Egyre forróbb Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata: újabb közös kalandjukra derült fény

Lewis Hamilton ismét bepillantást engedett a magánéletébe: a hétszeres Forma–1-es világbajnok egy Instagram-bejegyzésben több személyes fotót is megosztott az elmúlt időszakáról. A képek között feltűnt új kiskutyája, Halo, de barátnőjével, Kim Kardashiannal közös pillanatokat is megmutatott követőinek.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian Londonban romantikáztak Fotó: AFP

Lewis Hamilton és Kim Kardashian Londonban romantikáztak

A Ferrari 41 éves pilótája egy Instagram-bejegyzésben engedett bepillantást az elmúlt időszakába, a fotók között pedig Kim Kardashian is többször feltűnt. A sztárpár Londonban bérelt biciklikkel járta a várost, majd Párizsban is romantikázott: Kardashian egyik kedvenc éttermében, a Ferdiben vacsoráztak, az estét pedig Celine Dion koncertjén folytatták.

Hamilton a párizsi kiruccanásról is megosztott néhány pillanatot. Kardashian egy feltűnő, aranyszínű, mélyen dekoltált ruhában jelent meg, míg a hétszeres világbajnok tetőtől talpig feketébe öltözött. A romantikus fotók mellett Hamilton új kiskutyája, Halo is helyet kapott a válogatásban. Az új kedvenc tíz hónappal azután érkezett az életébe, hogy elveszítette szeretett brit bulldogját, Roscoe-t. A versenyző azt is megmutatta, hogy a kikapcsolódás mellett a munkáról sem feledkezik meg: egy edzőtermi tükörszelfit is közzétett követőinek, hogy jelezze, azért a pihenés mellett a kemény munkáról sem feledkezett meg.