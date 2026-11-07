6 testrész, amely nélkül simán elélne az ember

Az emberi szervezet rendkívüli tartalékokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a túlélést még a legfontosabbnak hitt belső szervek hiányában is.

A testünkön számos olyan anatómiai részlet található, amelyek az evolúció során mára teljesen elveszítették az eredeti funkciójukat.

A modern orvostudomány fejlődésének köszönhetően olyan beavatkozások után is teljes értékű életet élhetünk, amelyek egykor elképzelhetetlenek voltak.

Elképzelted már, milyen érzés lenne fél tüdővel és egyetlen vesével élni? A modern orvostudománynak és az evolúció trükkjeinek köszönhetően ezek úgynevezet felesleges testrészek, azaz ezek nélkül is teljes és aktív életet élhetünk. Lássuk a többit is!

Felesleges testrészek, teljes élet.

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Úgy hittük, pótolhatatlan − Felesleges testrészek, amelyek nélkül vígan elélhetünk

Bár nehéz elképzelni, hogy bizonyos testrészeink nélkül is boldogulhatunk, a tudomány bebizonyította, hogy a szervezetünk igenis képes meglepő megoldásokat találni.

1. A gyomor helyettesíthető

Súlyos betegségek, például daganatok esetén a sebészek képesek a teljes gyomrot eltávolítani. A műtét során a nyelőcsövet közvetlenül a vékonybéllel kötik össze, amely idővel képes alkalmazkodni az új feladathoz.

Bár a pácienseknek a felépülés után életük végéig sokkal kisebb adagokat kell enniük, és vitaminpótlásra szorulnak, a tápanyagok felszívódása így is megvalósul, a szervezet pedig gyomor nélkül is életben marad.

2. A libabőr-reflex izmai

Amikor fázol vagy megijedsz, a bőrödön lévő apró izmok megrándulnak, és „felállítják” a szőrszálakat.

A bundás állatoknál ez életmentő: a felborzolt szőr csapdába ejti a levegőt (így melegít), vagy nagyobbnak és félelmetesebbnek mutatja őket a támadókkal szemben.

Mivel nekünk már nincs bundánk, a libabőr reflexe teljesen haszontalanná vált. Az emberi szervezet így is gond nélkül szabályozza a hőmérsékletét az erek összehúzódásával vagy a verejtékezéssel.

3. A tüdő, amelyből egy is elég a légzéshez

Logikusnak tűnne, hogy mindkettőre elengedhetetlen szükségünk van a túléléshez. Ha azonban az egyik tüdő súlyosan megbetegszik vagy megsérül, a megmaradt fél tágulni kezd, hogy kitöltse a mellkasban keletkezett ürességet, és átvegye a hiányzó rész feladatait.