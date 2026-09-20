Azt hitte, mandulagyulladása van, de az orvosok csak heteket jósoltak az apának

Egy édesapa, Ryan Wilson azt hitte, mandulagyulladása van, ám végül vérrákot diagnosztizáltak nála, és azt mondták neki, hogy „akár csak hetei lehetnek hátra”. A 29 éves férfinél először 2021-ben állapítottak meg Hodgkin-limfómát (a nyirokrendszer egy rosszindulatú daganatos megbetegedése), miután a súlyos éjszakai izzadásról kiderült, hogy a rák egyik tünete volt.
2023 szeptemberében Ryan ismét rosszul lett. Erős torokfájdalma volt, és azt gondolta, hogy mandulagyulladása van. Az orvosok vérvizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy alacsony a vérsejtszáma. Ezután akut mieloid leukémiát (AML) diagnosztizáltak nála, amely a vérképzőrendszer rosszindulatú betegsége. Hat hónappal később, kemoterápiát, sugárkezelést és egy sikertelen őssejt-transzplantációt követően közölték vele, hogy csak néhány hete lehet hátra. Ryan azonban 2024 júliusában másodszor is áteshetett őssejt-transzplantáción, és azóta is remisszióban van.
Az Angliából, a cumbriai Barrow-in-Furness-ből származó Ryan, aki a BAE-nél dolgozik tervezőként, így emlékezett vissza:
Őszintén szólva mindannyiunkat sokkolt a diagnózis. Éppen akkor született meg a gyermekünk, és fogalmunk sem volt, mit gondoljunk. Hatalmas sokk volt. Tudtam, hogy a limfóma kiújulhat, de egy teljesen új, ráadásul sokkal súlyosabb daganatos betegség – ez óriási megrázkódtatás volt.
Ryan elmondta, hogy már 2020-ban többször felkereste orvosát éjszakai izzadás miatt. Állítása szerint azonban elutasították a panaszait, és azt mondták neki, hogy végezzen COVID-tesztet. A tesztek minden alkalommal negatívak lettek.
2021 januárjában Ryan állapota jelentősen romlott. Köhögni kezdett, és nagy mennyiségű váladékot köhögött fel, ezért a Furness kórházba ment. Innen a manchesteri Christie’s kórházba szállították, ahol vérvizsgálatot és biopsziát végeztek rajta. Az eredmények kimutatták, hogy Hodgkin-limfómában szenved. Ryan hat hónapig kemoterápiát kapott, majd egy hónapon keresztül sugárkezeléssel próbálták elpusztítani a megmaradt rákos sejteket, aztán pedig a betegsége remisszióba került.
„Akkor még csak 23 éves voltam, és a COVID idején történt az egész, így valójában nem maradtam le túl sok mindenről. A kezelés után csak vissza akartam térni az élethez. Rögtön visszamentem dolgozni, és találkoztam a barátaimmal” - mondta.
2021. november 5-én Ryan feleségül vette 29 éves párját, Shannont. A házaspárnak 2023 júliusában megszületett a kislánya, a felhőtlen boldogság azonban nem tartott sokáig. 2023 szeptemberében Ryan ismét a Furness General Hospitalba került vérrákkal, amiről eleinte azt hitte, hogy mandulagyulladás. Az első sikertelen beavatkozást követően Ryan 2024 júliusában átesett a második transzplantáción.
A kórházi kezelések alatt Ryan és Shannon úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Believe Within nevű ruhamárkát. Olyan hagyományos és személyre szabható ruhákat szeretnének kínálni, amelyeket a daganatos kezelés alatt álló emberek számára is könnyebb viselni - írja a Mirror. Ryan jelenleg remisszióban van, de rendszeresen kontrollra kell járnia és a szövődményekkel is meg kell küzdenie.
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