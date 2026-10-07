Cigaretta okozhatott épülettüzet – a tűzoltók versenyt futottak az idővel

Hétfőn, nem sokkal éjfél előtt tűz ütött ki a belényesi sportbázis épületében, Bihar megyében. A Bihar megyei katasztrófavédelem előzetes vizsgálata szerint a tüzet dohányzás okozhatta – írta a Maszol.

A belényesi sportbázis épületében keletkezett tüzet az előzetes vizsgálatok szerint egy cigaretta okozhatta

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A riasztást követően a tűzoltók a helyszínre vonultak, ahol érkezésükkor már lángok borították az épület tetőszerkezetét és az egyik helyiséget.

A tűz továbbterjedésének veszélye is fennállt, mivel a lángoló épülettől mindössze mintegy fél méterre egy másik épület állt. A tűzoltóknak alig több mint fél óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat, így a szomszédos épületet és a sportbázis többi helyiségét is megóvták a tűztől.

Jelentős károkat okozott a tűz a sportbázis épületében

A lángok mintegy 60 négyzetméteren károsították a tetőszerkezetet, valamint megrongálták az érintett helyiség falait is, amelyek faszerkezetre épültek.

A hősugárzás a szomszédos épületben is károkat okozott: annak hőszigetelése mintegy 100 négyzetméteren rongálódott meg.

Az előzetes vizsgálatok alapján a tűz dohányzás következtében keletkezhetett.

Fontos figyelmeztetést adtak ki a tűzoltók

A Bihar megyei katasztrófavédelem az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a dohányzásból eredő tüzek megelőzésére. Arra kérik a lakosságot, hogy ne dohányozzanak olyan helyiségekben, ahol gyúlékony anyagokat használnak vagy tárolnak, és az égő cigarettát soha ne hagyják felügyelet nélkül.

A cigarettát kidobás előtt teljesen el kell oltani, a csikkeket pedig megfelelő hamutartóban kell elhelyezni. A tűzoltók arra is figyelmeztettek, hogy senki ne dohányozzon ágyban, különösen fáradtan, alkoholfogyasztás vagy altató bevétele után.

Mint hangsúlyozták, egy égve felejtett cigaretta néhány perc alatt tüzet okozhat, ezért a helyiség elhagyása előtt meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó cigarettavég.