Cigaretta okozhatott épülettüzet – a tűzoltók versenyt futottak az idővel

Hétfőn, nem sokkal éjfél előtt tűz ütött ki a belényesi sportbázis épületében, Bihar megyében. A Bihar megyei katasztrófavédelem előzetes vizsgálata szerint a tüzet dohányzás okozhatta – írta a Maszol.
A riasztást követően a tűzoltók a helyszínre vonultak, ahol érkezésükkor már lángok borították az épület tetőszerkezetét és az egyik helyiséget.
A tűz továbbterjedésének veszélye is fennállt, mivel a lángoló épülettől mindössze mintegy fél méterre egy másik épület állt. A tűzoltóknak alig több mint fél óra alatt sikerült megfékezniük a lángokat, így a szomszédos épületet és a sportbázis többi helyiségét is megóvták a tűztől.
A lángok mintegy 60 négyzetméteren károsították a tetőszerkezetet, valamint megrongálták az érintett helyiség falait is, amelyek faszerkezetre épültek.
A hősugárzás a szomszédos épületben is károkat okozott: annak hőszigetelése mintegy 100 négyzetméteren rongálódott meg.
Az előzetes vizsgálatok alapján a tűz dohányzás következtében keletkezhetett.
A Bihar megyei katasztrófavédelem az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a dohányzásból eredő tüzek megelőzésére. Arra kérik a lakosságot, hogy ne dohányozzanak olyan helyiségekben, ahol gyúlékony anyagokat használnak vagy tárolnak, és az égő cigarettát soha ne hagyják felügyelet nélkül.
A cigarettát kidobás előtt teljesen el kell oltani, a csikkeket pedig megfelelő hamutartóban kell elhelyezni. A tűzoltók arra is figyelmeztettek, hogy senki ne dohányozzon ágyban, különösen fáradtan, alkoholfogyasztás vagy altató bevétele után.
Mint hangsúlyozták, egy égve felejtett cigaretta néhány perc alatt tüzet okozhat, ezért a helyiség elhagyása előtt meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó cigarettavég.
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