Jégdarazápor csap le az országra

Csütörtökön fokozatosan csökken a magasszintű felhőzet, ugyanakkor hazánk középső és keleti tájain, illetve kisebb körzetekben másutt is időszakosan felhősebb lehet az ég, majd délutántól sokfelé csökken a felhőzet. Néhol - főként északkeleten, keleten - kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat, Szabolcsban akár az ég is megdörrenhet. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül. A délutáni órákra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő - írta a HungaroMet.

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Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Kora reggel ismét lehetnek párás, ködös körzetek. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.