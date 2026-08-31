Íme a hollywoodi sztárpárok, akik évtizedek óta kitartanak egymás mellett

A film fővárosa nem a hosszú házasságoknak lett kitalálva, a színészek többsége élete során többször váltogatja partnerét. De akadnak olyan hollywoodi sztárpárok, akik kiállták az idő és a reflektorfény próbáját és több évtizede együtt vannak, mutatjuk, kik ők!

Legendás hollywoodi sztárpár Samuel L. Jackson és LaTanya Richardson Jackson

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Hollywoodi sztárpár rekorder: 46 éve együtt Samuel L. Jackson és LaTanya Richardson Jackson

Mindketten színészek, a mesterségüknek köszönhetik azt is, hogy megismerkedtek. A hollywoodi sztárpár tagjai 1970-ben találkoztak először az Atlanta közelében lévő Morehouse College-ban, ahol mindketten színészetet tanultak. Tíz évvel később keltek egybe, és bár időközben meg kellett küzdeniük többek között a nemrég szupergonosznak álló Samuel függőségével, a házasságuk végül minden próbát kiállt, és a mai napig mosolyogva, egymás kezét fogva állnak a vörös szőnyegen. Saját bevallásuk szerint küldetésük, hogy megmutassák az afroamerikai közösségnek, mit jelent családot alapítani, és közösen felnevelni egy gyermeket.

Goldie Hawn és Kurt Russell sosem házasodott össze, kapcsolatuk mégis filmbe illő

Fotó: Gilbert Flores / hot! magazin/Getty Images

Goldie Hawn és Kurt Russell 43 éve együtt

Igaz, ők ketten sosem házasodtak össze, mégis az övék Los Angeles egyik leghosszabb ideje, több mint négy évtizede tartó párkapcsolata. Kapcsolatuk izgalmasan indult, már az 1983-as ismerkedésük nem volt mentes a kalandtól, az első randijukon rájuk tört a rendőrség. Addigra már mindketten túl voltak egy csúnya váláson, emiatt sem akartak egybekelni, de belejátszott ebbe az is, hogy, mint mondják, a házasság hiánya miatt mindennap újra egymást kell választaniuk, ami frissen tartja a szerelmüket. Kurt a mai napig társaságban is a barátnőjének hívja Goldie-t.

Kevin Bacon és Kyra Sedgwick a vörösszőnyegen sem mutat mást, mint amik: boldog házasok

Fotó: Lev Radin/hot! magazin/Northfoto

Kevin Bacon és Kyra Sedgwick 38 éve boldogok egymás melett

Mindketten a rivaldafényben éltek már, amikor egy filmforgatáson bemutatták őket egymásnak. Szinte rögtön szerelembe estek; házasságuk is kezdettől har­monikus, sosem volt körülöttük botrány. Még az sem rendítette meg a szerelmüket, amikor nemrég egy DNS-vizsgálat során kiderült: nagyon távoli rokonok, kilenced-unokatestvérek. Gyakran viccelődnek azon: a hosszú frigy legfőbb titka, hogy senki ne ­fogadjon el házassági tanácsot hírességektől.