyerekkoráról Ruby Rose. Az ausztrál színésznő bevallotta, hogy mindössze 15 éves volt, amikor egy baráti összejövetelen rátalált egy súlyosan sérült kisfiúra, aki később a kórházban meghalt. És bár semmi köze nem volt a gyermek halálához, az iskolában mégis 'babagyilkosnak' kezdték csúfolni.

Ruby Rose-t 15 évesen gyilkossággal vádolták (Fotó: Mayer / face to face / Northfoto)

Ruby Rose gyerekkorában rátalált egy súlyosan sérült kisfiúra

gyerekkorában rátalált egy súlyosan sérült kisfiúra A 4 éves gyereket azonnal kórházba szállították, de nem élte túl a balesetet

És bár semmi köze nem volt a kisfiú halálához, az ausztrál színésznőt onnantól kezdve 'babagyilkosnak' hívták az iskolában

Ruby Rose-t 15 évesen gyilkossággal vádolták

Ruby Rose az Off the Vine with Kaitlyn Bristowe című podcast műsorban egy sötét titkot árult el a gyerekkoráról. 15 éves korában épp egy családi-baráti összejövetelen vett részt, amikor a barátjával a hátsó kertbe kimenve egy súlyosan sérült négy éves kisfiút pillantottak meg. Először azt hitték egy játékbaba, majd mikor közelebb mentek, akkor észrevették, hogy egy kisfiú fekszik ott, akinek vér folyt a füléből, szájából és az orrából:

A barátommal egymásra néztünk, majd elindultunk felé. Amikor elég közel értünk, láttuk, hogy ez egy igazi ember. Vér folyt a füléből, az orrából és a szájából. Nagyon megrázó látvány volt.

Ruby Rose-t a tragédia után 'babagyilkosnak' kezdték csúfolni az iskolában (Fotó: face to face / Northfoto)

Azonnal segíteni próbált

A jelenet teljesen lesokkolta, de ahelyett, hogy elfutott volna, megpróbált segíteni a gyereken: felemelte a kisfiút és bevitte a felnőttekhez. A mentők hamarosan megérkeztek, és a gyermeket kórházba szállították. Ruby Rose ekkor még azt hitte, hogy sikerült megmentenie az életét. A kisfiú ugyanis még lélegzett, amikor a mentők kiértek. Később azonban kiderült, hogy olyan súlyos agysérüléseket szenvedett, hogy végül nem élte túl a balesetet. A gyermek halála után azonban a történet nem ért véget. Másnap rendőrök jelentek meg Ruby Rose iskolájában, hogy kihallgassák a történtekkel kapcsolatban. És bár nem volt meggyanúsítva, az iskolában mégis 'babagyilkosnak' kezdték csúfolni őt.

Ruby Rose nevét tisztázták, de a kisfiú temetésére nem mehetett el (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Ruby Rose nevét tisztázták

Az akkor 15 éves színésznő teljesen összeomlott a helyzettől. A történet azonban váratlan fordulatot vett. A kisfiú idősebb testvére, aki jelen volt a történteknél sokáig disszociatív amnéziában szenvedett. Majd mikor végre visszanyerte az emlékeit, sikerült elmagyaráznia a rendőröknek, hogy a testvére tragikus balesetben halt meg. Ez végül tisztázta Ruby Rose-t, a gyermek édesanyja azonban ezekután sem akarta, hogy ott legyen a temetésen: