„Ha tehetné, már most kiutasítaná őket az országból” – Vilmos herceg forr a dühtől Harry és Meghan legújabb húzása miatt

Sajtóértesülések szerint Vilmos herceget valósággal feldühítette Harry herceg és Meghan Markle legutóbbi nyilvános szereplése. Egy királyi bennfentes azt állítja, hogy Sussex hercegének és hercegnéjének nottinghami látogatása volt az utolsó csepp a pohárban a walesi herceg számára.
Harry herceg és Meghan Markle október 15-én, csütörtökön látogatott el az angliai East Midlands régióba, ahol felkeresték a Community Recording Studio (CRS) nevű közösségi stúdiót és a Himmah jótékonysági szervezetet, valamint az utcákon összegyűlt rajongókat is üdvözölték. A New Idea Royal című lapnak nyilatkozó királyi bennfentes szerint azonban a látogatás alaposan felbőszítette Harry bátyját, Vilmos herceget.
Vilmos herceg valósággal forrong a dühtől
– állította a forrás.
Vilmos egyszerűen nem akart hinni a szemének. Ez volt számára az utolsó csepp a pohárban. Az egész látogatás annyira hasonlított egy hivatalos királyi eseményre, hogy ennél jobban már nem is lehetett volna. Mintha Harry és Meghan teljesen figyelmen kívül hagyták volna Károly levelét. Vilmos rettenetesen dühös a történtek miatt
– tette hozzá a bennfentes.
„Vilmos egy pillanatig sem habozna, hogy minden tőle telhetőt megtegyen Harry herceg és Meghan Markle megakadályozására. Annyira dühös, hogy ha tehetné, akár már most kiutasítaná őket az országból.
Vilmos egyszerűen nem akart hinni a szemének. Ez volt számára az utolsó csepp a pohárban.
Az egész látogatás annyira hasonlított egy hivatalos királyi eseményre, hogy ennél jobban már nem is lehetett volna. Mintha Harry és Meghan teljesen figyelmen kívül hagyták volna Károly levelét. Vilmos rettenetesen dühös a történtek miatt.
Egy pillanatig sem habozna, hogy minden hatalmát latba vesse a megállításuk érdekében. Olyannyira felháborodott, hogy ha rajta múlna, már most kitenné őket az országból”
– állította.
Mint ismeretes, Harry herceget és Meghan Markle-t III. Károly király egy szeptemberben széles körben terjesztett levelében „hivatalos királyi feladatokat nem ellátó családtagokként és magánszemélyekként” határozta meg, amikor visszatértek az Egyesült Királyságba.
Ennek ellenére Sussex hercege és hercegnéje ismét Nottinghambe látogatott, abba a városba, amelyet 2017-ben még a királyi család aktív, hivatalos feladatokat ellátó tagjaiként kerestek fel. Ez volt az első közös nyilvános szereplésük azóta, hogy visszatértek az országba.
A bennfentes szerint Vilmos herceg és a király tanácsadói között jelenleg is sürgős, feszült hangulatú egyeztetések zajlanak arról, hogyan akadályozhatnák meg, hogy Harry és Meghan a jövőben kéretlenül megjelenjenek más rendezvényeken, vagy hogy nyilvános szerepléseik egybeessenek a királyi család magas rangú tagjainak hivatalos programjaival – hívta fel a figyelmet a Daily Star.
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