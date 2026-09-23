Nyoma veszett a The Voice győztesének – hatalmas erőkkel keresték, végül már csak a holttestét találták meg

43 éves korában meghalt Ben Saunders, a The Voice holland változatának győztese. Az énekest korábban eltűntként keresték, majd nagyszabású kutatás indult utána. Holttestét szeptember 15-én, kedden találták meg a vízben, a hollandiai Arnhem közelében fekvő Rijkerswoerdse Plassennél.

Meghalt Ben Saunders, a The Voice legendás győztese – 43 éves volt

Fotó: Pexels / Pexels

Meghalt Ben Saunders, a The Voice legendás győztese – 43 éves volt

A hatóságok az eddigi információk szerint kizárták az idegenkezűség gyanúját. A tragikus hírt Ben testvére, Dean Saunders is megerősítette az Instagramon. Dean szintén ismert énekes: 2011. január 22-én megnyerte a holland Popstars harmadik évadát, mindössze egy nappal azután, hogy Ben győzött a The Voice holland változatában.

Dean egy közös, gyermekkorukban készült fénykép mellett búcsúzott öccsétől.

Drága kisöcsém ma elment... Soha életemben nem éreztem még ekkora fájdalmat. Borzalmas nap ez mindannyiunk számára. Meg kell tanulnunk együtt élni ezzel, és remélem, mindenki tiszteletben tartja a gyászunkat. Bent csodálatos család és rokonok vették körül, akik nagyon szerették – ahogy én is mindig szeretni fogom. Ben a szívemben van, és örökre ott is marad

– írta.

Mindössze három nappal a halála előtt Ben Saunders még a közösségi oldalán jelentkezett be utoljára. A bejegyzésben menyasszonyával, Janita Engelsszel volt látható egy esküvőn, ahol az énekes az ifjú párnak is fellépett.

Ben a zene mellett tetoválóművészként is dolgozott, Tattoo Ben néven ismerték. Hároméves volt, amikor családjával Hollandiába költözött.

Zenei pályafutása már jóval a The Voice előtt elkezdődött. 2000-ben testvérével, Deannel együtt szerepelt az Alles voor de band: Follow that dream című műsorban, később pedig mindketten a Follow That Dream (F.T.D.) nevű együttes tagjai lettek. A formáció lemezszerződést is kapott a Dino Music kiadótól. Első kislemezük, a Follow That Dream 2000 novemberében jelent meg, és egészen a 25. helyig jutott a holland Top 40 slágerlistán.

Az együttes azonban mindössze hat hónappal később feloszlott. Ben Saunders karrierjében az igazi áttörést évekkel később a The Voice of Holland hozta meg. A válogatón a Kings of Leon „Use Somebody” című slágerének feldolgozásával nyűgözte le a zsűrit, majd Roel van Velzen holland énekes-dalszerző csapatába került. Végül 2011 januárjában megnyerte a tehetségkutatót.