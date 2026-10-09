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Bradley Cooper ráerősített a Gigi Hadiddal való házassági pletykákra: friss fotó készült a sztárpárról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 09:00
pletykaesküvőGigi HadidBradley Cooperkarikagyűrű
Az 51 éves színész és a 31 éves modell újra ráerősítettek a házassági pletykákra. Bradley Cooper és Gigi Hadid karikagyűrűt viselve jelentek meg szombat este.
Fekete Ágnes
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Újra lángra kapott a találgatás, miszerint Bradley Cooper és Gigi Hadid titokban összeházasodtak. Az 51 éves színészt és a nála 20 évvel fiatalabb szupermodellt szombat este lencsevégre kapták, ahogy egyforma karikagyűrűt viselve távoztak egy étteremből. Már a nyáron is lekapták őket Párizsban ugyanilyen ékszert viselve.

Bradley Cooper és Gigi Hadid a nagy korkülönbség ellenére is jól megértik egymást.
Bradley Cooper és Gigi Hadid ismét egyforma karikagyűrűkkel jelentek meg (Fotó: NO CREDIT/Northfoto)
  • Bradley Cooper Gigi Hadiddal töltötte a szombat estét, és megjelenésükkel újra ráerősítettek a házassági pletykákra
  • Az 51 éves színészt és a 31 éves modellt ismét lencsevégre kapták, ahogy egyforma karikagyűrűben távoztak egy zártkörű vacsoráról
  • Először nyáron kezdődtek a találgatások az esküvőjükről.

Bradley Cooper újból ráerősített a Gigi Hadiddal való házassági pletykákra

Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata ismét a figyelem középpontjába került, miután a pár újabb párizsi kiruccanásán mindketten feltűnő karikagyűrűt viseltek a bal kezükön. A látvány rögtön újraindította a találgatásokat: vajon tényleg titokban összekötötték az életüket?

Az 51 éves színész és a nála 20 évvel fiatalabb modell október elején egy vacsoráról távoztak Párizsban, amikor lefotózták őket. A képeken pedig jól látható, hogy mindketten a bal gyűrűsujjukon viseltek egy-egy aranyszínű karikát. Bár továbbra sem erősítette meg egyikük sem a házassági pletykákat, nem ez az első eset, hogy egyforma karikagyűrűkkel jelennek meg a nyilvánosság előtt.

Ha Bradley Cooper megnősült, akkor ez már nem ez az első házassága.
Bradley Cooper karikagyűrűjét a francia Boucheron ékszerház egyik darabjának azonosították (Fotó: NO CREDIT/Northfoto)

Nem először jelennek meg nyilvánosan egyforma karikagyűrűkkel

Augusztusban szintén Párizsban kapták lencsevégre őket, amint egymás kezét fogva sétáltak, és akkor is mindkettőjük bal kezén egy-egy arany karika csillogott. A Bradley Cooper és Gigi Hadid házasságáról szóló találgatások pillanatok alatt beindultak. A későbbi beszámolók pedig ráerősítettek ezekre a pletykákra, ugyanis az ékszereket a francia Boucheron ékszerház darabjaiként azonosították, amelyeket hagyományosan esküvői gyűrűként árulnak. 

Bradley Cooper és Gigi Hadid évek óta egy párt alkotnak.
Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata már 2023-ban elkezdődött, de csak 2025-ben vállalták fel azt nyilvánosan (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Bradley Cooper Gigi Hadiddal való kapcsolata

Bradley Cooper és a nála 20 évvel fiatalabb modell 2023 őszén kezdtek randizni, miután New Yorkban együtt látták őket vacsorázni. A kapcsolatukat azonban csak jóval később vállalták fel nyilvánosan: 2025 tavaszán Gigi Hadid Instagram-oldalán egy születésnapi fotón mutatta meg először szerelmét. Ezután a szupermodell a színész családtagjaival is egyre többször mutatkozott. Bár egyelőre nincs konkrét bizonyíték arra, hogy már az esküvőn is túl vannak, mégis a gyűrűk, a közös párizsi megjelenések és az egyre szorosabb családi kapcsolat kétségtelenül újabb üzemanyagot adnak a házassági pletykáknak.

 

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