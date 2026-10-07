Gyászba borult Hollywood: 102 éves korában meghalt az Oscar-díjas Eva Marie Saint

102 éves korában meghalt a világ legidősebb Oscar-díjas színésznője, aki Marlon Brando és Cary Grant oldalán is feltűnt karrierje során. Eva Marie Saint halála az egész filmvilágot megrázta, ő volt Hollywood aranykorának egyik utolsó nagy legendája. Két gyermeke, négy unokája és két dédunokája gyászolja.

Eva Marie Saint, a világ legidősebb Oscar-díjas színésznője 102 éves korában meghalt (Fotó: Lumeimages.com/Northfoto)

Október 6-án meghalt a legidősebb Oscar-díjas színésznő

Eva Marie Saint 102 éves volt: két gyermek, négy unoka és két dédunoka gyászolja

102 éves volt: két gyermek, négy unoka és két dédunoka gyászolja A színésznő 1954-ben A rakparton című filmben Marlon Brando partnereként debütált, amiért Oscar-díjat kapott.

Eva Marie Saint, a legidősebb Oscar-díjas színésznő meghalt

Eve Marie Saint október 6-án Los Angeles-i otthonában, szerettei körében elhunyt. A színésznő 102 éves volt, és halálával Hollywood aranykorának egyik utolsó nagy alakja távozott. A színésznő 1924. július 4-én született Newarkban, New Jersey államban. Pályafutása több mint hat évtizedet ölelt fel, és összesen több mint 160 filmes, televíziós és színházi produkcióhoz adta a nevét. Karrierje egészen különleges módon indult: első jelentősebb filmszerepével rögtön a legnagyobbak közé került.

Eva Marie Saint első filmje rögtön Oscar-díjat hozott

Eva Marie Saint 1954-ben kapta meg élete egyik legfontosabb szerepét Elia Kazan A rakparton című filmjében. Marlon Brando oldalán játszotta Edie Doyle karakterét, és alakítása annyira meggyőző volt, hogy már első mozifilmjével bezsebelte az Oscar-díjat a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Ez különösen nagy teljesítménynek számított, hiszen a színésznő gyakorlatilag pályakezdőként került a produkcióba. A film később a filmtörténet egyik klasszikusává vált, Saint pedig egy csapásra Hollywood egyik legkeresettebb színésznője lett.

Eva Marie Saint Oscar-díjat kapott első filmes szerepe, A rakparton után (Fotó: ZUMA Movie Library/Northfoto)

Alfred Hitchcock sem tudott ellenállni neki

A színésznő következő ikonikus szerepe még magasabbra emelte a hollywoodi sztárok közé. Alfred Hitchcock 1959-es klasszikus thrillerében, az Észak-északnyugat című filmben Cary Grant oldalán szerepelt. Majd számos nagy produkcióban is feltűnt, többek között az Exodus és a Grand Prix című filmekben. És bár a sikerek egymást követték, Eva Marie Saint számára nem minden volt a munka. A karrier mellett fontos volt számára a magánélet és a család is. 1951-ben feleségül ment Jeffrey Hayden rendezőhöz, akivel 65 évig éltek házasságban, egészen a férfi 2016-os haláláig. Két gyermekük született, Darrell és Laurette. Így családja miatt pályája bizonyos időszakaiban tudatosan kevesebb filmszerepet vállalt.