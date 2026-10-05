Újra eláraszthatja Európát a fekete halál? Pestisriadó Szibériában: meghalt egy laboráns, kórházakat zártak le

Több kórházat is lezártak és karantén alá helyeztek, miközben a „fekete halálként” is emlegetett pestis terjedéséről érkeztek hírek. Szibériában eddig összesen öt egészségügyi intézményt zártak le egy lehetséges pestisjárvány miatt.
A beszámolók szerint az egészségügyi intézményekben legalább háromhetes karantént rendeltek el, miután egy laboratóriumi dolgozó meghalt a pestis egy „meg nem határozott formájában” Oroszországban. A Baikal People független sajtóorgánum értesülései szerint az oroszországi Irkutszki területen három hétre karantén alá helyeztek több kórházat, miután meghalt a 28 éves laboratóriumi technikus, Darja Sipilova.
A nő a hírek szerint munka közben összetört egy olyan kémcsövet, amely élő Yersinia pestis baktériumot tartalmazott. Ez a baktérium okozza a pestist, azt a súlyos fertőző betegséget, amely természetes körülmények között elsősorban kisebb emlősökben és az azokon élő bolhákban fordul elő.
Az incidens szeptember 25-én történt az Irkutszki Pestisellenes Intézetben, miközben a laboratóriumi dolgozó mintákkal dolgozott. Az eset miatt egyre nagyobb az aggodalom: míg kezdetben egyetlen kórház volt érintett, a hírek szerint mostanra már öt egészségügyi intézményben vezettek be korlátozásokat.
Az irkutszki hatalmas alumíniumüzemben időközben kötelezővé tették a maszkviselést is, a koronavírus-járvány idején Nagy-Britanniában alkalmazott intézkedésekhez hasonlóan.
Egyes amerikai politikusok már azt sürgetik, hogy a helyzet tisztázásáig függesszék fel az Oroszországba tartó, illetve onnan induló kereskedelmi légi járatokat. A tüdőpestis első tünetei jellemzően a fertőződést követő 4–7 napon belül jelentkeznek, jelenleg pedig a hírek szerint mintegy 200 embert tartanak megfigyelés alatt.
Az érintett intézmények között lehet az 1-es, a 3-as és a 10-es számú Városi Klinikai Kórház, valamint az Ivano-Matrenyinszkaja Városi Gyermekklinikai Kórház is. A Baikal People egy egészségügyi forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az irkutszki orvosok „már nyíltan pestisről beszélnek”.
A sajtóértesülések szerint a szibériai Irkutszki terület egészségügyi hatóságai megerősítették, hogy közel 200 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. Az érintett kórházakat szigorúan lezárták: senki sem hagyhatja el az intézményeket, és a hozzátartozók sem látogathatják az ott tartózkodókat.
A The Moscow Times beszámolója szerint Alekszej Cidenov, a szomszédos Burját köztársaság vezetője megerősítette, hogy a nő a pestis egyelőre pontosan meg nem határozott formájában halt meg. A hírek szerint azokat a mentőautókat, amelyek a fertőzöttel kapcsolatba került személyeket vizsgálatokra szállították, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) munkatársai is kísérték – írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.