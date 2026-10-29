Horrorőrült vagy? Teszteld tudásod a Paranormal Activity 7. részéről – Kvíz

Műfajában szinte teljesen rendhagyónak számított a Paranormal Activity első része 2007-ben. Habár korábban is létezett kézikamerás koncepcióban készült horrorfilm, a Parajelenségek nemcsak visszahozta, de népszerűvé is tette a formátumot. Tizenöt év alatt összesen hét film készült, habár a legutolsó inkább amolyan rebootnak mondható. A Parajelenségek: Kapcsolódás című alkotást pontosan 5 évvel ezelőtt, 2021. október 29-én mutatták be a magyar mozikban, ennek apropóján készítettünk egy kvízt a sikerfilmből.

Jelenetkép a Paranormal Activity: Next of Kin című filmből

Paranormal Activity: Next of Kin, avagy 5 éves a Parajelenségek: Kapcsolódás

A korábbi részektől elszakadó, teljesen új történetet feldolgozó Kapcsolódás a kritikák szerint a harmadik legrosszabb epizód lett a hétből. A közönségsikerét már kevésbé tudták mérni, ez a film ugyanis nem került a mozikba, hanem egyből a Paramount streaming-oldalán debütált. Az IMDb oldalán mindössze 5,3 pontot kapott a tízből, bár a közönségértékelő oldalon a legjobban teljesítő első epizód is mindössze 6,3 pontot kapott. Mindennek ellenére már készül a 8. rész, amely visszanyúlva a gyökerekhez ismét az első részből ismert családi házban játszódik majd. A filmet Ian Tuason rendezi, a producerek között van James Wan, Jason Blum és az eredeti film alkotója, Oren Peli. A címe egyelőre nem ismert, az amerikai bemutató 2027. május 21-én várható.

Paranormal Activity kvíz

Amíg az új filmre várunk, álljunk meg egy kicsit és emlékezzünk vissza a legutóbbi, hetedik epizódra, tekintve, hogy kerek évfordulóját ünnepeljük. Az alábbi kvízben tesztelheted, mekkora rajongó is vagy valójában. Felkészültél? Induljon a kvíz!