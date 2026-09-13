Mindent átír, amit eddig az újraélesztésről tudtunk: döbbenetes felfedezés a halál utáni állapotról

Meglepő agyi aktivitást figyeltek meg szívleállást követően

A kutatók az agyhullámok változásait is vizsgálták

Az eredmények új kérdéseket vetnek fel az emberi tudat működéséről

A szívleállást követően az emberi agy még akár egy órán keresztül is mutathat aktív, rendezett működést, miközben az érintett klinikai értelemben mély öntudatlanságban van. Erre a következtetésre jutott a halál utáni álapotról az NYU Grossman School of Medicine vezetésével elkészült nagyszabású nemzetközi kutatás. Hogy pontosan milyen fázisokon megy keresztül agyunk? Most te is megtudhatod.

Meglepő felfedezés árnyalhatja mindazt, amit eddig a halál utáni állapotról gondoltunk.

Fotó: Andrey_Popov

Ez vár az elménkre és agyunkra a halál után

A vizsgálat során az orvosok 25 amerikai és brit kórházban monitorozták összesen 567 olyan beteg agyi elektromos tevékenységét és oxigénszintjét, akiknél szívroham miatt újraélesztést alkalmaztak. Az elektroenkefalográfiás (EEG) mérések meglepő eredményt hoztak: a sikeresen újraélesztett páciensek közel 40 százalékánál az agyhullámok – köztük a gondolkodásért és emlékezetért felelős gamma- és bétahullámok – átmenetileg visszatértek a normális, vagy ahhoz közeli szintre. Ez az intenzív agyi aktivitás esetenként még az újraélesztés megkezdése után egy órával is kimutatható volt.

Az első másodpercek: a megőrzött öntudat

A szívműködés és a légzés leállásakor a szervek oxigénellátása megszűnik. A nagyagy oxigéntartalékai azonban még körülbelül 10-20 másodpercig képesek fenntartani a sejtek alapvető funkcióit, így az öntudat is megmaradhat ebben a rövid intervallumban.

Ezt követően, a klinikai halál állapotában az agy nem az aktivitás fokozatos csökkenését mutatja, hanem egy váratlan, rendkívül intenzív elektromos hullámot produkál.

Agyhullám-robbanás a klinikai halál állapotában

A neurológiai kutatások során rögzített elektroenkefalogramok (EEG) tanúsága szerint ebben a fázisban felerősödnek az úgynevezett gamma-hullámok. Ez az agyhullám-típus a normál életműködés során a magas szintű kognitív folyamatokhoz, az intenzív koncentrációhoz, az álmokhoz és a memória-visszahíváshoz köthető.

A tudományos konszenzus szerint ez a hirtelen fellépő, összehangolt agyi aktivitás állhat a halálközeli élmények hátterében, és ez magyarázhatja az érintettek által gyakran említett filmszerű emlékképeket.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ezek a tapasztalatok nem tévesztendők össze az illúziókkal vagy a hallucinációkkal. Amikor a szív leáll, az agy természetes fékrendszerei kikapcsolnak, ami lehetővé teszi, hogy a tudat és a memória olyan mély szintjei is elérhetővé váljanak, amelyekhez a hétköznapi ébrenlét során nem férünk hozzá.