JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

6 testrész, amely nélkül simán elélne az ember

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors emberi test
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 19:30
anatómiaevolúcióbiológiaemberi testrészek
Az emberi test sokkal alkalmazkodóbb, mint gondolnánk: vannak szerveink, amelyek nélkül is képesek vagyunk teljes életet élni, sőt, egyesek mára szinte teljesen elveszítették eredeti szerepüket. Mutatjuk, melyek ezek a felesleges testrészek.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az emberi szervezet rendkívüli tartalékokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a túlélést még a legfontosabbnak hitt belső szervek hiányában is.
  • A testünkön számos olyan anatómiai részlet található, amelyek az evolúció során mára teljesen elveszítették az eredeti funkciójukat.
  • A modern orvostudomány fejlődésének köszönhetően olyan beavatkozások után is teljes értékű életet élhetünk, amelyek egykor elképzelhetetlenek voltak.

Elképzelted már, milyen érzés lenne fél tüdővel és egyetlen vesével élni? A modern orvostudománynak és az evolúció trükkjeinek köszönhetően ezek úgynevezet felesleges testrészek, azaz ezek nélkül is teljes és aktív életet élhetünk. Lássuk a többit is!

Felesleges testrészek, belső szervek, amelyek nélkül igenis lehet élni - nagyító alatt az emberi test
Felesleges testrészek, teljes élet. 
Forrás: 123RF

Úgy hittük, pótolhatatlan − Felesleges testrészek, amelyek nélkül vígan elélhetünk

Bár nehéz elképzelni, hogy bizonyos testrészeink nélkül is boldogulhatunk, a tudomány bebizonyította, hogy a szervezetünk igenis képes meglepő megoldásokat találni.

1. A gyomor helyettesíthető

Súlyos betegségek, például daganatok esetén a sebészek képesek a teljes gyomrot eltávolítani. A műtét során a nyelőcsövet közvetlenül a vékonybéllel kötik össze, amely idővel képes alkalmazkodni az új feladathoz. 

Bár a pácienseknek a felépülés után életük végéig sokkal kisebb adagokat kell enniük, és vitaminpótlásra szorulnak, a tápanyagok felszívódása így is megvalósul, a szervezet pedig gyomor nélkül is életben marad.

2. A libabőr-reflex izmai 

Amikor fázol vagy megijedsz, a bőrödön lévő apró izmok megrándulnak, és „felállítják” a szőrszálakat. 

A bundás állatoknál ez életmentő: a felborzolt szőr csapdába ejti a levegőt (így melegít), vagy nagyobbnak és félelmetesebbnek mutatja őket a támadókkal szemben.

Mivel nekünk már nincs bundánk, a libabőr reflexe teljesen haszontalanná vált. Az emberi szervezet így is gond nélkül szabályozza a hőmérsékletét az erek összehúzódásával vagy a verejtékezéssel.

3. A tüdő, amelyből egy is elég a légzéshez

Logikusnak tűnne, hogy mindkettőre elengedhetetlen szükségünk van a túléléshez. Ha azonban az egyik tüdő súlyosan megbetegszik vagy megsérül, a megmaradt fél tágulni kezd, hogy kitöltse a mellkasban keletkezett ürességet, és átvegye a hiányzó rész feladatait. 

Bár a fizikai teljesítőképesség és a tüdőkapacitás némileg csökken, egyetlen egészséges tüdővel is teljesen hétköznapi, aktív életvitelt lehet folytatni.

Emberi testrészek 3D-vel jelölve egy férfi testén belül
A természet rengeteg tartalékkal látta el a testünket. A páros szerveink több kapacitással rendelkeznek, mint amennyire a mindennapi túléléshez szükségünk van.
Forrás: 123RF

4. A lép híján a máj lép működésbe

Bár a lép hiánya miatt a szervezet fogékonyabbá válhat bizonyos bakteriális fertőzésekre, a feladatait szinte észrevétlenül átveszi a máj és a nyirokcsomók hálózata. Megfelelő védőoltásokkal a lép nélkül élő emberek életkilátásai megegyeznek bárki máséval.

5. Epehólyag nélkül is tökéletes kiválasztási folyamat

Ha az epehólyagot kövek vagy gyulladás miatt távolítják el műtéti úton, a máj közvetlenül a vékonybélbe üríti az epét. A folyamatos folydogálás miatt a szervezet ugyanúgy képessé válik lebontani a táplálékot, mint amikor még epehólyaggal működött. A betegeknek mindössze a műtét utáni időszakban kell kerülniük a túlzottan zsíros fogásokat.

6. Veszélyben a kislábujj?

A mai ember járásához és egyensúlyozásához a nagylábujj és a sarok elengedhetetlen, a kislábujj szerepe azonban minimálisra csökkent. Ha valaki egy baleset miatt elveszíti a kislábujját, a járása, futása és egyensúlyérzéke a felépülés után ugyanolyan stabil marad. Az evolúcióbiológusok szerint a kislábujj mérete folyamatosan csökken, és nem kizárt, hogy a távoli jövőben az emberiség teljesen el is veszíti azt.

Kisgyerek és felnőtt lábai egymáson.
Ha valakinek baleset vagy betegség miatt amputálni kell a kislábujját, a szervezet (az agy és a láb izmai) idővel képes kompenzálni a hiányát.
Forrás: 123RF

Az emberi szervezet átlagon felüli alkalmazkodóképessége jól mutatja, hogy a túléléshez nem mindig van szükség minden egyes testrészünkre, hiányuk azonban bizonyos esetekben fokozott odafigyelést és orvosi gondozást igényelhet.

Az emberi test lenyűgöző dolgokra képes:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu