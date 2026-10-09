Lehűléssel jönnek a záporok, és ez még nem minden

Lehűlés, záporok, erős szél. Az időjárás előrejelzések kellemetlen fordulatot jeleznek a hétvégére. Mutatjuk a részleteket!

Széllel keményít be az időjárás

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Ezt hozza az időjárás

Pénteken már felhősebb időre számíthatunk, főként éjszaka fordulhatnak elő további záporok. Napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüthet a nap. Az északnyugatira forduló szél élénk, erős lökésekkel fúj, majd napközben mérséklődik. Hajnalban 4–16, délután 16–23 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás, és néhol továbbra is előfordulhat még kisebb eső, zápor. A nyugatias szél is megélénkül, így már jóval frissebb időben telik a hétvége első napja. Hajnalban 1–12, délután 16–21 fok várható - írja a Köpönyeg.