JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt csinálja Katalin és Vilmos otthon, amikor senki sem látja őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 06. 15:00
vilmos hercegházimunkakirályi család
Akár egy átlagos család? Katalin hercegné elárulta, hogy szeret mosogatni, miközben férje, Vilmos herceg segít neki a mosogatás utáni törölgetéssel.
Bors
A szerző cikkei

A 44 éves Katalin hercegné nemrégiben ellátogatott a West Sussex Minibus nevű, önkéntesek által működtetett közösségi közlekedési szervezethez az angliai Pulborough-ban. A szervezet abban segít, hogy az emberek kapcsolatban maradjanak egymással, és ne szigetelődjenek el a közösségtől. A hercegné később csatlakozott az idősebb résztvevőkhöz a heti ebédklubjukon. A Pulborough Village Hallban érdekességek is kiderültek Katalin hercegné és Vilmos herceg magánéletéről.

Katalin hercegné kiveszi a részét a házimunkából
Katalin hercegné kiveszi a részét a házimunkából 
Fotó: Pool / i-Images / Northfoto

Katalin hercegné sem veti meg a házimunkát

Amikor megkérdezték tőle, hogy Vilmos szokott-e segíteni a házimunkában, így válaszolt:

Imádok mosogatni. Tényleg. Ő törölget. Jó párost alkotunk. És bevonjuk a gyerekeket is.

Katalinnak és Vilmosnak három gyermeke van: György herceg (13), Sarolta hercegnő (11) és Lajos herceg (8), akiket próbálnak az előttük álló életre felkészíteni, de emellett a mindennapi teendőkből is kiveszik részület.

A beszámolók szerint a néhai II. Erzsébet királynő is szívesen segített a mosogatásban az étkezések után. Valentine Low, a Power and the Palace című könyv szerzője korábban arról mesélt, hogy a királynő a skóciai Balmoralban is gyakran elvégezte ezt a feladatot. Az emberek persze rögtön felugrottak volna segíteni, de erre nem volt szükség, mert állítólag a királynő szeretett mosogatni - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu