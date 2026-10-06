Ezt csinálja Katalin és Vilmos otthon, amikor senki sem látja őket

A 44 éves Katalin hercegné nemrégiben ellátogatott a West Sussex Minibus nevű, önkéntesek által működtetett közösségi közlekedési szervezethez az angliai Pulborough-ban. A szervezet abban segít, hogy az emberek kapcsolatban maradjanak egymással, és ne szigetelődjenek el a közösségtől. A hercegné később csatlakozott az idősebb résztvevőkhöz a heti ebédklubjukon. A Pulborough Village Hallban érdekességek is kiderültek Katalin hercegné és Vilmos herceg magánéletéről.

Katalin hercegné kiveszi a részét a házimunkából

Fotó: Pool / i-Images / Northfoto

Katalin hercegné sem veti meg a házimunkát

Amikor megkérdezték tőle, hogy Vilmos szokott-e segíteni a házimunkában, így válaszolt:

Imádok mosogatni. Tényleg. Ő törölget. Jó párost alkotunk. És bevonjuk a gyerekeket is.

Katalinnak és Vilmosnak három gyermeke van: György herceg (13), Sarolta hercegnő (11) és Lajos herceg (8), akiket próbálnak az előttük álló életre felkészíteni, de emellett a mindennapi teendőkből is kiveszik részület.

A beszámolók szerint a néhai II. Erzsébet királynő is szívesen segített a mosogatásban az étkezések után. Valentine Low, a Power and the Palace című könyv szerzője korábban arról mesélt, hogy a királynő a skóciai Balmoralban is gyakran elvégezte ezt a feladatot. Az emberek persze rögtön felugrottak volna segíteni, de erre nem volt szükség, mert állítólag a királynő szeretett mosogatni - írja a People.