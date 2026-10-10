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Esőfelhők lepik el az országot szombaton – mutatjuk, hol ázhatnak el a hétvégi programok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 07:00
záporszombat
Nem mindenhol kedvez majd az időjárás a hétvégi programoknak: szombaton délnyugat felől egyre többfelé beborul az ég, és az esernyőkre is szükség lehet. Míg az ország keleti részén még több órára kisüthet a nap, máshol már napközben megérkezhet az eső. Estére egyre több térségben várható csapadék, a hőmérséklet azonban helyenként még a 22 fokot is meghaladhatja.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szombat reggeltől szombat éjfélig: délnyugat felől beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek. 

Időjárás szombaton: sokfelé eső és zápor várható, akár 22 fok is lehet
Időjárás szombaton: sokfelé eső és zápor várható, akár 22 fok is lehet Fotó: unsplash.com

Időjárás szombaton: sokfelé eső és zápor várható, akár 22 fok is lehet

Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17, 22 fok között várható, de a Dunántúl délkeleti felén ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb délkeleti, keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet.

Esőfelhők lepik el az országot szombaton – mutatjuk, hol ázhatnak el a hétvégi programok
Esőfelhők lepik el az országot szombaton – mutatjuk, hol ázhatnak el a hétvégi programok Fotó: HungaroMet

 

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