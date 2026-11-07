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Young G. Béci elárulta: ha a nővére nem jelentkezik az X-Faktorba, ma nem lenne az, aki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hajdú Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 07. 20:00
Young G Bécivaló világX-Faktor
A rapper Hajdú Péterhez költözött be a minap, hogy egy komolyabb, egész napos beszélgetés során meséljen kalandos életéről. A fordulópontot a Való Világ negyedik évada hozta meg számára, melyben testvérével, Gigivel szerepeltek együtt. Young G.Béci ekkor lépett a siker útjára, amire végül a nővére terelte rá egy telefonhívással.
Buster
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2010 nagy év volt a Való Világ történetében. A valóságshow negyedik évadában olyan karakterek tűntek fel, mint a győztes Alekosz, Baukó Éva, Simor Olivér, vagy éppen a testvérpár, Gigi és Béci. Ez volt az a széria, amelyből a legtöbb szereplő fent is tudott maradni a felszínen úgy, hogy a mai napig rendszeres szereplői a különböző műsoroknak, és persze a bulvárnak. A Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb részében Yung G. Béci volt a vendég, aki 16 évvel a feltűnése után elmesélte, hogy is került be a műsorba. Hát nem úgy, ahogy mindannyian gondoljuk…

Young G. Béci elárulta, hogy került be a Való Világba.
Young G. Béci a Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén mesélt a kezdetekről (Fotó: YouTube)

Young G. Béci: „Akkoriban inkább az ének volt a fontos. Nem is voltak rapperek szerintem”

2010-et írunk és akkoriban ez volt az a tévéműsor, amivel nagy hírnevet tudtál magadnak szerezni. Gyerekcipőben járt itthon a YouTube. Éppen tértünk át az iWiWről a Facebookra. Megasztár már volt, de mostanában menő az, hogy rapperek is jelentkeznek. Akkoriban inkább az ének volt a fontos. Nem is voltak rapperek szerintem. Nagyon jó, hogy ma már mennek a Megasztárba és az X-Faktorba is, és működnek” – kezdte a Frizbi TV stúdiójában Young G. Béci, aki ezen a ponton elárulta, őt nem találták elég érdekesnek a Való Világ készítői, így négyszer is hallotta a sokat sejtető búcsúmondatot, ami röviden így szólt: Köszönjük, majd értesítjük. „Engem egyébként nem választottak be a Való Világba. A húgom volt, aki egyébként énekelt, és az X-Faktorba jelentkezett. Persze én voltam a Való Világ egyen, kettőn és a hármon is, de sosem választottak be” – mesélte nevetve Hajdú Péternek a Farm VIP idei évadának győztese.

Kijöttem a negyedik széria válogatójáról, és biztos voltam benne, hogy nem fognak visszahívni”

De, akkor hogyan jutott be mégis a legendás valóságshow negyedik évadába? Béci erre is megadta a választ. „Több állomásos dolog volt, és mindig kérdeztek valamit. Kiderült, hogy vicces fiú vagy-e vagy jópofa. Hogy kötődhet-e hozzád valami, de nálam semmi nem volt. Mentem haza Leányfalura és Szentendrén megálltam egy benzinkúton, amikor hívott a húgom és kérdezte, hogy én bemennék-e a Való Világba. Nem értettem, miről beszél, mire közölte, hogy őt direktbe hívták. Ő pedig mondta nekik, hogy egyedül nem menne be. Csak a testvérével, vagyis velem. Ez pedig megtetszett nekik. Végül bekerültünk az élő műsorba, ahol beválasztottak bennünket a villába. Szóval ha rajtam múlott volna… Ez végül nagyon sokat adott ahhoz, hogy nagy hírnevet kapjak, és tovább tudjak menni a zenével” – árulta el a rapper.

 

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