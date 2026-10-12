Billie Eilish megmutatta új külsejét: nem mindenki örült a változásnak

Billie Eilish május óta először osztott meg személyes fotókat az Instagramon, amelyeken látványos változás figyelhető meg. A 24 éves énekesnő vállig érő bobra vágatta a haját, a sötét színt pedig vöröses-szőkés árnyalatra cserélte. Az egyik felvételén azonban nem a frizurája, hanem az alakja került a középpontba – írja a horvát Index.
Az új külső sok követőnek elnyerte a tetszését, köztük Hayley Williamsnek, a Paramore énekesnőjének is. Mások szerint viszont Eilishnek jobban állt a hosszú haj. Nagyobb visszhangot keltett az a kép, amelyen az énekesnő lehúzott nadrággal mutatta meg lapos hasát és tetovált derekát.
Páran úgy vélték, hogy Billie Eilish fogyókúrás gyógyszerrel érhette el jelenlegi alakját.
Ozempices csaj
– írta egyikük, míg egy másik kommentelő szerint egyértelmű, hogy az énekesnő használja a szert.
Sokan azonban a védelmükbe vették a sztárt, és úgy vélték, alakjának változása mögött egyszerűen a rendszeresebb testmozgás állhat. A zenész egyelőre nem reagált a találgatásokra, aki korábban arról is őszintén beszélt, hogy nehezen tudott megbékélni a külsejével.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.