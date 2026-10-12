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Billie Eilish megmutatta új külsejét: nem mindenki örült a változásnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Billie Eilish
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 14:00
frizuraInstagram
Új frizurával és látványosan megváltozott külsővel tért vissza Billie Eilish az Instagramra. Egy fotója után azonban rögtön elindultak a találgatások a fogyásáról.
Fehér Tamás
újságíró
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Billie Eilish május óta először osztott meg személyes fotókat az Instagramon, amelyeken látványos változás figyelhető meg. A 24 éves énekesnő vállig érő bobra vágatta a haját, a sötét színt pedig vöröses-szőkés árnyalatra cserélte. Az egyik felvételén azonban nem a frizurája, hanem az alakja került a középpontba – írja a horvát Index.

Billie Eilish
Billie Eilish amerikai énekes-dalszerző / Fotó: AFP

Rajongói dicsérik az új stílust

Az új külső sok követőnek elnyerte a tetszését, köztük Hayley Williamsnek, a Paramore énekesnőjének is. Mások szerint viszont Eilishnek jobban állt a hosszú haj. Nagyobb visszhangot keltett az a kép, amelyen az énekesnő lehúzott nadrággal mutatta meg lapos hasát és tetovált derekát.

Páran úgy vélték, hogy Billie Eilish fogyókúrás gyógyszerrel érhette el jelenlegi alakját. 

Ozempices csaj

– írta egyikük, míg egy másik kommentelő szerint egyértelmű, hogy az énekesnő használja a szert.

Sokan azonban a védelmükbe vették a sztárt, és úgy vélték, alakjának változása mögött egyszerűen a rendszeresebb testmozgás állhat. A zenész egyelőre nem reagált a találgatásokra, aki korábban arról is őszintén beszélt, hogy nehezen tudott megbékélni a külsejével.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu