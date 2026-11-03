"Mit tegyek? Szeretem a feleségemet, de titkon a megszállottja vagyok a lányom barátnőjének édesanyjának!"

Kényes problémával fordult a The Sun nevű brit lap tanácsadójához egy 49 éves férfi, aki már 22 éve házasságban él és két lányt nevelnek a feleségével. A levelében elárulta, bár szereti a párját és boldog a kapcsolatuk, mégsem tudja kiverni a fejéből azt a nőt, akit még az iskola kapujában pillantott meg és azóta teljesen a megszállottjává vált.

Egy másik nő megszállottja a házasságban élő férfi / Fotó: 123RF

Egy másik nő megszállottja a házasságban élő férfi

Ő a kisebbik lányom egyik barátnőjének az édesanyja, és teljesen le voltam nyűgözve, amikor először megpillantottam. Lélegzetelállítóan gyönyörű, emlékszem, szóhoz sem jutottam

- emlékezett vissza a férfi, hozzátéve, amikor szóba elegyedtek, a nő pedig rámosolygott, görcsbe rándult a gyomra, ami teljesen váratlanul érte. Ezután a legkedvesebb tevékenysége lett az, hogy reggelente elkísérte a gyerekeit az iskolába. Minden egyes nap abban reménykedett, hogy találkozik a hölggyel, akivel a legrövidebb beszélgetés is órákra képes volt izgalommal eltölteni. Ezeket a diskurzusokat később magában kielemezte, hogy rájöjjön, vajon a nő is érzi-e a szikrát kettejük közt.

Nem sokkal később már állandóan rá gondoltam, és folyamatosan feljártam a közösségi média oldalaira. A lányaink most már idősebbek, és nem kell elvinnem őket az iskolába, de még mindig ugyanazon a településen élünk. Valahányszor meglátom azt a nőt a boltokban vagy a középiskolai eseményeken, a szívem kihagy egy ütemet. Nem számít, mennyi idő telik el, nem tudom magam mögött hagyni ezeket az érzéseket, és ez kezd felemészteni. Miért vagyok ennyire oda valakiért, akivel soha nem voltam együtt, és miért nem tudom elengedni?

- tette fel a kérdést a gyötrődő férfi.

A tanácsadó, Deidre úgy vélte, mindaz, amit a levélíró érez, jó példa a limerenciára, vagyis az intenzív rajongásra, amikor valaki megszállottan rajongani kezd egy másik személy iránt.

Fel kell ismerned, hogy ennyi év után is inkább egy lehetőséghez ragaszkodsz, mintsem egy kapcsolathoz. Kérdezd meg magadtól, mit ad neked ez a fantáziálás, és miért van ekkora hatalma feletted

- tette hozzá Deidre, majd azt javasolta a férfinak, igyekezzen korlátozni a találkozásokat a hölggyel, hagyjon fel a közösségi oldalainak követésével, és inkább a házasságára irányítsa a figyelmét és az energiáit.