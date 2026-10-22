Te is C-vitaminnal tömöd magad? Ismerd meg a leggyakoribb tévhiteket

Megelőzés helyett enyhítés: a C-vitamin nem védi meg a szervezetet a nátha elkapásától, csupán a megbetegedés lefolyását teheti gyorsabbá és enyhébbé.

a C-vitamin nem védi meg a szervezetet a nátha elkapásától, csupán a megbetegedés lefolyását teheti gyorsabbá és enyhébbé. Tévhit a rák kezelésében: a szájon át szedett aszkorbinsavnak nincs daganatellenes hatása, a magas dózisú intravénás kezelés pedig kizárólag kiegészítő terápiaként alkalmazható.

a szájon át szedett aszkorbinsavnak nincs daganatellenes hatása, a magas dózisú intravénás kezelés pedig kizárólag kiegészítő terápiaként alkalmazható. Túladagolás és források: a paprika jóval több C-vitamint tartalmaz, mint a narancs, a napi 2000 milligramm feletti tartós bevitel pedig emésztési panaszokat és vesekövet okozhat.

Ma pontosan 40 éve, hogy elhunyt Szent-Györgyi Albert, aki a szegedi paprikából kivont aszkorbinsav felfedezésével írta be magát a tudománytörténetbe. A Nobel-díjas tudós munkássága gyökeresen megváltoztatta az egészségmegőrzésről alkotott képünket, az évtizedek során mégis számos népszerű mítosz tapadt a nevéhez fűződő vegyülethez. A C-vitamin a mai napig a leggyakrabban fogyasztott mikrotápanyag, a reklámok és a népi hiedelmek miatt azonban sokan hibásan adagolják vagy nem létező csodahatásokat várnak tőle. Szent-Györgyi halálának negyvenedik évfordulója kiváló apropó arra, hogy tisztázzuk a leggyakoribb félreértéseket, és rendet tegyünk a tények között.

A C-vitamin hőérzékeny vegyület, ezért 40 fok felett gyorsan lebomlik, így a forró teába kevert vitaminos italporok elveszítik hatékonyságukat. Fotó: Shutterstock

Valóban megvéd a C-vitamin a náthától?

A legelterjedtebb tévhit, hogy a nagy dózisú aszkorbinsav megelőzi a meghűlést. A kutatások alapján a rendszeres szedés nem csökkenti a fertőzés elkapásának esélyét, egyedül a szélsőséges fizikai igénybevételnek kitett élsportolóknál figyeltek meg 50 százalékos védőhatást. Átlagos életmód mellett a rendszeres bevitele csupán abban segít, hogy a betegség lefolyása valamivel enyhébb legyen, és pár nappal hamarabb meggyógyuljunk.

Sokan a citrusféléket tartják a legjobb természetes forrásnak, ám ez is tévedés. Míg egy narancs körülbelül 70 milligrammot tartalmaz, egyetlen piros kaliforniai paprikában akár 200-300 milligramm C-vitamin is lehet. A kivi, a brokkoli, a kelbimbó és a bogyós gyümölcsök mind megelőzik a citromot. Fontos tudni, hogy a hatóanyag hőérzékeny: 40 fok felett lebomlik, így a forró teába kevert italporok vagy a megfőzött zöldségek már lényegesen kevesebb értékes tápanyagot tartalmaznak. A csipkebogyó teát például hideg áztatással érdemes készíteni, és kerülendő a fémkanál használata, mert a fémek gyorsítják az oxidációt.