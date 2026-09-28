Egyre forróbb Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata: újabb közös kalandjukra derült fény

Lewis Hamilton ismét bepillantást engedett a magánéletébe: a hétszeres Forma–1-es világbajnok egy Instagram-bejegyzésben több személyes fotót is megosztott az elmúlt időszakáról. A képek között feltűnt új kiskutyája, Halo, de barátnőjével, Kim Kardashiannal közös pillanatokat is megmutatott követőinek.
A Ferrari 41 éves pilótája egy Instagram-bejegyzésben engedett bepillantást az elmúlt időszakába, a fotók között pedig Kim Kardashian is többször feltűnt. A sztárpár Londonban bérelt biciklikkel járta a várost, majd Párizsban is romantikázott: Kardashian egyik kedvenc éttermében, a Ferdiben vacsoráztak, az estét pedig Celine Dion koncertjén folytatták.
Hamilton a párizsi kiruccanásról is megosztott néhány pillanatot. Kardashian egy feltűnő, aranyszínű, mélyen dekoltált ruhában jelent meg, míg a hétszeres világbajnok tetőtől talpig feketébe öltözött. A romantikus fotók mellett Hamilton új kiskutyája, Halo is helyet kapott a válogatásban. Az új kedvenc tíz hónappal azután érkezett az életébe, hogy elveszítette szeretett brit bulldogját, Roscoe-t. A versenyző azt is megmutatta, hogy a kikapcsolódás mellett a munkáról sem feledkezik meg: egy edzőtermi tükörszelfit is közzétett követőinek, hogy jelezze, azért a pihenés mellett a kemény munkáról sem feledkezett meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.