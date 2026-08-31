Íme a hollywoodi sztárpárok, akik évtizedek óta kitartanak egymás mellett

A film fővárosa nem a hosszú házasságoknak lett kitalálva, a színészek többsége élete során többször váltogatja partnerét. De akadnak olyan hollywoodi sztárpárok, akik kiállták az idő és a reflektorfény próbáját és több évtizede együtt vannak, mutatjuk, kik ők!
Mindketten színészek, a mesterségüknek köszönhetik azt is, hogy megismerkedtek. A hollywoodi sztárpár tagjai 1970-ben találkoztak először az Atlanta közelében lévő Morehouse College-ban, ahol mindketten színészetet tanultak. Tíz évvel később keltek egybe, és bár időközben meg kellett küzdeniük többek között a nemrég szupergonosznak álló Samuel függőségével, a házasságuk végül minden próbát kiállt, és a mai napig mosolyogva, egymás kezét fogva állnak a vörös szőnyegen. Saját bevallásuk szerint küldetésük, hogy megmutassák az afroamerikai közösségnek, mit jelent családot alapítani, és közösen felnevelni egy gyermeket.
Igaz, ők ketten sosem házasodtak össze, mégis az övék Los Angeles egyik leghosszabb ideje, több mint négy évtizede tartó párkapcsolata. Kapcsolatuk izgalmasan indult, már az 1983-as ismerkedésük nem volt mentes a kalandtól, az első randijukon rájuk tört a rendőrség. Addigra már mindketten túl voltak egy csúnya váláson, emiatt sem akartak egybekelni, de belejátszott ebbe az is, hogy, mint mondják, a házasság hiánya miatt mindennap újra egymást kell választaniuk, ami frissen tartja a szerelmüket. Kurt a mai napig társaságban is a barátnőjének hívja Goldie-t.
Mindketten a rivaldafényben éltek már, amikor egy filmforgatáson bemutatták őket egymásnak. Szinte rögtön szerelembe estek; házasságuk is kezdettől harmonikus, sosem volt körülöttük botrány. Még az sem rendítette meg a szerelmüket, amikor nemrég egy DNS-vizsgálat során kiderült: nagyon távoli rokonok, kilenced-unokatestvérek. Gyakran viccelődnek azon: a hosszú frigy legfőbb titka, hogy senki ne fogadjon el házassági tanácsot hírességektől.
Az Oscar-díjas színész, akinek az Odüsszeia forgatásán női dublőre volt, a rajongók elől menekült be 2003-ban abba a bárba, ahol Luciana pultosként dolgozott. A talpraesett szépség rögtön beállította maga mellé dolgozni a filmsztárt, mondván, ne csak ácsorogjon ott. Két évvel később összeházasodtak, és megszületettek a közös lányaik: Isabella, Gia és Stella. Matt a sajátjaként neveli a párja előző kapcsolatából született Alexiát is. Kerülik a botrányokat, a sajtót, és van egy híres megállapodásuk, miszerint a színész két hétnél tovább nem lehet távol a családjától.
Bármily hihetően alakította is hosszú évtizedeken át az igazit kereső, fiatal szingli nőt a színésznő, ő maga akkor már rég révbe ért a férje oldalán. Az sem rengette meg a kapcsolatukat, amikor 2008-ban kiderült, hogy Matthew-nak hosszabb ideje viszonya van. Tisztázták, hogy mit várnak egymástól, rendbe hozták a házasságukat, és utána született három gyermekük; ikreiket béranya hordta ki. Hosszú házasságuk titka szerintük az, hogy elkerülik Los Angeles rivaldafényeit, no meg a bulvársajtót – a kicsik világrajövetele óta New Yorkban élik békés mindennapjaikat.
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