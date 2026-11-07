6 testrész, amely nélkül simán elélne az ember

Elképzelted már, milyen érzés lenne fél tüdővel és egyetlen vesével élni? A modern orvostudománynak és az evolúció trükkjeinek köszönhetően ezek úgynevezet felesleges testrészek, azaz ezek nélkül is teljes és aktív életet élhetünk. Lássuk a többit is!
Bár nehéz elképzelni, hogy bizonyos testrészeink nélkül is boldogulhatunk, a tudomány bebizonyította, hogy a szervezetünk igenis képes meglepő megoldásokat találni.
Súlyos betegségek, például daganatok esetén a sebészek képesek a teljes gyomrot eltávolítani. A műtét során a nyelőcsövet közvetlenül a vékonybéllel kötik össze, amely idővel képes alkalmazkodni az új feladathoz.
Bár a pácienseknek a felépülés után életük végéig sokkal kisebb adagokat kell enniük, és vitaminpótlásra szorulnak, a tápanyagok felszívódása így is megvalósul, a szervezet pedig gyomor nélkül is életben marad.
Amikor fázol vagy megijedsz, a bőrödön lévő apró izmok megrándulnak, és „felállítják” a szőrszálakat.
A bundás állatoknál ez életmentő: a felborzolt szőr csapdába ejti a levegőt (így melegít), vagy nagyobbnak és félelmetesebbnek mutatja őket a támadókkal szemben.
Mivel nekünk már nincs bundánk, a libabőr reflexe teljesen haszontalanná vált. Az emberi szervezet így is gond nélkül szabályozza a hőmérsékletét az erek összehúzódásával vagy a verejtékezéssel.
Logikusnak tűnne, hogy mindkettőre elengedhetetlen szükségünk van a túléléshez. Ha azonban az egyik tüdő súlyosan megbetegszik vagy megsérül, a megmaradt fél tágulni kezd, hogy kitöltse a mellkasban keletkezett ürességet, és átvegye a hiányzó rész feladatait.
Bár a fizikai teljesítőképesség és a tüdőkapacitás némileg csökken, egyetlen egészséges tüdővel is teljesen hétköznapi, aktív életvitelt lehet folytatni.
Bár a lép hiánya miatt a szervezet fogékonyabbá válhat bizonyos bakteriális fertőzésekre, a feladatait szinte észrevétlenül átveszi a máj és a nyirokcsomók hálózata. Megfelelő védőoltásokkal a lép nélkül élő emberek életkilátásai megegyeznek bárki máséval.
Ha az epehólyagot kövek vagy gyulladás miatt távolítják el műtéti úton, a máj közvetlenül a vékonybélbe üríti az epét. A folyamatos folydogálás miatt a szervezet ugyanúgy képessé válik lebontani a táplálékot, mint amikor még epehólyaggal működött. A betegeknek mindössze a műtét utáni időszakban kell kerülniük a túlzottan zsíros fogásokat.
A mai ember járásához és egyensúlyozásához a nagylábujj és a sarok elengedhetetlen, a kislábujj szerepe azonban minimálisra csökkent. Ha valaki egy baleset miatt elveszíti a kislábujját, a járása, futása és egyensúlyérzéke a felépülés után ugyanolyan stabil marad. Az evolúcióbiológusok szerint a kislábujj mérete folyamatosan csökken, és nem kizárt, hogy a távoli jövőben az emberiség teljesen el is veszíti azt.
Az emberi szervezet átlagon felüli alkalmazkodóképessége jól mutatja, hogy a túléléshez nem mindig van szükség minden egyes testrészünkre, hiányuk azonban bizonyos esetekben fokozott odafigyelést és orvosi gondozást igényelhet.
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