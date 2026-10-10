Esőfelhők lepik el az országot szombaton – mutatjuk, hol ázhatnak el a hétvégi programok

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szombat reggeltől szombat éjfélig: délnyugat felől beborul az ég, de naposabb tájak a Tiszántúlon még délután is lehetnek.
Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de a délkeleti, keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől az ország délkeleti kétharmadán már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17, 22 fok között várható, de a Dunántúl délkeleti felén ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb délkeleti, keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet.
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