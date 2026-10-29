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Horrorőrült vagy? Teszteld tudásod a Paranormal Activity 7. részéről – Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors filmes kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 29. 16:30
Paranormal Activityévfordulóbemutatóhorrorfilm
Te is élsz-halsz a horrorfilmekért? Ha igen, a legjobb időszakod élheted halloween közeledtével, hiszen ebben az időszakban minden streaming platform előtérbe helyezi a hátborzongató alkotásokat. A Paranormal Activity 7. bemutatásának ötödik évfordulója alkalmából hoztunk egy kvízt a rendhagyó horrorfilmről.
Vági Bence
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Műfajában szinte teljesen rendhagyónak számított a Paranormal Activity első része 2007-ben. Habár korábban is létezett kézikamerás koncepcióban készült horrorfilm, a Parajelenségek nemcsak visszahozta, de népszerűvé is tette a formátumot. Tizenöt év alatt összesen hét film készült, habár a legutolsó inkább amolyan rebootnak mondható. A Parajelenségek: Kapcsolódás című alkotást pontosan 5 évvel ezelőtt, 2021. október 29-én mutatták be a magyar mozikban, ennek apropóján készítettünk egy kvízt a sikerfilmből.

Jelenetkép a Paranormal Activity: Next of Kin című filmből
Jelenetkép a Paranormal Activity: Next of Kin című filmből

Paranormal Activity: Next of Kin, avagy 5 éves a Parajelenségek: Kapcsolódás

A korábbi részektől elszakadó, teljesen új történetet feldolgozó Kapcsolódás a kritikák szerint a harmadik legrosszabb epizód lett a hétből. A közönségsikerét már kevésbé tudták mérni, ez a film ugyanis nem került a mozikba, hanem egyből a Paramount streaming-oldalán debütált. Az IMDb oldalán mindössze 5,3 pontot kapott a tízből, bár a közönségértékelő oldalon a legjobban teljesítő első epizód is mindössze 6,3 pontot kapott. Mindennek ellenére már készül a 8. rész, amely visszanyúlva a gyökerekhez ismét az első részből ismert családi házban játszódik majd. A filmet Ian Tuason rendezi, a producerek között van James Wan, Jason Blum és az eredeti film alkotója, Oren Peli. A címe egyelőre nem ismert, az amerikai bemutató 2027. május 21-én várható.

Paranormal Activity kvíz

Amíg az új filmre várunk, álljunk meg egy kicsit és emlékezzünk vissza a legutóbbi, hetedik epizódra, tekintve, hogy kerek évfordulóját ünnepeljük. Az alábbi kvízben tesztelheted, mekkora rajongó is vagy valójában. Felkészültél? Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Miért utazik Margot egy elszigetelt vallási közösséghez?

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