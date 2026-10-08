Diddy lebukott a börtönben: súlyos következményekkel néz szembe

Diddy börtönbüntetését meghosszabbították. Az 56 éves rapper magánzárkába került, miután lebukott a luxus börtönéletével. Tiltott eszközök használata, rabok dolgoztatása és alkoholfogyasztás: így töltötte mindennapjait az egykori zenei mogul, amelyek miatt most súlyos következményekkel kell szembenéznie.

Diddy szabadulási dátumát kitolták, miután lebukott a luxus börtönéletével

(Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Diddy szabadulási dátumát több, mint egy hónappal későbbre, 2028. március 2-ára halasztották

szabadulási dátumát több, mint egy hónappal későbbre, 2028. március 2-ára halasztották A döntés azután született, hogy a rapper lebukott arcátlan viselkedésével, ami miatt magánzárkába került

Az 54 éves zenei mogul több ezer dollárt költött el arra, hogy luxus életkörülményeket teremtsen magának a börtönbüntetése alatt.

Diddy még egy jó ideig nem szabadul a börtönből

Diddy számára egyre távolabb kerül a szabadság. A Szövetségi Börtönügyi Hivatal nyilvántartása szerint jelenleg 2028. március 2. szerepel hivatalos dátumként a korábbi 2028. január 21. helyett. Ez több mint egy hónapos csúszást jelent a korábban tervezett időponthoz képest. A módosítás közvetlenül azután történt, hogy az 54 éves rapper ismét magánzárkába került, miután lebukott, hogy luxuséletet tart fent magának a börtönben.

Tiltott eszközök használata, masszázsok, alkoholfogyasztás

Az NBC News korábbi beszámolója szerint Diddy bűnlajstroma meglehetősen hosszú. Az 54 éves rapper állítólag hozzáfért egy tiltott mobiltelefonhoz, amelyen Instagramot nézegetett, és egy korábbi barátnőjétől érkező intim képeket is megtekintett. Továbbá egy feltört tableten Netflix-ezett, amelyen még a saját életéről szóló dokumentumfilmet, a Sean Combs: The Reckoning című produkciót is megnézte. De ez még nem minden: a rabokkal masszíroztatta magát, speciális ételeket készíttetett magának és még a zárkáját is takaríttatta velük. Mindeközben pedig folyamatosan alkoholt fogyasztott.

Diddy jelenleg is magánzárkában van a szabálysértései miatt

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Diddy súlyos következményekkel néz szembe

A börtönben kialakult helyzet végül komoly következményekkel járt a rapper számára. Diddy magánzárkába került és a meglévő információk szerint jelenleg is ott van. Ez nem az első alkalom, hogy a rapper ilyen büntetéssel néz szembe. Korábban, 2026 júliusában is odakerült, miután egy másik fogvatartottal verekedett össze. Augusztusban azonban kikerült ebből az elkülönítésből. És bár előtte még különböző börtönterápiás és rehabilitációs programokban is részt vett, hogy csökkentse a börtönben töltött idejét, a mostani helyzet szerint csak még jobban kitolódott a szabadulása.