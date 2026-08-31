JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Íme a hollywoodi sztárpárok, akik évtizedek óta kitartanak egymás mellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors boldogító igen
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 08:30
sztárpárhollywoodiházasság
Hivatalos adatokkal is alá lehetne támasztani, hogy Los Angeles nem egy házasságbarát hely. Volt olyan hollywoodi sztárpár, ahol csak egy-két hónapig tudták elviselni egymást a felek, és olyan is, amely alig másfél napot élt meg. Persze, azért léteznek ellenpéldák is, ezeket gyűjtötte össze a hot! magazin.
D.G.
A szerző cikkei

A film fővárosa nem a hosszú házasságoknak lett kitalálva, a színészek többsége élete során többször váltogatja partnerét. De akadnak olyan hollywoodi sztárpárok, akik kiállták az idő és a reflektorfény próbáját és több évtizede együtt vannak, mutatjuk, kik ők!

Samuel L. Jackson és LaTanya Richardson Jackson a rekorder hollywoodi sztárpár.
Legendás hollywoodi sztárpár Samuel L. Jackson és LaTanya Richardson Jackson 
Fotó: hot! magazin/Getty Images

Hollywoodi sztárpár rekorder: 46 éve együtt Samuel L. Jackson és LaTanya Richardson Jackson 

Mindketten színészek, a mesterségüknek köszönhetik azt is, hogy megismerkedtek. A hollywoodi sztárpár tagjai 1970-ben találkoztak először az Atlanta közelében lévő Morehouse College-ban, ahol mindketten színészetet tanultak. Tíz évvel később keltek egybe, és bár időközben meg kellett küzdeniük többek között a nemrég szupergonosznak álló Samuel függőségével, a házasságuk végül minden próbát kiállt, és a mai napig mosolyogva, egymás kezét fogva állnak a vörös szőnyegen. Saját bevallásuk szerint küldetésük, hogy megmutassák az afroamerikai közösségnek, mit jelent családot alapítani, és közösen felnevelni egy gyermeket. 

Goldie Hawn és Kurt Russell mai napig szerelemmel szeretik egymást.
Goldie Hawn és Kurt Russell sosem házasodott össze, kapcsolatuk mégis filmbe illő 
Fotó: Gilbert Flores / hot! magazin/Getty Images

Goldie Hawn és Kurt Russell 43 éve együtt

Igaz, ők ketten sosem házasodtak össze, mégis az övék Los Angeles egyik leghosszabb ideje, több mint négy évtizede tartó párkapcsolata. Kapcsolatuk izgalmasan indult, már az 1983-as ismerkedésük nem volt mentes a kalandtól, az első randijukon rájuk tört a rendőrség. Addigra már mindketten túl voltak egy csúnya váláson, emiatt sem akartak egybekelni, de belejátszott ebbe az is, hogy, mint mondják, a házasság hiánya miatt mindennap újra egymást kell választaniuk, ami frissen tartja a szerelmüket. Kurt a mai napig társaságban is a barátnőjének hívja Goldie-t. 

Kevin Bacon és Kyra Sedgwick párosa mindig mosolyogva pózol a vörösszőnyegen.
Kevin Bacon és Kyra Sedgwick a vörösszőnyegen sem mutat mást, mint amik: boldog házasok 
Fotó: Lev Radin/hot! magazin/Northfoto

Kevin Bacon és Kyra Sedgwick 38 éve boldogok egymás melett 

Mindketten a rivaldafényben éltek már, amikor egy filmforgatáson bemutatták őket egymásnak. Szinte rögtön szerelembe estek; házasságuk is kezdettől har­monikus, sosem volt körülöttük botrány. Még az sem rendítette meg a szerelmüket, amikor nemrég egy DNS-vizsgálat során kiderült: nagyon távoli rokonok, kilenced-unokatestvérek. Gyakran viccelődnek azon: a hosszú frigy legfőbb titka, hogy senki ne ­fogadjon el házassági tanácsot hírességektől. 

Matt Damon és Luciana Bozan Barroso jól mutat együtt a vörösszőnyegen.
Matt Damon és Luciana Bozan Barroso házassága 20 éve tart 
Fotó: The Chosunilbo JNS / hot! magazin/Getty Images

Matt Damon és Luciana Bozan Barroso 21 éve házasok

Az Oscar-díjas színész, akinek az Odüsszeia forgatásán női dublőre volt, a rajongók elől menekült be 2003-ban abba a bárba, ahol Luciana pultosként dolgozott. A talpraesett szépség rögtön beállította maga mellé dolgozni a filmsztárt, mondván, ne csak ácsorogjon ott. Két évvel később összehá­zasodtak, és megszületettek a közös lányaik: Isabella, Gia és Stella. Matt a sajátjaként neveli a párja előző kapcsolatából született Alexiát is. Kerülik a botrányokat, a sajtót, és van egy híres megállapodásuk, miszerint a színész két hétnél tovább nem lehet távol a családjától. 

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick mindig elegánsan jelennek meg a vörösszőnyegen.
Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick házassága megrengett, amikor kiderült, a férjnek viszonya van 
Fotó: RW / hot! magazin/Northfoto

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick ismerik a hosszú házasság titkát

Bármily hihetően alakította is hosszú évtizedeken át az igazit kereső, fiatal szingli nőt a színésznő, ő ma­ga akkor már rég révbe ért a férje oldalán. Az sem rengette meg a kapcsolatukat, amikor 2008-ban kiderült, hogy Matthew-nak hosszabb ideje viszonya van. Tisztázták, hogy mit várnak egymástól, rendbe hozták a házasságukat, és utána született három gyermekük; ikreiket béranya hordta ki. Hosszú házasságuk titka szerintük az, hogy elkerülik Los Angeles rivaldafényeit, no meg a bulvársajtót – a kicsik világrajövetele óta New Yorkban élik békés mindennapjaikat. 

hot! címlap
További részletek a legfrissebb hot! magazinban!
Fotó: hot! magazin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu