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Egyre csípősebbek lesznek a reggelek: akár eddig is lezuhanthat a hőmérséklet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hőmérséklet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 07:00
időjárás-előrejelzésidőjárásreggel
Fagyos reggelekre kell felkészülnünk. Az időjárás-előrejelzés szerint szerdán hajnalban 0 és 5 fok között alakulhat a hőmérséklet, a fagyzugokban pedig gyenge fagy is lehet, míg csütörtökön hajnalban -3 és 9, délután 16–21 fok várható. Mutatjuk a részleteket!
H. A.
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Csípős reggeleket jósol az időjárás-előrejelzés. Míg korábban kedd hajnalra -2 és 8, délutánra 13–18 fok közötti hőmérsékletet ígértek, addig csütörtökön még ennél is fagyosabban indulhat a nap.

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Csípős reggeleket jósol az időjárás-előrejelzés / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csípős reggeleket jósol az időjárás-előrejelzés

Szerdán több órára kisüthet a nap a fátyol- és gomolyfelhők mögül, és az idő is száraz marad. A Dunántúl északnyugati részén néhol gyenge eső előfordulhat, a légmozgás azonban mérsékelt marad. Hajnalban 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, a fagyzugokban gyenge fagy is lehet, délután 13–18 fok várható.

 

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel. A nap második felében, és elsősorban északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban -3 és 9, délután 16–21 fok várható - írja a Köpönyeg.

 

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