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Lehűléssel jönnek a záporok, és ez még nem minden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 07:00
szélzápor
Erős szélre kell készülni a következő napokban. Az időjárás előrejelzések lehűlést ígérnek.
Bors
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Lehűlés, záporok, erős szél. Az időjárás előrejelzések kellemetlen fordulatot jeleznek a hétvégére. Mutatjuk a részleteket!

Széllel keményít be az időjárás
Széllel keményít be az időjárás
Fotó: Pexels 

Ezt hozza az időjárás

Pénteken már felhősebb időre számíthatunk, főként éjszaka fordulhatnak elő további záporok. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüthet a nap. Az északnyugatira forduló szél élénk, erős lökésekkel fúj, majd napközben mérséklődik. Hajnalban 4–16, délután 16–23 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás, és néhol továbbra is előfordulhat még kisebb eső, zápor. A nyugatias szél is megélénkül, így már jóval frissebb időben telik a hétvége első napja. Hajnalban 1–12, délután 16–21 fok várható - írja a Köpönyeg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu