Újra eláraszthatja Európát a fekete halál? Pestisriadó Szibériában: meghalt egy laboráns, kórházakat zártak le

Több kórházat is lezártak és karantén alá helyeztek, miközben a „fekete halálként” is emlegetett pestis terjedéséről érkeztek hírek. Szibériában eddig összesen öt egészségügyi intézményt zártak le egy lehetséges pestisjárvány miatt.

Pestisriadó Szibériában: kórházakat zártak le, közel 200 embert figyelnek meg Fotó: unsplash.com

Pestisriadó Szibériában: kórházakat zártak le, közel 200 embert figyelnek meg

A beszámolók szerint az egészségügyi intézményekben legalább háromhetes karantént rendeltek el, miután egy laboratóriumi dolgozó meghalt a pestis egy „meg nem határozott formájában” Oroszországban. A Baikal People független sajtóorgánum értesülései szerint az oroszországi Irkutszki területen három hétre karantén alá helyeztek több kórházat, miután meghalt a 28 éves laboratóriumi technikus, Darja Sipilova.

A nő a hírek szerint munka közben összetört egy olyan kémcsövet, amely élő Yersinia pestis baktériumot tartalmazott. Ez a baktérium okozza a pestist, azt a súlyos fertőző betegséget, amely természetes körülmények között elsősorban kisebb emlősökben és az azokon élő bolhákban fordul elő.

Az incidens szeptember 25-én történt az Irkutszki Pestisellenes Intézetben, miközben a laboratóriumi dolgozó mintákkal dolgozott. Az eset miatt egyre nagyobb az aggodalom: míg kezdetben egyetlen kórház volt érintett, a hírek szerint mostanra már öt egészségügyi intézményben vezettek be korlátozásokat.

Az irkutszki hatalmas alumíniumüzemben időközben kötelezővé tették a maszkviselést is, a koronavírus-járvány idején Nagy-Britanniában alkalmazott intézkedésekhez hasonlóan.