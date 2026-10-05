Ruby Rose-t 15 évesen gyilkossággal vádolták

Döbbenetes titkot osztott meg gyerekkoráról Ruby Rose. Az ausztrál színésznő bevallotta, hogy mindössze 15 éves volt, amikor egy baráti összejövetelen rátalált egy súlyosan sérült kisfiúra, aki később a kórházban meghalt. És bár semmi köze nem volt a gyermek halálához, az iskolában mégis 'babagyilkosnak' kezdték csúfolni.
Ruby Rose az Off the Vine with Kaitlyn Bristowe című podcast műsorban egy sötét titkot árult el a gyerekkoráról. 15 éves korában épp egy családi-baráti összejövetelen vett részt, amikor a barátjával a hátsó kertbe kimenve egy súlyosan sérült négy éves kisfiút pillantottak meg. Először azt hitték egy játékbaba, majd mikor közelebb mentek, akkor észrevették, hogy egy kisfiú fekszik ott, akinek vér folyt a füléből, szájából és az orrából:
A barátommal egymásra néztünk, majd elindultunk felé. Amikor elég közel értünk, láttuk, hogy ez egy igazi ember. Vér folyt a füléből, az orrából és a szájából. Nagyon megrázó látvány volt.
A jelenet teljesen lesokkolta, de ahelyett, hogy elfutott volna, megpróbált segíteni a gyereken: felemelte a kisfiút és bevitte a felnőttekhez. A mentők hamarosan megérkeztek, és a gyermeket kórházba szállították. Ruby Rose ekkor még azt hitte, hogy sikerült megmentenie az életét. A kisfiú ugyanis még lélegzett, amikor a mentők kiértek. Később azonban kiderült, hogy olyan súlyos agysérüléseket szenvedett, hogy végül nem élte túl a balesetet. A gyermek halála után azonban a történet nem ért véget. Másnap rendőrök jelentek meg Ruby Rose iskolájában, hogy kihallgassák a történtekkel kapcsolatban. És bár nem volt meggyanúsítva, az iskolában mégis 'babagyilkosnak' kezdték csúfolni őt.
Az akkor 15 éves színésznő teljesen összeomlott a helyzettől. A történet azonban váratlan fordulatot vett. A kisfiú idősebb testvére, aki jelen volt a történteknél sokáig disszociatív amnéziában szenvedett. Majd mikor végre visszanyerte az emlékeit, sikerült elmagyaráznia a rendőröknek, hogy a testvére tragikus balesetben halt meg. Ez végül tisztázta Ruby Rose-t, a gyermek édesanyja azonban ezekután sem akarta, hogy ott legyen a temetésen:
Ő emlékezett rá, és engem felmentettek, de (a gyermek édesanyja) még mindig nem akart ott látni a temetésen. Így mindenki elment, csak én nem.
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