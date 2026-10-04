Nem várt fordulat: Diddy a vártnál jóval hamarabb szabadulhat a börtönből

Újabb módosítást tettek Diddy szabadulási dátumában. Pár hónapja még egy börtönverekedés miatt jelentősen kitolták az ítélet hosszát, a jelenlegi változtatás szerint azonban a rapper a vártnál jóval hamarabb is távozhat a börtönből.

Diddy a vártnál jóval hamarabb szabadulhat a börtönből (Fotó: Ki Price/Northfoto)

Diddy szabadulási dátumát ismét módosították: várhatóan 2028. január 21-én távozhat a börtönből

szabadulási dátumát ismét módosították: várhatóan 2028. január 21-én távozhat a börtönből A rapper 2026 júliusában börtönverekedésbe keveredett, ami miatt jelentősen eltolták a várható szabadulásának időpontját

Sean 'Diddy' Combs-t 2025 októberében prostitúció céljából történő embercsempészet vádjában 50 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Diddy hamarabb szabadulhat a börtönből

Sean 'Diddy' Combs hamarabb szabadulhat, mint azt korábban gondolta volna. A szövetségi börtönhatóság nyilvántartása szerint a rapper jelenlegi tervezett szabadulási időpontja 2028. január 21., ami jóval korábbi dátum, mint ami a kezdeti ítéletben volt. Eredetileg 2028. május 8-án szabadult volna 50 hónap letöltött börtönbüntetés után. Az utóbbi hetekben azonban szinte folyamatosan változtatták a dátumot: szeptember elején még február 5. szerepelt a nyilvántartásokban, korábban pedig február 20., de még ennél későbbi időpontok is felmerültek. A mostani információk alapján viszont úgy tűnik, jóval kevesebb időt tölt majd a rács mögött, mint azt eredetileg tervezték.

Diddy börtönverekedésbe keveredett 2026 júliusában (Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Diddy börtönverekedésbe keveredett

A szabadulási dátum előrehozása pedig különösen érdekes azok után, hogy 2026 júliusában Diddy börtönverekedésbe keveredett. A megjelent hírek szerint a rapper összetűzésbe került egy másik fogvatartottal, majd a két férfi lökdösődésbe és verekedésbe keveredett, és végül a börtön személyzetének kellett közbelépnie. Diddy-t ezt követően magánzárkába tették és jelentősen kitolták a várható szabadulási dátumát.

Diddy-t eredetileg 50 hónap börtönbüntetésre ítélték 2025 októberében (Fotó: MPI99/MediaPunch/Northfoto)

Miért változik folyamatosan a dátum?

A szövetségi büntetés-végrehajtási rendszerben több tényező is befolyásolhatja, mikor kerülhet ki egy elítélt a börtönből. Ilyen lehet például a már letöltött idő, a jó magatartásviselet, illetve bizonyos rehabilitációs vagy egyéb programokban való részvétel. És bár nem feltétlen lehet számon tartani Diddy minden egyes dátummódosítását, azt tudni lehet, hogy korábban részt vett egy drogprevenciós és rehabilitációs programban a New Jersey-i FCI Fort Dix-ben, ami jelentősen csökkentette a várható szabadulási dátumát.