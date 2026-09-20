Azt hitte, mandulagyulladása van, de az orvosok csak heteket jósoltak az apának

Egy édesapa, Ryan Wilson azt hitte, mandulagyulladása van, ám végül vérrákot diagnosztizáltak nála, és azt mondták neki, hogy „akár csak hetei lehetnek hátra”. A 29 éves férfinél először 2021-ben állapítottak meg Hodgkin-limfómát (a nyirokrendszer egy rosszindulatú daganatos megbetegedése), miután a súlyos éjszakai izzadásról kiderült, hogy a rák egyik tünete volt.

A vérrákot is legyőzte az apuka, hiába nem jósoltak neki sok időt az orvosok

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Ezek voltak a vérrák jelei

2023 szeptemberében Ryan ismét rosszul lett. Erős torokfájdalma volt, és azt gondolta, hogy mandulagyulladása van. Az orvosok vérvizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy alacsony a vérsejtszáma. Ezután akut mieloid leukémiát (AML) diagnosztizáltak nála, amely a vérképzőrendszer rosszindulatú betegsége. Hat hónappal később, kemoterápiát, sugárkezelést és egy sikertelen őssejt-transzplantációt követően közölték vele, hogy csak néhány hete lehet hátra. Ryan azonban 2024 júliusában másodszor is áteshetett őssejt-transzplantáción, és azóta is remisszióban van.

A kezelések következtében azonban avaszkuláris nekrózissal (AVN) küzd, ami egy olyan súlyos állapot, amelyben a csontszövet elpusztul a vérellátás megszakadása vagy csökkenése miatt, és ezért térd- és vállprotézisre is szüksége van.

29-year-old dad thought he had tonsillitis – it turned out to be aggressive blood cancer https://t.co/DVR93eRnzK pic.twitter.com/CrEx8ALZ4s — UNILAD (@UNILAD) September 6, 2026

Az Angliából, a cumbriai Barrow-in-Furness-ből származó Ryan, aki a BAE-nél dolgozik tervezőként, így emlékezett vissza:

Őszintén szólva mindannyiunkat sokkolt a diagnózis. Éppen akkor született meg a gyermekünk, és fogalmunk sem volt, mit gondoljunk. Hatalmas sokk volt. Tudtam, hogy a limfóma kiújulhat, de egy teljesen új, ráadásul sokkal súlyosabb daganatos betegség – ez óriási megrázkódtatás volt.

Az első sokk

Ryan elmondta, hogy már 2020-ban többször felkereste orvosát éjszakai izzadás miatt. Állítása szerint azonban elutasították a panaszait, és azt mondták neki, hogy végezzen COVID-tesztet. A tesztek minden alkalommal negatívak lettek.

2021 januárjában Ryan állapota jelentősen romlott. Köhögni kezdett, és nagy mennyiségű váladékot köhögött fel, ezért a Furness kórházba ment. Innen a manchesteri Christie’s kórházba szállították, ahol vérvizsgálatot és biopsziát végeztek rajta. Az eredmények kimutatták, hogy Hodgkin-limfómában szenved. Ryan hat hónapig kemoterápiát kapott, majd egy hónapon keresztül sugárkezeléssel próbálták elpusztítani a megmaradt rákos sejteket, aztán pedig a betegsége remisszióba került.